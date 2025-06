Il trend make up dell’estate grida “cloud lips”. Ecco come realizzarle

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock Cosa sono e come realizzare le cloud lips

C’è una nuova tendenza trucco pronta a fare breccia nel vostro cuore. Un trend facile da seguire e dall’effetto wow immediato: sono le cloud lips, le labbra effetto nuvola più cool dell’estate. Ma cose significa avere delle labbra come le nuvole? Beh, non dovete pensare di doverle colorare di bianco o grigio ovviamente, ma si tratta di una tecnica make-up che dona volume alla parte, facendola sembrare immediatamente più carnosa con il solo utilizzo del trucco.

Cosa sono le cloud lips

Si tratta, quindi, di una tecnica make-up che ha lo scopo di donare maggior volume alle labbra facile da realizzare e con un effetto immediato. Il tutto grazie al sapiente mix di colore e sfumature che donano alla parte un effetto rimpolpante in modo naturale e velocissimo.

Labbra dall’aspetto morbido, sensuale e romantico allo stesso tempo, un concentrato di fascino e bellezza perfetta per conquistare chiunque vi osservi e con il minimo sforzo possibile.

Come si realizzano le cloud lips

Un make-up che ha due caratteristiche principali, la prima è il colore, che deve essere leggermente sfumato e quasi disordinato, la seconda la morbidezza del finish, o almeno questa è la sensazione che si dovrebbe avere.

Un trucco labbra semplice, minimal, ma che spicca e cattura lo sguardo. Ma anche facile da realizzare. Per ottenere delle cloud lips a regola d’art, infatti, dovrete semplicemente preparare le labbra con una base idratante, eseguendo prima uno scrub per eliminare eventuali pellicine e donare alla parte massima omogeneità e un aspetto liscio.

Dopo aver eseguito lo scrub dovrete applicare un bello strato di burrocacao o balsamo labbra, per idratare la parte in profondità.

KIKO Milano Lo scrub per labbra morbide e lisce

Cosa fare dopo l’idratazione: i rossetti

Poi, arriva il momento di un bel rossetto nude, leggero e chiaro, ma potete anche optare per l’uso di un correttore direttamente sulle labbra se le avete molto pigmentate.

A questo punto potete utilizzare il rossetto o una tinta labbra, scegliendo il prodotto del colore che preferite ma avendo cura di applicalo bene al centro delle labbra, sia sopra che sotto, per poi sfumarlo ai lati direttamente con le dita. In questo modo il colore risulterà più intenso nella parte centrale delle labbra e più leggeri via via che si procede verso l’esterno, senza stacchi di colore ma con un effetto nuvola davvero eccezionale.

Offerta L’Oreal Paris Il rossetto per realizzare le vostre cloud lips

Il tocco finale? Potete applicare uno strato di cipria opacizzante per fissare il vostro make-up labbra o per accentuare il finish “polveroso” delle cloud lips, oppure potete anche utilizzare un leggerissimo strato di gloss per donare un tocco di lucentezza alle vostre labbra in versione nuvola.

Catrice La cipria fissante per le sue labbra

Un trucco labbra facile da realizzare e dall’effetto volumizzante garantito, per avere delle cloud lips immediatamente più voluminose e dall’effetto wow assicurato. Insomma, se c’è un trucco davvero da provare per sfoggiate un beuaty look semplice ma che doni al vostro viso un aspetto unico, questo trend sfumato e “leggero” è quello che fa al caso vostro. Un make-up labbra che si presta al giorno o alla notte e che vi farà sentire impeccabili in ogni istante.

