Olimpiadi invernali 2026, quando vedere l’Italia: il programma disciplina per disciplina

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Getty Images Simone Deromedis

Venerdì 6 febbraio si terrà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, le terze in Italia dopo quelle di Cortina del 1956 e Torino del 2006. Sono 16 gli sport che animeranno i giochi olimpici, 116, in tutto, gli eventi da medaglia. La squadra dell’Italia schiera 196 campioni: 103 atleti uomini e 93 donne, impegnati in undici discipline differenti. Dove e quando fare il tifo per loro? Ecco il calendario completo delle gare e tutte le modalità di fruizione, anche per chi non potrà avere l’onore di assistervi dal vivo.

Le gare dell’Italia alle Olimpiadi invernali

Dei quasi 200 atleti schierati dall’Italia, la più giovane è Giada D’Antonio, 16enne promessa dello sci alpino; il veterano Roland Fischnaller, 45 anni e 7 Olimpiadi, gareggia nello slalom gigante con il suo snowboard. Sarà già dal 7 febbraio, il giorno successivo alla cerimonia d’apertura, che gli azzurri inizieranno a gareggiare a caccia di una medaglia. Gli eventi imperdibili, quelli in cui la possibilità di vincere è concreta, sono numerosi: dalle classiche del biathlon e dello sci di fondo alle nuove discipline di sci alpinismo, dal pattinaggio di figura al bob, fino ai tornei di hockey e curling.

Ecco, giorno per giorno, l’ora delle gare e le stelle dello sport italiano su cui tenere gli occhi puntati.

7 febbraio (Giorno 1)

11:30 – Sci alpino: Discesa libera maschile. Gareggiano Dominik Paris e Giovanni Franzoni

e 14:35 – Curling doppio misto: Svezia–Italia

14:40 – Hockey su ghiaccio femminile: Svezia–Italia

16:00 – Pattinaggio di velocità: 3.000 m femminili. Gareggia Francesca Lollobrigida

17:00 / 18:32 – Slittino: singolo maschile (1ª e 2ª manche)

19:05 – Curling doppio misto: Norvegia–Italia

8 febbraio (Giorno 2)

11:30 – Sci alpino: Discesa libera femminile. Gareggiano Sofia Goggia, Nicol Delago , Elena Curtoni

, 12:30 – Sci di fondo: Skiathlon 10+10 km maschile (Italia in gara)

14:05 – Biathlon: Staffetta mista 4×6 km (Staffetta Italia)

14:29 – Snowboard: Big final PGS (slalom gigante parallelo) femminile. Gareggia Lucia Dalmasso

14:39 – Snowboard: Big final PGS (slalom gigante parallelo) maschile. Gareggiano Aaron March , Ronald Fischnaller e Maurizio Bormolini

, e 14:35 – Curling doppio misto: Italia–Cechia

16:00 – Pattinaggio di velocità: 5.000 m maschili. Occhi su Davide Ghiotto

19:05 – Curling doppio misto: Italia–Gran Bretagna

9 febbraio (Giorno 3)

10:05 – Curling doppio misto: Italia–Stati Uniti

10:30 / 14:00 – Sci alpino: Combinata a squadre maschile

12:10 – Hockey su ghiaccio femminile: Giappone–Italia

12:30 – Sci freestyle: Finale freeski slopestyle femminile. Occhi su Flora Tabanelli

17:00 / 18:35 – Slittino: singolo femminile (1ª e 2ª manche)

10 febbraio (Giorno 4)

13:13 / 13:25 – Sci di fondo: Sprint tecnica classica (uomini/donne italiani)

13:30 – Biathlon: 20 km individuale maschile. Gareggia Tommaso Giacomel

16:40 – Hockey su ghiaccio femminile: Italia–Germania

17:00 / 18:34 – Slittino: singolo femminile (3ª e 4ª manche)

11 febbraio (Giorno 5)

11:30 – Sci alpino: Super-G maschile. Si tifa per Paris e Franzoni

14:14 – 15 km individuale femminile. Occhi su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer

e 19:05 – Curling maschile: Svezia–Italia

21:10 – Hockey su ghiaccio maschile: Svezia–Italia

12 febbraio (Giorno 6)

