Angela Romei, chi è l’atleta di curling esclusa da Cortina 2026: “Scelta la figlia del Ct”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Curling

Fa discutere il caso di Angela Romei, atleta di curling che non prenderà parte alle Olimpiadi Milano-Cortina e, in una lunga intervista, ha affermato che al suo posto sarebbe stata scelta Rebecca Mariani, la figlia di Marco Mariani, il direttore tecnico della Nazionale.

Chi è Angela Romei, campionessa di curling

Nata il 20 febbraio 1997 a Monopoli, in Puglia, Angela Romei è cresciuta sportivamente a Pinerolo, città con una tradizione importante nel curling e sede di uno dei principali centri dello sport in Italia.

La sua carriera internazionale è iniziata quando era molto giovane. Ha partecipato a nove Campionati Europei tra il 2014 e il 2024 e a sei Campionati Mondiali femminili tra il 2018 e il 2025, dimostrando costanza e competitività in anni di sfide contro le migliori squadre al mondo. Tra i risultati di spicco ci sono un argento europeo conquistato nel 2023 ad Aberdeen, in Scozia, e un quarto posto ai Campionati Mondiali 2024 in Canada, risultato che ha confermato il valore del team azzurro.

Oltre ai piazzamenti nei principali eventi internazionali, Romei ha ricevuto riconoscimenti individuali. Ha vinto, ad esempio, il Frances Brodie Sportsmanship Award ai Mondiali del 2024, un premio assegnato all’atleta che meglio incarna fair play e valori sportivi.

Oltre alla carriera con la nazionale, Angela Romei è attiva nei club e nelle competizioni internazionali di curling e continua ad essere una figura di riferimento nello sport italiano su ghiaccio, portando avanti con passione una disciplina che richiede tecnica, strategia e grande senso di squadra.

La polemica

La polemica che la vede protagonista è nata dopo le convocazioni per i Giochi Olimpici Invernali Milano‑Cortina 2026. Angela infatti è stata esclusa dalla squadra femminile italiana all’ultimo momento. Al suo posto Rebecca Mariani, figlia del Ct di 19 anni.

“Sono distrutta – ha confessato a La Stampa -. Ma il mio dispiacere è soprattutto per le modalità e le tempistiche con cui è avvenuto tutto questo. Me lo ha comunicato pochi giorni fa Mariani, con una telefonata avvenuta subito dopo l’ultimo raduno. Avremmo potuto parlarne a quattr’occhi, mi sarei aspettata almeno una discussione fondata su dati e risultati. Invece si è limitato a dirmi che quella era una decisione assunta da lui e che al mio posto sarebbe stata convocata sua figlia Rebecca, che ha 19 anni e zero manifestazioni internazionali con la nazionale senior”.

“Ho sempre espresso con rispetto e professionalità il mio punto di vista anche quando le nostre opinioni erano divergenti. Non gli ho mai mancato di rispetto”, ha aggiunto. Ribadendo che la scelta del Ct non sarebbe stata di natura tecnica.

“Ripeto – ha spiegato -: io faccio parte del gruppo degli atleti nazionali da quasi dieci anni e come Team Constantini abbiamo lavorato insieme in questo quadriennio, sempre all’interno della selezione nazionale per prepararci al meglio per i Giochi. E a meno di un mese dalle Olimpiadi sono stata esclusa per lasciare il posto a una ragazza che non ha mai rappresentato finora la nazionale senior in una competizione internazionale. Fosse stata una scelta tecnica avrebbero potuto sperimentare molto prima e poi valutare, spiegando le motivazioni alle dirette interessate”.