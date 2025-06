Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

iStock Jam lips trend

Udite, udite: una nuova tendenza beauty commestibile è in città, ed è più dolce e gustosa di sempre. Gli esperti l’hanno ribattezzata Jam lips trend, per evocare alla mente con precisione chirurgica l’immagine di quello strato zuccherino e fruttato con cui la confettura ricopre una croccante fetta di pane dorata.

Discostandosi da ogni altro passeggero trend di bellezza passato per di qui, quelle anche note come “labbra alla marmellata” brillano grazie allo stesso finish trasparente e satinato ma si orientano prevalentemente verso tonalità succose e rossastre, con eccezion fatta per marroni e bordeaux. La finitura è dunque lucida, proprio come le tendenze di stagione ci insegnano, ma il colore è, in questo caso specifico, più pieno e saturo. Confuse? Vi spieghiamo meglio.

Jam lips trend, tutto sul make-up labbra più dolce (e irresistibile) dell’estate 2025

Come rendere più appetibile un’estetica nascente? Dando a lei il nome di irresistibili peccati di gola, è oltremodo elementare: sembra essere proprio questa l’infallibile strategia di TikTok, inesauribile fonte di inedite mode polarizzanti.

Perché d’altronde si sa, ribattezzare ogni tendenza beauty con il nome di buonissime cose da mangiare è qualcosa che difficilmente cesserà di funzionare, lo dimostrano le Fruit skin nails, la Glazed Donut Skin, le Cherry Cola Lips, lo Strawberry Make-up, il Tropical Smoothie Blush, la Butter Skin e via dicendo. Le new entry estive che promettono di andare a rimpolpare i tanti nécessaire già ripieni di leccornie sono le Jam lips, letteralmente le labbra al gusto marmellata, lucenti e fruttate ad un livello successivo.

A primo impatto queste potrebbero sembrare simili alle passate Jelly Lips, lucide, succose ed invitantissime, ma se le prime puntano tutto su di un finish trasparente piuttosto che sul colore, servendosi di prodotti dall’effetto glassato, le seconde si differenziano per tinte intense.

Sono ora predilette tutte le sfumature più vivide del rosso, il ciliegia, il fragola, il lampone e persino il mirtillo per un risultato stratificabile, da leggero a decisissimo, ma sempre distinguibile per una certa coprenza. Se nelle tecniche precedenti il pigmento si percepiva appena, perché dato da gloss o lip oil che, per naturale caratteristica, figurano trasparenti e traslucidi quando indossati, il focus del Jam lips trend è proprio il colore pieno e avvolgente.

Ma da dove viene tutto questo? Pare che alla base dell’ennesima ossessione della Gen Z vi sia ancora una volta Rhode, il noto brand cosmetico di proprietà di Hailey Bieber che non sembra aver intenzione alcuna di smettere di esercitare un fortissimo ascendente sull’industria beauty globale. Gli ultimi tre anni, in effetti, altro non sono stati che la prova lampante di questo dal lancio dell’ormai iconico Peptide Glazing Fluid – colui che ha dato il via al viralissimo trend della pelle “a ciambella glassata ” e ha reso l’effetto rugiada il nuovo standard di bellezza – al più nuovo Peptide Lip Treatment (completo di cover per iPhone abbinate). Da lì a poco un’ondata di marchi ha seguito l’esempio, proponendone una propria versione al mondo.

Ed eccoci, come per naturale conseguenza di ciò, dinanzi ad una nuova moda incalzante. Parliamo dopotutto di un trend versatile, così tanto apprezzato forse perché sa aggiungere un tocco divertente, fresco e civettuolo al beauty look quotidiano. Quindi, se hai voglia di dare una possibilità alle labbra succose ad effetto marmellata per suggellare la tua estate, siamo qui oggi a spiegarti come procedere passo per passo.

