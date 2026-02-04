Olimpiadi invernali 2026, quando vedere l’Italia: il programma disciplina per disciplina

Venerdì 6 febbraio si terrà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, le terze in Italia dopo quelle di Cortina del 1956 e Torino del 2006. Sono 16 gli sport che animeranno i giochi olimpici, 116, in tutto, gli eventi da medaglia. La squadra dell’Italia schiera 196 campioni: 103 atleti uomini e 93 donne, impegnati in undici discipline differenti. Dove e quando fare il tifo per loro? Ecco il calendario completo delle gare e tutte le modalità di fruizione, anche per chi non potrà avere l’onore di assistervi dal vivo.
Le gare dell’Italia alle Olimpiadi invernali
Dei quasi 200 atleti schierati dall’Italia, la più giovane è Giada D’Antonio, 16enne promessa dello sci alpino; il veterano Roland Fischnaller, 45 anni e 7 Olimpiadi, gareggia nello slalom gigante con il suo snowboard. Sarà già dal 7 febbraio, il giorno successivo alla cerimonia d’apertura, che gli azzurri inizieranno a gareggiare a caccia di una medaglia. Gli eventi imperdibili, quelli in cui la possibilità di vincere è concreta, sono numerosi: dalle classiche del biathlon e dello sci di fondo alle nuove discipline di sci alpinismo, dal pattinaggio di figura al bob, fino ai tornei di hockey e curling.
Ecco, giorno per giorno, l’ora delle gare e le stelle dello sport italiano su cui tenere gli occhi puntati.
7 febbraio (Giorno 1)
- 11:30 – Sci alpino: Discesa libera maschile. Gareggiano Dominik Paris e Giovanni Franzoni
- 14:35 – Curling doppio misto: Svezia–Italia
- 14:40 – Hockey su ghiaccio femminile: Svezia–Italia
- 16:00 – Pattinaggio di velocità: 3.000 m femminili. Gareggia Francesca Lollobrigida
- 17:00 / 18:32 – Slittino: singolo maschile (1ª e 2ª manche)
- 19:05 – Curling doppio misto: Norvegia–Italia
8 febbraio (Giorno 2)
- 11:30 – Sci alpino: Discesa libera femminile. Gareggiano Sofia Goggia, Nicol Delago, Elena Curtoni
- 12:30 – Sci di fondo: Skiathlon 10+10 km maschile (Italia in gara)
- 14:05 – Biathlon: Staffetta mista 4×6 km (Staffetta Italia)
- 14:29 – Snowboard: Big final PGS (slalom gigante parallelo) femminile. Gareggia Lucia Dalmasso
- 14:39 – Snowboard: Big final PGS (slalom gigante parallelo) maschile. Gareggiano Aaron March, Ronald Fischnaller e Maurizio Bormolini
- 14:35 – Curling doppio misto: Italia–Cechia
- 16:00 – Pattinaggio di velocità: 5.000 m maschili. Occhi su Davide Ghiotto
- 19:05 – Curling doppio misto: Italia–Gran Bretagna
9 febbraio (Giorno 3)
- 10:05 – Curling doppio misto: Italia–Stati Uniti
- 10:30 / 14:00 – Sci alpino: Combinata a squadre maschile
- 12:10 – Hockey su ghiaccio femminile: Giappone–Italia
- 12:30 – Sci freestyle: Finale freeski slopestyle femminile. Occhi su Flora Tabanelli
- 17:00 / 18:35 – Slittino: singolo femminile (1ª e 2ª manche)
10 febbraio (Giorno 4)
- 13:13 / 13:25 – Sci di fondo: Sprint tecnica classica (uomini/donne italiani)
- 13:30 – Biathlon: 20 km individuale maschile. Gareggia Tommaso Giacomel
- 16:40 – Hockey su ghiaccio femminile: Italia–Germania
- 17:00 / 18:34 – Slittino: singolo femminile (3ª e 4ª manche)
11 febbraio (Giorno 5)
- 11:30 – Sci alpino: Super-G maschile. Si tifa per Paris e Franzoni
- 14:14 – 15 km individuale femminile. Occhi su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer
