Fonte: IPA Manuel Bortuzzo

Per Manuel Bortuzzo sembra essere tornato il sereno. Il campione paraolimpico è pronto a lasciarsi le spalle la dolorosa relazione con l’ex Lulù Selassiè (su cui pesa una denuncia per stalking) e ad abbracciare un nuovo amore. Manuel ha conosciuto una ragazza che lo ha reso di nuovo felice, si chiama Costanza ed è scappata con lui alle Seychelles.

Manuel Bortuzzo presenta la nuova fidanzata

Manuel Bortuzzo ha al suo fianco una nuova ragazza di cui, ha confidato lui stesso in una sincera intervista a Chi, è già innamoratissimo. Si chiama Costanza Di Stefano, è nata a Roma e studia allo Ied di Firenze. E di lei non sappiano nient’altro, evidentemente poco interessata alla fama di riflesso, la studentessa mantiene privati i proprio profili social e non ha rilasciato al momento alcuna dichiarazione sulla sua storia con il campione paraolimpico.

Sappiamo, però, che ha fatto tornare il sorriso a Manuel – provato dalla relazione con l’ex Lulù Selassiè. “Sa tutto di me, posso dirle tutto. – ha raccontato Manuel – E questa sensazione di libertà mi ha fatto sentire che era possibile”. Che era possibile tornare a fidarsi e persino scappare dall’altra parte del mondo assieme a qualcuno conosciuto appena pochi mesi prima. Il nuotatore ha infatti rivelato che in vacanza alle Seychelles non ci è andato solo, con lui c’era anche Costanza, seppur non sia mai comparsa nelle foto pubblicate da Manuel su Instagram.

“Poteva essere presto, ma il nostro è sempre stato un rapporto super sincero. – ha commentato l’atleta – Lei per scherzo, sapendo che sono un ragazzo a volte chiuso, mi ha detto: ‘Mi sa che dopo questa vacanza non mi sopporterai e mi manderai a quel paese’. Invece è stato stupendo perché abbiamo rispettato gli spazi dell’altro anche su un’isola”.

L’incontro su TikTok

Il primo incontro è avvenuto online, ma non sulla solita app di dating. Il colpo di fulmine è stato del tutto casuale. “La scorsa estate ero su TikTok e ho visto un video dove c’era lei con un’amica. – ha raccontato Bortuzzo – Costanza è di Roma, studia a Firenze e spiegava quanto fosse difficile parlare il dialetto toscano per un romano. Mi ha fatto ridere fino alle lacrime e mi sono detto: ‘La devo conoscere’. Così le ho scritto”.

Lei all’inizio era incredula, non si aspettava che un personaggio noto, ex concorrente del Grande Fratello Vip, potesse scriverle: “Era in vacanza con le amiche e pensava che mi fossi sbagliato. Poi mi ha risposto e abbiamo iniziato a ridere e scherzare”. Al tempo, però, Costanza era fidanzata, “poi la sua relazione è finita per motivi che non dipendevano da me”. E una volta tornata libera, la simpatica studentessa è andata a conoscere Manuel di persona. “Ha iniziato a venirmi a trovare a Roma nei weekend. È venuta una volta, due volte e poi è venuta sempre”.

I difficili trascorsi con Lulù Selassiè

Questo dolce amore giovanile arriva per Manuel Bortuzzo dopo anni difficili e una precedente relazione a dir poco complessa. Bortuzzo aveva conosciuto la presunta principessa Lucrezia Hailè Selassiè, detta Lulù, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Tra i due era nata una relazione, conclusa per volere del nuotatore poco tempo dopo la fine del reality. Lulù, però, sembra non aver accettato la fine del rapporto e avrebbe iniziato a perseguitare l’ex fidanzato con inseguimenti, messaggi e minacce. Dopo la denuncia di Bortuzzo, si attende il processo.