09:05 – Curling femminile: Italia–Svizzera

11:30 – Sci alpino: Super-G femminile. Gareggiano Sofia Goggia e Federica Brignone

e Federica Brignone 15:01 – Snowboard: SBX Cross maschile (Big Final). Occhi su Omar Visentin

16:30 – Pattinaggio di velocità: 5.000 m femminili. Si tifa per Francesca Lollobrigida

19:05 – Curling femminile: Italia–Corea

21:30 – Short track: 500 m femminili. Occhi su Arianna Fontana

13 febbraio (Giorno 7)

09:05 – Curling maschile: Gran Bretagna–Italia

12:10 – Hockey su ghiaccio maschile: Italia–Slovacchia

14:00 – Biathlon: Sprint 10 km maschile. C’è ancora Tommaso Giacomel

14:46 – Snowboard: SBX cross femminile (Big Final). Gareggia Michela Moioli

16:00 – Pattinaggio di velocità: 10.000 m maschili. Gareggia Davide Ghiotto

19:05 – Curling maschile: Germania–Italia

14 febbraio (Giorno 8)

10:00 / 13:30 – Sci alpino: Slalom gigante maschile

14:00 – Biathlon: Sprint 7,5 km femminile. Si tifa per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer

e 16:40 – Hockey su ghiaccio maschile: Finlandia–Italia

19:05 – Curling femminile: Italia–Svezia

15 febbraio (Giorno 9)

09:05 – Curling maschile: Norvegia–Italia

11:15 – Inseguimento 12,5 km maschile. Torna Tommaso Giacomel

13:30 – Sci alpino: Slalom gigante femminile. Si tifa per Federica Brignone

14:05 – Curling femminile: Danimarca–Italia

14:45 – Biathlon: Inseguimento 10 km femminile. Gareggiano Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer

e 19:05 – Curling maschile: Italia–Cechia

16 febbraio (Giorno 10)

10:00 / 13:30 – Sci alpino: Slalom speciale maschile

12:42 – Short track: 1.000 m femminili. Torna Arianna Fontana

14:05 – Curling maschile: Italia–Cina

19:05 – Curling femminile: Stati Uniti–Italia

19:30 – Sci freestyle: Finale freeski big air donne. Gareggia Flora Tabanelli

17 febbraio (Giorno 11)

14:05 – Curling femminile: Italia–Giappone

19:05 – Curling maschile: Stati Uniti–Italia

19:30 – Sci freestyle: Finale big air maschile. Occhi su Miro Tabanelli

18 febbraio (Giorno 12)

12:15 – Sci di fondo: Finali sprint a squadre tecnica libera maschile. Si tifa per Pellegrino-Barp

13:30 – Sci alpino: Slalom speciale femminile

14:05 – Curling maschile: Italia–Canada

19:05 – Curling femminile: Canada–Italia

20:59 – Short track: Staffetta 3.000 m donne. C’è anche il Team Italia

21:29 – Short track: 500 m maschili. Occhi su Pietro Sighel

19 febbraio (Giorno 13)

09:50 / 14:15 – Sci alpinismo: Sprint femminile e maschile (Italia in gara)

14:05 – Curling femminile: Gran Bretagna–Italia

21 febbraio (Giorno 15)

13:30 – Sci alpinismo: Finale staffetta mista (Italia in gara)

19:05 – Curling maschile: Finale (eventuale Italia)

Dove vedere le gare delle Olimpiadi invernali 2026

Mentre la cerimonia di apertura è affidata a Rai 1, venerdì 6 febbraio a partire dalle ore 19:50, le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno trasmesse in chiaro in diretta su Rai 2, che si trasforma per l’occasione in rete olimpica, e in streaming su Raiplay. La Rai permetterà la visione delle principali competizioni cui partecipano anche gli atleti italiani. La copertura totale dell’evento è invece disponibile, previo abbonamento, sulle piattaforme di streaming HBO Max e Discovery+, sul canale Eurosport.