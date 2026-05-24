I Cesaroni 7 verso il finale anticipato, quando sarà l’ultima puntata

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Ansa I Cesaroni 7, Claudio Amendola

Il ritorno de I Cesaroni aveva risvegliato subito la nostalgia del pubblico, quella voglia un po’ tenera di rivedere Claudio Amendola nei panni di Giulio e di tornare, almeno per qualche ora, tra le strade della Garbatella. Dopo dodici anni di attesa, però, la nuova stagione della fiction di Canale 5 sembra avviarsi verso un finale più rapido del previsto.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Mediaset sarebbe pronta a mandare in onda gli ultimi due episodi in un’unica serata, abbandonando così la formula della puntata singola a settimana sperimentata (non con molto successo) nelle ultime settimane. E in ballo ci sarebbe anche uno sbarco imminente su Netflix.

I Cesaroni, quando il finale di stagione

La programmazione de I Cesaroni 7 avrebbe subito un nuovo aggiustamento proprio in queste ultime ore. Dopo l’appuntamento previsto per lunedì 25 maggio con il decimo episodio, infatti, stando alle indiscrezioni di Blog Tv Italiana la stagione dovrebbe chiudersi il 1 giugno con le puntate 11 e 12 trasmesse una dopo l’altra in prima serata su Canale 5.

Una scelta che, se confermata, segnerebbe un ritorno al doppio episodio dopo il tentativo della puntata singola, pensato anche per contenere la durata della prima serata e lasciare più spazio all’access prime time. L’esperimento, però, non avrebbe dato la spinta sperata agli ascolti e da qui l’idea di riunire il finale in un solo appuntamento e chiudere più rapidamente la stagione.

Il cambio di strategia arriva dopo settimane non semplicissime sul fronte degli ascolti. L’esordio era stato forte, con numeri capaci di riaccendere l’entusiasmo intorno alla fiction. Poi però la curva è scesa, fino a stabilizzarsi su risultati meno brillanti. Da qui l’idea di accelerare, provando a trasformare il finale in un appuntamento più compatto e, forse, più appetibile per il pubblico rimasto fedele alla serie.

Del resto, I Cesaroni non sono una fiction qualunque: per molti spettatori rappresentano un pezzo di memoria televisiva, un piccolo album di famiglia fatto di tavolate, battute romane, amori adolescenziali e ritorni molto attesi. Ma la nostalgia, da sola, oggi non basta più a garantire ascolti solidi per tutta la stagione.

Lo sbarco su Netflix

Alla possibile chiusura anticipata si aggiunge un’altra novità: l’arrivo de I Cesaroni su Netflix. Secondo le indiscrezioni, la settima stagione dovrebbe approdare sulla piattaforma a breve distanza dalla messa in onda televisiva, forse già il 15 giugno 2026.

Sarebbe un passaggio molto ravvicinato, quindi, soprattutto per una fiction appena trasmessa in prima visione su Canale 5. Per gli spettatori, però, potrebbe diventare l’occasione perfetta per recuperare gli episodi con calma e magari dare un’altra possibilità a una serie che, volenti o nolenti, ha fatto la storia delle fiction italiane. Per Mediaset, invece, resta da capire se questa doppia vita tra tv e piattaforme possa aiutare la serie a trovare nuovo pubblico o se, al contrario, finisca per confermare la difficoltà della generalista nel trattenere gli spettatori più giovani.

Il finale, a questo punto, diventa doppiamente importante. Non solo dovrà chiudere le storie della stagione, ma anche misurare la forza reale del ritorno della famiglia Cesaroni. Giulio, Marco, Mimmo e gli altri riusciranno a prendersi un ultimo applauso in diretta prima dello sbarco in streaming?