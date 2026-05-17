Le labbra opache sono tornate per restare con le loro nuance più calde e con uno stile del tutto rinnovato

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Le matte lips sono tornate e ora hanno nuance più calde

Sono state una delle tendenze più amate e indossate negli scorsi decenni tanto da diventare iconiche. Ora che il make-up guarda agli anni ’90 le matte lips non potevano non fare la loro ricomparsa. Se c’è una lezione che abbiamo imparato dal ritorno dei grandi classici è che non ci basta riportarli in vita, li vogliamo reinterpretare per renderli più attuali. Dall’introduzione dell’effetto sfumato ai colori più burrosi, le matte lips 2.0 sono il trend tutto da (ri)scoprire.

Le matte lips hanno nuance calde

Prima di vedere come realizzare le matte lips bisogna concentrarsi sulla scelta del colore del rossetto, ovviamente dal finish opaco. Alla classica nuance mattone e marrone che ha spopolato negli anni ’90, ora si aggiungono altre colorazioni già usate in passato ma che non avevano avuto lo stesso successo. A far sì che diventassero le nuove nuance di punta c’è la loro versatilità.

Su tutti spicca il rossetto rosso, una delle tonalità vincenti perché non ha bisogno di essere accompagnato da un make-up strutturato, al contrario sta benissimo con un trucco naturale perché da solo fa la differenza anche nella versione opaca. Le altre nuance da sperimentare sono il rosa antico o il mauve, delicate e che si sposano con diversi incarnati.

Visto che la matita è uno degli elementi centrali per realizzare le matte lips 2.0, le nuance di tendenza dei rossetti valgono anche per le lip pencil.

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Come realizzare le matte lips

Scelto il rossetto e la matita è il momento di metterci all’opera. Come per qualsiasi make-up, anche per le matte lips le labbra vanno preparate. Vuol dire che la superficie deve essere priva di pellicine così da rendere il trucco uniforme e farlo durare di più. Dato che il trucco labbra opache tende a seccarle, idratatele con il burrocacao o con un balsamo labbra che va a dargli nutrimento e a renderle molto più morbide.

Preparata la base, è il momento di iniziare, ma per far durare di più il trucco applica il primer stendendolo in modo uniforme senza tralasciare il bordo esterno.

A questo punto traccia il contorno delle labbra con la matita seguendo le linea naturale. Questo è un passaggio fondamentale perché la matita ti permette di correggere piccole imperfezioni delle labbra e di renderle anche più carnose in modo naturale. Tracciando la linea con la matita di qualche millimetro oltre il contorno avrai un effetto overline volumizzante.

Ora puoi stendere il rossetto opaco su tutte le labbra e il trucco è terminato. Per un effetto più intenso puoi passare un secondo strato di rossetto.

I migliori primer e balsami labbra

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Tips extra: l’effetto sfumato

Se vuoi rendere le matte lips più accattivanti e in linea con le ultime tendenze ti diamo un consiglio extra: puoi sfumarle. Una tecnica che strizza l’occhio alle Halo Lips e dal risultato irresistibile.

Realizzare questo make-up è semplicissimo: applica un velo di correttore sui bordi delle labbra così da annullare in modo naturale il contrasto del contorno labbra. Fatto questo applica il rossetto opaco al centro delle labbra e con il dito sfumalo picchiettandolo verso l’esterno finché il contorno labbra diventa appunto sfumato. Anche in questo caso per avere un colore più intenso fai una seconda passata di rossetto picchiettando nuovamente verso l’esterno. Il risultato sarà delicato e le labbra sembreranno molto più carnose.

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