Jam lips trend, come ricreare il look labbra dell’estate 2025: il tutorial e i prodotti essenziali

Un buon make-up, qualsiasi area del viso coinvolga, verte sempre su di una skincare routine rigorosa e personalizzata. Va da sé come anche il trucco labbra, per quanto realizzato con cura, non possa riuscire in modo impeccabile se non come passaggio finale a sigillare fasi ben precise.

Il primo passo per replicare efficacemente il Jam lips trend tanto in voga è dunque l’esfoliazione: stimolare e velocizzare il rinnovamento cellulare, meccanicamente o chimicamente, equivale a togliere di mezzo tutte quelle antiestetiche pellicine che impediscono all’applicatore del prodotto di scorrere bene sulla superficie delle labbra, inficiando in maniera inevitabile il risultato finale.

Scrub labbra Bottega Verde Bottega Verde Baci Baci Lip Scrub Stick

Per ovviare all’annosa ma del tutto naturale problematica sarà più che sufficiente affidarsi ad uno scrub labbra di ottima qualità, anche fatto in casa con miele e zucchero, da massaggiare nella zona interessata tramite movimenti circolari e poi da risciacquare accuratamente con acqua tiepida.

Peeling labbra Bottega Verde Bottega Verde Baci Baci Peeling labbra con estratto di pompelmo e acido ialuronico

Proprio come quelli destinati al viso, esistono in alternativa peeling per le labbra che sanno regalare morbidezza e luminosità extra alla pelle, levigandola e preparandola a dovere al maquillaje.

Maschera labbra Laneige Laneige Lip Mask Sweet Candy

Successivamente sarà di fondamentale importanza intervenire sull’idratazione delle labbra: dopo averle esfoliate in maniera delicata è praticamente d’obbligo coccolarle con una apposita maschera nutriente, da lasciare in posa appena il tempo che serve oppure tutta la notte.

Lip Balm Duo E.l.f. E.l.f. Squeeze me more Lip Balm Duo

In alternativa andrà benissimo anche un comune lip balm, a patto ovviamente che sia ricco e burroso, da applicare con costanza prima e dopo il make-up per lenire ma soprattutto mantenere la pelle in salute.

Lip Plumper Nabla Nabla Lip Plumper, balsamo labbra ad effetto rimpolpante

Una volta effettuati questi passaggi si potrà pensare di procedere alla realizzazione effettiva delle Jam lips: qualora si desideri più volume si potrà scegliere di iniziare con un prodotto rimpolpante, che tramite gli attivi irritanti (generalmente cannella, peperoncino o mentolo) al suo interno provvede a rendere più pigmentate e turgide le labbra. Basterà tenere il Lip Plumper in posa il tempo necessario e poi rimuoverlo, per continuare con le fasi successive.

Avendo la tendenza in questione come prodotti centrali lipgloss e rossetti dalla finitura ultra lucida che tendono per natura a muoversi, sarà essenziale delimitare il contorno delle labbra con una buona matita o, perché no, se la texture lo permette, creare una vera e propria base colorata su cui stendere in un secondo momento il resto del trucco. Alcune formulazioni innovative oggi in commercio hanno addirittura la capacità di fissarsi con decisione una volta sfumate, ed è proprio su una di queste che conviene puntare.

Arriva poi la parte più divertente: quella del colore. Per ricreare il più fedelmente possibile quell’aspetto tipicamente goloso del velo di marmellata sul pane sarà preferibile scegliere formule sì lucide ma anche coprenti, che non lascino intravedere perciò il colore naturale della pelle al di sotto.

Saranno perfetti tutti quei prodotti labbra cremosi e iper pigmentati, in versione classica stick oppure con applicatore a pennellino.

Offerta Rossetto liquido ad effetto vinilico Maybelline rossetto liquido ad effetto vinilico

La principale condizione? Che non si abbia paura di osare: il Jam lips trend vuole per definizione nuances audaci quali tutti quei rossi intensi, i frutti di bosco, i bordeaux ma anche l’albicocca e con esso tutte quelle sfumature di marrone che ricordano una squisita confettura, per labbra bellissime da vedere e dolcissime da assaggiare.