Stefania Constantini e Amos Mosaner, i volti del curling italiano alle Olimpiadi invernali 2026

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Stefania Costantini e Amos Mosaner, la coppia del curling alle Olimpiadi 2026

Alle Olimpiadi invernali non esistono solo discese mozzafiato e salti spettacolari: c’è anche un ghiaccio più silenzioso fatto di strategia, precisione e nervi saldi. È su quel campo che Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno costruito una delle pagine più brillanti dello sport italiano recente.

Dall’oro di Pechino 2022 al palcoscenico di Milano-Cortina 2026, il loro percorso agonistico si basa su una determinazione e un talento che hanno portato il curling fuori dalla nicchia, trasformandolo in uno sport che riesce ad appassionare anche chi, fino a poco tempo fa, lo guardava con semplice curiosità.

Lei cresciuta sui ghiacci di Cortina d’Ampezzo, lui, trentino: insieme, sono diventati un simbolo di gioco di squadra, concentrazione e stile olimpico tutto italiano.

Chi sono Stefania Constantini e Amos Mosaner

Stefania Constantini e Amos Mosaner arrivano entrambi dal Nord Italia, ma soprattutto dal ghiaccio: un terreno che si racconta con allenamenti all’alba, concentrazione millimetrica e una passione che li ha accompagnati fin da giovanissimi.

Stefania, classe 1999, nasce a Cortina d’Ampezzo, dove il rapporto con gli sport invernali è naturale come respirare. Cresce tra le piste e i campi di curling sviluppando fin da subito un’attitudine strategica e una lucidità che, negli anni, diventano il suo tratto distintivo in campo.

Amos, trentino, classe 1995, porta con sé un’altra energia. Più misurata, più riflessiva, ma altrettanto determinata. Nel curling si distingue per la precisione dei tiri e per quella calma che nei momenti decisivi fa la differenza.

Insieme formano una coppia sportiva affiatata. Nel doppio misto, disciplina in cui gareggiano come squadra, il loro palmarès è già di rilievo internazionale: hanno conquistato l’oro alle Olimpiadi di Pechino 2022 e l’oro ai Mondiali di doppio misto 2025, piazzandosi stabilmente ai vertici delle classifiche di specialità.

Olimpiadi invernali 2026: il palcoscenico di Milano-Cortina

Milano-Cortina 2026 rappresenta per Stefania Constantini e Amos Mosaner una tappa carica di significato: tornare a giocare nel loro Paese, davanti a un pubblico che li conosce e li segue con passione. Una sorta di ritorno a casa e un cerchio che si chiude tra i ghiacci che li hanno visti crescere e il palcoscenico più importante dello sport mondiale.

Arrivano a questi Giochi con un bagaglio diverso rispetto al passato: la sicurezza di chi ha già scritto una pagina storica per il curling italiano.

La loro Olimpiade inizia con un segnale forte: un successo per 8-4 contro la Corea del Sud, che racconta subito di una coppia solida, calibrata, in controllo. Nei giorni successivi il torneo alterna momenti di grande brillantezza a passaggi più complessi, compresa la sconfitta contro il Canada, che interrompe una lunga striscia positiva ma mostra anche la capacità della coppia di reggere la pressione di essere tra i favoriti. Ora, non resta che capire se questa capacità saprà premiarli ancora una volta.

IPA

Sul ghiaccio di Cortina Constantini e Mosaner portano la loro firma inconfondibile: silenzi che parlano, sguardi d’intesa, decisioni prese insieme e una calma che si percepisce anche a distanza.

Questi Giochi di casa hanno dato al curling una visibilità nuova, più ampia, più emotiva. Uno sport che per anni è rimasto ai margini dell’attenzione generale ha trovato finalmente un pubblico più vasto e curioso, anche grazie a loro. E in questo racconto collettivo, Stefania e Amos sono diventati i volti naturali di questa disciplina.