Sonia Bruganelli non nasconde i ritocchini e svela (con ironia) perché ha ceduto

Non tutti hanno il coraggio di ammettere di essere ricorsi a qualche ritocchino estetico, ma Sonia Bruganelli no. Lei, sempre bellissima, affascinante e intelligente, non li nasconde ma anzi svela con un pizzico di quell’ironia che la contraddistingue perché ha ceduto.

Lo ha fatto pubblicando alcune immagini sul suo account Instagram in cui ha raccontato il tipo di intervento estetico e perché lo ha fatto.

Sonia Bruganelli, racconta dei ritocchini e del perché li ha fatti

Ormai abbiamo imparato a conoscerla: Sonia Bruganelli è una donna schietta, che sa mettersi in gioco e dire la sua, senza paura dei giudizi. Lo ha fatto in tante situazioni diverse, quindi perché non in occasione di un intervento estetico? Non stupisce, dunque, che si sia mostrata post operazione su Instagram e che, poi, abbia anche voluto raccontare perché lo ha fatto, senza perdere quella vena di autoironia che conosciamo bene.

La prima immagine la mostra post blefaroplastica, una foto coraggiosa e che sdogana i tabù che troppo spesso ammantano ancora la chirurgia estetica: se ricorrere al bisturi può far sentire meglio, perché non farlo?

Nello scatto Sonia Bruganelli ha dei cerottini sugli occhi ed è con il suo amico Marco Salvati, autore tv. La didascalia racconta qualcosa di più: “Only the brave!!! (Solo i coraggiosi, ndr) – si legge – Marco Salvati è voluto venire a vedere il miracolo degli occhi che lacrimano. Ed io mi ero stancata di stare a casa. P.s credo di aver esagerato con il copri occhiaie”.

Sicuramente uno scatto che ha suscitato tanti commenti, tra cui non mancano quelli di incoraggiamento.

In un altra immagine pubblicata su Instagram, poi, ha voluto svelare – con un po’ di ironia – la ragione che l’ha spinta a fare l’intervento.

Si tratta di una foto di alcuni anni fa, nella quale posa accanto al figlio. A commento ha scritto: “Ricordi… 5 anni fa… Davide Bonolis. Situazione attuale? Davide è ormai quasi un uomo, io ho fatto la blefaroplastica per illudermi di essere ancora come nella foto e “l’inseparabile” uccellino è spirato in circostanze misteriose. Bello il tempo che passa eh?!?”.

Insomma nulla da nascondere, ma anzi un’occasione per raccontare. Perché ognuno ha il diritto di scegliere come sentirsi e cosa fare e questo Sonia Bruganelli lo ha sottolineato senza neppure aver bisogno di dirlo.

Sonia Bruganelli, cosa è la blefaroplastica

Ma a quale intervento si è sottoposta Sonia Bruganelli? La blefaroplastica è un’operazione che viene eseguita nella zona degli occhi e ha diversi scopi in base all’area trattata. Nella zona superiore, come si desume abbia fatto l’imprenditrice e conduttrice, ha lo scopo di eliminare la pelle in eccesso. Lo sguardo così appare meno appesantito e più luminoso. Quella inferiore, invece, elimina le borse sotto gli occhi.

A quanto pare Sonia Bruganelli non aveva mai effettuato interventi estetici, ma c’è sempre una prima volta. Che lei ha mostrato con la sua classe e ironia.

Alla fine resta un messaggio importante per tutti: libertà. Libertà di essere come si è, o di decidere di fare qualcosa per vedersi più belle.