Succose, coloratissime, zuccherine: le Fruit skin nails sono la nuova ossessione beauty della Gen Z. Come replicare la manicure più virale dell'estate 2025, passo per passo, grazie ai prodotti giusti

Fonte: iStock Fruit skin nails, la tendenza unghie più golosa dell'estate 2025

Tanto golose alla vista che la tentazione di cibarsene è forte: con il caldo crescente a rendere l’estate 2025 una realtà sempre più tangibile, la frutta torna ad essere la grande protagonista di stagione e no, non soltanto a tavola. In tinte accese e vivaci a decorare i capi più in del guardaroba, fragole, angurie, mele, ciliegie e chi più ne ha più ne metta divengono ancora una volta parte integrante e fondamentale del beauty look: se appena qualche anno fa il trend cardine, viralissimo su TikTok, era tingersi gote e palpebre con il succo acidulo e rossastro dei frutti rossi, è la buccia ora ad avere un ruolo centrale. Come? Approdando direttamente sulle unghie.

Tutte pazze per le Fruit skin nails, la dolcissima moda unghie dell’estate 2025

Si chiamano Fruit skin nails, e sono esattamente ciò che sembrano: manicure che vogliono richiamare – e il più fedelmente possibile – lo strato esterno di un prelibatissimo frutto maturo. Le versioni a costellare i social sembrano assomigliare prevalentemente a uva (rossa o verde che sia), mele, fichi, pesche, banane o anguria, ma qualsiasi tipo di frutta è ben accetto, a patto che si riesca a catturare la complessità della buccia morbida e multicolore che lo rende riconoscibile.

La vera novità è che la tendenza verte su disegni realistici, qualcosa di completamente diverso, dunque, dalle solite allegre nail art con pattern fruttati che iniziano a sorgere qua e là all’avvicinarsi della calda stagione.

Se la divertente atmosfera delle emoji non può considerarsi ancora definitivamente dimenticata, la moda attuale pare essere piuttosto a favore di micro dipinti fatti a mano, minuziosamente rifiniti, che rendono le unghie come appena uscite da un mercato agricolo: sfumature delicate, linee sottili e persino tutte quelle piccole macchioline ed imperfezioni che si trovano sulla scorza dei frutti diventano indispensabili per la riuscita del risultato, in alcuni casi addirittura iper-dettagliato.

Inutile specificare come l’hashtag #fruit inspired nails abbia a dir poco spopolato sui social, su TikTok in primis, ispirando fortemente tutte coloro che sono da tempo all’instancabile ricerca di idee innovative per le manicure dell’estate 2025: queste insolite quanto inedite manicure fruttate sono già ovunque, portando la texture trasparente dell’uva, la peluria rosata delle pesche e le striature verdi tipiche della buccia dell’anguria a zonzo per le strade delle grandi città.

Dando una rapida occhiata alle tendenze beauty della calda stagione in assestamento appare, subito, chiaro: si preannuncia un’estate nel segno della bellezza sensoriale. A partire dagli oli per labbra extra succosi sino ai prodotti per la cura della pelle riposti in frigorifero, abbiamo tutte voglia e necessità di texture che siano vere, tanto da sembrare commestibili, e le unghie, ovviamente, sono assolutamente comprese.

Fa tutto parte di una visione più ampia, una sorta di silenziosa rivoluzione che però risulta impossibile da non notare. Lo scenario beauty del 2025 è tutta una questione di consistenze autentiche, nuance naturali e dettagli delicati. Siamo alle prese con una moda, in fin dei conti, che è soltanto una conseguenza diretta di questo nuovo approccio alla bellezza, insieme all’Ice cream manicure, alle Aura nails e con loro tutte quelle sfiziose estetiche dedicate al mondo della nail art che ogni It-girl sta attualmente amando.

E, se è vero che ci troviamo senza dubbio a che fare con una tendenza unghie non facilissima da replicare, nessuno vieta di sfidare le tante professioniste del settore cimentandosi in prima persona con la propria, irresistibilmente zuccherina, Fruit skin nail manicure: smalti e pennelli alla mano, dunque, e capiamo insieme come procedere.

Come si realizzano le Fruit skin nails: il tutorial passo per passo con i prodotti essenziali

Per replicare in maniera fedele il trend delle cosiddette unghie a buccia di frutta non esiste, invero, una tecnica univoca: gel UV o smalti costituiscono entrambi un’opzione vagliabile, da scegliere secondo pure e semplici preferenze personali.

Il primo passo è sicuramente creare una base uniforme su cui andare poi a lavorare, tramite un prodotto ad hoc, da lasciare asciugare all’aria nel secondo caso mentre in lampada per quanto riguarda il gel, che permetterà inoltre ai passaggi successivi di attecchire in maniera ottimale.

Una volta individuato il frutto a cui la manicure in oggetto dovrà assomigliare, si partirà stendendo uno strato colorato omogeneo e regolare, avendo cura che sia lo stesso – o quantomeno simile il più possibile – a quello principale della sua buccia.

Importantissimo, in quanto tratto caratterizzante la Fruit skin nail art, sarà poi riuscire a catturare ed emulare con precisione certosina quelle peculiarità che rendono unico e riconoscibile l’aspetto esteriore della frutta scelta, macchie, sfumature e irregolarità comprese: per riuscire nell’intento è fondamentale corredarsi di un buon set di pennelli per unghie, di discreta qualità e dalle setole multiformi di varie grandezze, in modo da poter ricorrere a quella più adatta a seconda del decoro che si dovrà realizzare.

Se si desidera ottenere un look ispirato alla classica buccia della mela, ad esempio, si dovrà cercare di riprodurre quella serie di righe sottili rosse e gialle ed interromperla qua e là con piccole macchioline chiare. Qualora si sia scelta la fragola, su una base rossastra fredda, saranno indispensabili da ricreare quei piccoli semini bianchi che ne contraddistinguono l’esterno. Più difficile, invece, il caso dell’uva: per imitare l’involucro dei suoi succosissimi chicchi occorrerà un pennello da sfumatura che permetta di miscelare più colori e tanta, tantissima pazienza.

A restituire alla manicure il tipico aspetto invitante della frutta – sigillando allo stesso tempo fatica e lavoro di precisione – come passaggio finale, sarà il top coat che dovrà essere lucidissimo e adatto alla tipologia di prodotto scelto: ne esistono a rapida asciugatura e dall’effetto specchiato per quanto riguarda i normali smalti, mentre i gel richiedono necessariamente l’ausilio di una lampada UV ad hoc.

Ultimo ma non per importanza un meritato massaggio nell’area delle cuticole, praticato delicatamente, attraverso movimenti circolari e con dell’olio specifico, che andrà a reidratare e lenire la zona precedentemente trattata.

Et voilà, le Fruit skin nails sono servite, dolcissime e golose. E tu, quale succulento frutto di stagione sceglierai per la tua coloratissima nail art estiva?