- 19:05 – Curling maschile: Svezia–Italia
- 21:10 – Hockey su ghiaccio maschile: Svezia–Italia
12 febbraio (Giorno 6)
- 09:05 – Curling femminile: Italia–Svizzera
- 11:30 – Sci alpino: Super-G femminile. Gareggiano Sofia Goggia e Federica Brignone
- 15:01 – Snowboard: SBX Cross maschile (Big Final). Occhi su Omar Visentin
- 16:30 – Pattinaggio di velocità: 5.000 m femminili. Si tifa per Francesca Lollobrigida
- 19:05 – Curling femminile: Italia–Corea
- 21:30 – Short track: 500 m femminili. Occhi su Arianna Fontana
13 febbraio (Giorno 7)
- 09:05 – Curling maschile: Gran Bretagna–Italia
- 12:10 – Hockey su ghiaccio maschile: Italia–Slovacchia
- 14:00 – Biathlon: Sprint 10 km maschile. C’è ancora Tommaso Giacomel
- 14:46 – Snowboard: SBX cross femminile (Big Final). Gareggia Michela Moioli
- 16:00 – Pattinaggio di velocità: 10.000 m maschili. Gareggia Davide Ghiotto
- 19:05 – Curling maschile: Germania–Italia
14 febbraio (Giorno 8)
- 10:00 / 13:30 – Sci alpino: Slalom gigante maschile
- 14:00 – Biathlon: Sprint 7,5 km femminile. Si tifa per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer
- 16:40 – Hockey su ghiaccio maschile: Finlandia–Italia
- 19:05 – Curling femminile: Italia–Svezia
15 febbraio (Giorno 9)
- 09:05 – Curling maschile: Norvegia–Italia
- 11:15 – Inseguimento 12,5 km maschile. Torna Tommaso Giacomel
- 13:30 – Sci alpino: Slalom gigante femminile. Si tifa per Federica Brignone
- 14:05 – Curling femminile: Danimarca–Italia
- 14:45 – Biathlon: Inseguimento 10 km femminile. Gareggiano Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer
- 19:05 – Curling maschile: Italia–Cechia
16 febbraio (Giorno 10)
- 10:00 / 13:30 – Sci alpino: Slalom speciale maschile
- 12:42 – Short track: 1.000 m femminili. Torna Arianna Fontana
- 14:05 – Curling maschile: Italia–Cina
- 19:05 – Curling femminile: Stati Uniti–Italia
- 19:30 – Sci freestyle: Finale freeski big air donne. Gareggia Flora Tabanelli
17 febbraio (Giorno 11)
- 14:05 – Curling femminile: Italia–Giappone
- 19:05 – Curling maschile: Stati Uniti–Italia
- 19:30 – Sci freestyle: Finale big air maschile. Occhi su Miro Tabanelli
18 febbraio (Giorno 12)
- 12:15 – Sci di fondo: Finali sprint a squadre tecnica libera maschile. Si tifa per Pellegrino-Barp
- 13:30 – Sci alpino: Slalom speciale femminile
- 14:05 – Curling maschile: Italia–Canada
- 19:05 – Curling femminile: Canada–Italia
- 20:59 – Short track: Staffetta 3.000 m donne. C’è anche il Team Italia
- 21:29 – Short track: 500 m maschili. Occhi su Pietro Sighel
19 febbraio (Giorno 13)
- 09:50 / 14:15 – Sci alpinismo: Sprint femminile e maschile (Italia in gara)
- 14:05 – Curling femminile: Gran Bretagna–Italia
- 21 febbraio (Giorno 15)
- 13:30 – Sci alpinismo: Finale staffetta mista (Italia in gara)
- 19:05 – Curling maschile: Finale (eventuale Italia)
Dove vedere le gare delle Olimpiadi invernali 2026
Mentre la cerimonia di apertura è affidata a Rai 1, venerdì 6 febbraio a partire dalle ore 19:50, le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno trasmesse in chiaro in diretta su Rai 2, che si trasforma per l’occasione in rete olimpica, e in streaming su Raiplay. La Rai permetterà la visione delle principali competizioni cui partecipano anche gli atleti italiani. La copertura totale dell’evento è invece disponibile, previo abbonamento, sulle piattaforme di streaming HBO Max e Discovery+, sul canale Eurosport.