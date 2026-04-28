Stefano De Martino si allunga, il test della prima serata di Rai1 dopo le polemiche

IPA Stefano De Martino

Non si parla d’altro negli ultimi mesi: la prima serata inizia sempre più tardi. Ne risentono le fiction, ma anche le puntate dei reality show (pensiamo al Grande Fratello Vip, o ancora a I Cesaroni, per rimanere in casa Mediadet). Persino i vip stessi si sono espressi sull’allungamento della fascia Access Prime Time: Cristiana Capotondi ha bocciato in toto l’inizio della prima serata alle 22, un orario non adatto non solo per le famiglie, ma anche per tutti coloro che il giorno successivo hanno l’appuntamento con la sveglia e il lavoro. E allora Rai e Mediaset sono all’opera con un piccolo test: allungare Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna fino alle 22, per poi mandare in onda un solo episodio delle fiction. Ma procediamo per punti.

Stefano De Martino e Gerry Scotti chiudono alle 22: come cambia la prima serata Rai e Mediaset

La svolta, almeno in via sperimentale, è già nei prossimi palinsesti. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, si allungherà, chiudendo intorno alle 22 e dando poi spazio a un solo episodio della fiction successiva. Lo stesso meccanismo arriverà su Canale 5, dove La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti seguirà la medesima impostazione. Le uniche eccezioni? Il sabato sera, in cui le tempistiche storiche di Amici, C’è Posta per Te, Tu Sì Que Vales, Canzonissima e Ballando con le Stelle (con Maria De Filippi e Milly Carlucci alla guida) impongono di lasciare il timone alla prima serata già attorno alle 21.30.

A inaugurare il nuovo modello in casa Rai (anche se l’esperimento non è del tutto inedito) è la fiction Roberta Valente: Notaio in Sorrento, che nelle serate di domenica 3 e domenica 10 maggio va in onda con singoli episodi della durata di circa un’ora, partendo intorno alle 22. Un format snello, per non costringere gli spettatori al divano fino a tarda notte (o ad abbandonare la tv prima che finiscano i programmi).

Lo stesso schema dovrebbe essere applicato dalla prossima stagione anche ad altri due titoli di punta della rete ammiraglia: Stucky, che dopo il debutto su Rai2 fa il salto su Rai1, e Gotico Padano, la nuova creatura firmata Pupi Avati. Su Canale 5 il via alla piccola rivoluzione di palinsesto (considerando che La Ruota finisce già alle 22) è in arrivo da lunedì prossimo, e tra i primi titoli a essere ridimensionati ci saranno proprio I Cesaroni, che da serata fluviale di due ore passano a un solo episodio da circa un’ora.

Rai e Mediaset, l’esperimento per non scontentare il pubblico

Le polemiche degli ultimi mesi hanno diviso il pubblico: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna (che ormai ha fatto sparire dal palinsesto Striscia la Notizia, tornato in onda in prima serata con poche puntate) rimangono due titoli forti, che insieme totalizzano 10 milioni di spettatori circa.

L’incognita rimane: il pubblico è cambiato, siamo abituati a costruire il nostro palinsesto switchando dalla tv generalista alle piattaforme streaming, incluse RaiPlay, Mediaset Infinity e il resto, tra cui Netflix, Now, Disney+. La scelta è ampia (forse troppo?), ma è lo specchio dei nostri tempi: non rimane che vedere le reazioni del pubblico e la scelta degli spettatori.