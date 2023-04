Che cos’è la blefaroplastica e che si può ottenere da questo intervento estetico

Beauty addicted, innamorata del makeup, ossessionata dai capelli, sempre alla ricerca del (nuovo) profumo preferito. A thing of beauty is a joy forever

La blefaroplastica è uno degli interventi di chirurgia plastica più comuni. D’altronde è poco invasivo ma molto efficace e va a rimodellare la zona del contorno occhi. In particolare elimina la lassità delle palpebre e le borse, ringiovanendo e risvegliando lo sguardo. Molto diffuso tra le star, ha il pregio di non richiedere molto tempo per il recupero, garantendo un ottimo risultato nel giro di una settimana.

Quando fare la blefaroplastica

La blefaroplastica è consigliata quando vi è un accumulo adiposo nella zona del contorno occhi, che può causare rigonfiamenti e quindi una modifica della zona, ma anche e soprattutto in caso di cedimento cutaneo causato dall’età. Può avvenire sia nella palpebra fissa superiore, che ricadrà sull’occhio che risulterà più piccolo e cadente rendendo lo sguardo più chiuso e stanco, ma anche in quella inferiore, portando alla formazione di righe e borse. Dunque è un’operazione perfetta per ringiovanire in maniera consistente la zona eliminando rigonfiamenti, occhiaie e borse. Oggi è un intervento di routine molto semplice, che si esegue in poco tempo e prevede un recupero pressoché immediato.

Come si esegue

È fondamentale che il chirurgo prima di operare studi alla perfezione la morfologia del viso affinché il risultato finale sia il più naturale possibile e corrisponda alle caratteristiche uniche di ciascuno. Questo sarà molto utile anche per decidere dove posizionare la cicatrice, solitamente nelle pieghe naturali affinché siano il più invisibile possibile. Si opera sia in anestesia locale con eventualmente l’aggiunta di una sedazione, affiancata dunque dalla presenza di un medico anestesista. Si procede incidendo lungo il perimetro della parte da rimuovere: viene separato il tessuto cutaneo da quello adiposo e muscolare, eliminando tutto ciò che è ritenuto in eccesso. Essendo la zona molto piccola, si tratta di un rapido lavoro di precisione, che si conclude con cicatrici nette e suture altrettanto minuziose per non lasciare traccia.

In un unico intervento si può trattare sia la parte superiore che inferiore a seconda delle esigenze: in base della zona trattata, può durare fino a due ore, non di più. Questa operazione garantisce uno sguardo ringiovanito in maniera definitiva: potrebbero essere necessari eventualmente degli aggiornamenti e dei ritocchi dopo circa una decina d’anni. Esiste anche la blefaroplastica non chirurgica, ovvero realizzata con l’utilizzo di macchinari laser, ultra precisi e ancora meno invasivi di un’operazione vera e propria, che riducono al minimo anche il sanguinamento, la possibilità di cicatrici post operatorie e i tempi di guarigione.

I tempi di recupero

I tempi di recupero sono molto brevi dato che si tratta, come abbiamo detto, di un’operazione mini invasiva e che quindi non va a traumatizzare eccessivamente i nostri tessuti. Infatti, i punti di sutura vengono tolti dopo cinque giorni e dopo circa un’altra settimana avremo il recupero pressoché completo della zona, con anche il riassorbimento del gonfiore. È fondamentale però che in questo breve periodo ci sia una grande cura del contorno occhi affinché la blefaroplastica sia completamente riuscita. La zona va mantenuta pulita e gli occhi idratati con collirio, oltre che protetti indossando sempre occhiali da sole e non sforzandoli guardando a lungo televisione e schermi. Non vanno poi indossati lenti a contatto né makeup: le prime potranno essere di nuovo utilizzate a seconda delle indicazioni del medico, mentre il secondo potrà essere reintrodotto dopo la rimozione dei punti di sutura.

Il prezzo

Il prezzo della blefaroplastica è molto variabile e dipende da vari fattori, per esempio da dove si esegue, dal nome del chirurgo e dalla struttura selezionata, ma anche dal tipo di intervento che si vuole, ovvero se solo nella parte inferiore o superiore, oppure completo. Alla luce di tutto questo, in linea di massima il costo oscilla tra i 1500 e i 6000 euro.