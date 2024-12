Fonte: IPA Lulù Selassiè

Un triste caso di presunta violenza domestica occupa le pagine di cronaca in questi giorni. È la storia del campione di nuoto paraolimpico Manuel Bortuzzo e dell’ex fidanzata Lucrezia Selassiè, detta Lulù. Dopo la denuncia del campione alla compagna per stalking e minacce, la “principessa” nota per l’appartenenza al mondo dei reality è attesa davanti al giudice e, mentre lei mantiene il dovuto silenzio, le sorelle Clarissa e Jessica la difendono a spada tratta.

Il messaggio social delle sorelle Selassiè

La denuncia è personale, ma per le sorelle Selassiè, note per la partecipazione congiunta al Grande Fratello Vip, si tratta di una questione di famiglia. “Il nostro nome e soprattutto quello di nostra sorella sono sotto attacco, e ancora una volta veniamo prese di mira” scrivono in un comunicato congiunto, pubblicato sulle storie dei loro profili Instagram, Clarissa e Jessica Selassiè. Sono loro le prime a rompere il silenzio sulla questione: “Vogliamo fare chiarezza”. E assicurano che “Lulù sta bene” e che, per quanto “sia sotto shock”, potrebbe presto raccontare la propria versione dei fatti: “Sarà lei stessa a parlarvi direttamente”.

Le sorelle si rivolgono in seguito al team legale cui spetta l’incarico della difesa di Lucrezia in tribunale, affermando che “siamo uniti più che mai come famiglia. Chiediamo pazienza e rispetto, perché attendiamo che la giustizia faccia il suo corso e che la verità venga finalmente a galla”. E nel frattempo, sempre restando “dalla parte della giustizia”, minacciano: “Se dovessero emergere altre calunnie o diffamazioni, sappiate che stiamo già prendendo tutte le misure legali necessarie per difendere la nostra famiglia e la nostra onorabilità”.

Un messaggio di orgoglio, dove le due influencer ribadiscono: “La nostra vita non verrà influenzata da chi vuole metterci in difficoltà. Noi continueremo a vivere, a lavorare e a portare avanti i nostri progetti, come abbiamo sempre fatto, con la stessa determinazione e passione. Non permetteremo che nulla ci fermi, soprattutto non ciò che altri vorrebbero vederci fare”. Infine, un ringraziamento ai numerosi follower: “Ci teniamo però a ringraziare tutti coloro che ci hanno scritto, per il supporto, l’amore e l’affetto che ci state mostrando. Grazie di cuore. Un ringraziamento speciale anche a chi ha scelto di astenersi dal commentare questa vicenda, aspettando di sentire la versione di nostra sorella, la persona coinvolta direttamente in questa situazione”.

Manuel Bortuzzo scappa alle Seychelles

Ottenuto il divieto di avvicinamento dell’ex compagna conosciuta dentro la casa del Gf (che oggi indossa anche il braccialetto elettronico), il campione paraolimpico Manuel Bortuzzo ha scelto di cambiare aria e provare a trovare un po’ di pace in questo momento così complesso. Il nuotatore è volato alle Seychelles per concedersi una vacanza al mare, “primi giorni in questo paradiso” ha scritto su Instagram mostrando i panorami mozzafiato delle isole tropicali.

E tra i commenti, anche quello del papà Franco: “Vacanza meritata, poi si ricomincia più forte di prima”. Il messaggio di incoraggiamento del padre è seguito da quelli altrettanto calorosi dei fan dell’atleta, accorsi per mostrare a Manuel affetto e supporto, in attesa che giustizia venga fatta e si possa finalmente lasciare questa triste vicenda alle spalle.