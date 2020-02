Chi è Stefano Corradini, il marito di Dorothea Wierer

editato in: da

Stefano Corradini è il marito di Dorothea Wierer, la donna che ha conquistato la medaglia d’oro ai mondiali di biathlon di Anterselva nelle discipline dell’inseguimento e dell’individuale femminile. I due sono convolati a nozze nel 2015 in Val di Fiemme.

Corradini, che ha commentato la vittoria della consorte affermando di essere più che fiero di lei, è anche lui molto attivo nel mondo dello sport e ricopre l’incarico di allenatore di sci di fondo delle Fiamme Gialle e del Comitato Trentino.

I due si sono conosciuti quando Dorothea – appassionata di make up e seguitissima su Instagram, dove ha un profilo con più di 400mila follower grazie al quale ha ottenuto contratti come testimonial di diversi brand sportivi – aveva appena 18 anni.

L’incontro che ha cambiato la vita a entrambi è avvenuto nella caserma delle Fiamme Gialle a Predazzo. Ai tempi, lui era istruttore di tiro e, a detta della Wierer, il rapporto era molto formale. Come poco fa accennato, 7 anni dopo sono arrivate le nozze e prima ancora la convivenza (nel 2012).

Classe 1978, Stefano Corradini vive da sempre in Val di Fiemme – per amor suo Dorothea Wierer, detta Doro, ha lasciato la sua città natale, l’amatissima Brunico – ed è finanziere come la moglie. Abbiamo già ricordato che, da diversi anni, ricopre il ruolo di allenatore responsabile del Comitato FISI Trentino.

Questo percorso, che rappresenta un traguardo a dir poco importante per chi si occupa di sci di fondo in Italia, ha avuto inizio per lui nel 2014. Da allora, Corradini è impegnato in prima linea nel far innamorare i giovani di uno sport difficoltoso ma anche molto affascinante.

Il marito di Dorothea Wierer, che prima di diventare allenatore di sci di fondo ha gareggiato in prima persona (alla fine degli anni ’90 ha partecipato più volte alla Coppa Continentale), è attivo su Instagram.

Su questo social, dove lo seguono quasi 4mila persone, condivide numerosi scatti in compagnia di Dorothea, ma anche foto legate al suo lavoro di allenatore. Tramite Instagram, “racconta” pure la sua passione per la maratona e il ciclismo.

Stefano Corradini – che ha anche un profilo personale Facebook – è stato descritto dalla celebre consorte, nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, come un uomo paziente e capace di trovare sempre le parole giuste.