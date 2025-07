Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Secondo un curioso ma puntuale meccanismo psicologico associare una nuova tendenza nascente a leccornie di varia sorta ne aumenta esponenzialmente le probabilità di successo. Ragion per cui, a successo appurato, un’altra inedita voga a tema culinario sta scuotendo l’algoritmo dei social per approdare sulla tavola beauty di ognuna di noi: questa volta la delizia – ghiacciata – protagonista è il sorbetto, ma sulle unghie.

Le Sorbet Nails sono l’iniezione di buonumore di cui necessiti: scopri il beauty look più dissetante dell’estate 2025

L’idilliaco quadretto è il seguente: un tranquillo pomeriggio d’estate al mare, con la musica in sottofondo ed una rinfrescante quanto meritata merenda tra le mani.

Mani rigorosamente en pendant con ciò che c’è nel bicchiere: ispirate all’irresistibile dessert ghiacciato comune oggetto del desiderio in questo periodo dell’anno, le Sorbet Nails – o unghie sorbetto, per gli amici – portano le tonalità pastello simbolo della palette cromatica della moda di stagione al livello subito successivo, assorbendo tutti quei succosi toni fruttati attualmente spesso sotto i nostri occhi. Le nuance predilette vanno dal giallo limone al verde lime, dall’arancione mango al rosso lampone e si vedono completate da un top coat lucido per una finitura quasi acquatica. Un’iniezione di freschezza e buonumore a portata di mano, in sintesi, e letteralmente.

Convenzionalmente legate alla primavera per il loro immediato legame con il paesaggio, dai cieli tersi ed i prati in fiore, le sfumature pastello si sono sempre imposte come emblema di dolcezza e delicatezza stagionale ma, nell’estate 2025, le cose stanno rapidamente cambiando: la frizzante tendenza di cui parliamo dona a loro un connotato più vitale e dinamico, rendendole adatte per risplendere anche sotto il sole estivo.

Cosa le rende il look tanto appetibile, tolto il chiaro, goloso riferimento che lo ha generato, si intende? Pare che questa vivacissima manicure sia perfetta da indossare in questa parentesi soleggiata intonandosi tanto bene al suo spirito, ma che sia persino estremamente facile da portare: basti pensare che nemmeno per tutte coloro che di solito gravitano esclusivamente attorno a look classici il trend in oggetto suona troppo intimidatorio, ma può anche essere facilmente adattato con tonalità più accese a chi predilige nail art più decise, al contempo.

Le tanto agognate vacanze al mare si avvicinano e riuscire ad accaparrarsi, entro breve, un appuntamento dall’estetista di fiducia sembra un lontano miraggio? Niente paura: trovi nelle prossime righe un tutorial dettagliatissimo che ti permetterà di ottenere facilmente delle Sorbet Nails da manuale.

Come realizzare le unghie sorbetto, il tutorial veloce e i prodotti essenziali (a portata di click)

Proprio come le vicine parenti Fruit Skin Nails, le ormai già popolarissime unghie sorbetto sono esattamente ciò che sembrano: un look manicure che vuole evocare per filo e per segno l’aspetto e la consistenza tipici della bevanda zuccherina a base di frutta da cui traggono il nome. Ecco perché persino la stessa particolare composizione acquosa è oggetto di imitazione, leggera e ghiacciata com’è. Allo stesso modo questa nuova nail art presenta sì sfumature pastello e fruttate, ma si caratterizza per una finitura traslucida, a tratti vitrea, che la rende riconoscibile.

Amazon

set di lime per unghie

Il primo passo per realizzarla è banalmente quello di dare una forma regolare ed armoniosa alle unghie, accorciandole ove necessario e avendo cura che abbiano tutte la medesima lunghezza: per farlo sarà sufficiente una buona lima, da utilizzare sempre nello stesso verso (dunque senza sfregare) per non recare danni alla lamina ungueale.

Sephora

kit Base e Top Coat di Sephora

Per la riuscita del look sarà fondamentale scegliere tonalità accese, vitaminiche e frizzanti e si sa, lo smalto colorato per quanto meraviglioso può rischiare di macchiare l’unghia se non protetta a dovere: ragion per cui ancor più importante dovrà essere il passaggio dedicato alla base, da preparare mediante prodotti appositi da lasciar asciugare all’aria. Molto spesso questi sono venduti in comodi kit completi di top coat ad effetto lucido, i quali permettono di procacciarsi due autentici beauty essentials in un colpo solo.

Amazon

smalto colorato a lunga durata di Essence

Una volta diligentemente preparata l’unghia sarà tempo di scegliere il prelibato gusto del proprio sorbetto: è ormai davvero facile procurarsi smalti colorati di ottima qualità, disponibili in commercio in infinite varianti di sfumature e caratteristiche.

Sephora

smalto effetto gel Dior Vernis

Alcune declinazioni delle Sorbet Nails a circolare sui social sono semplici e lineari, altre, invece, esplorano i design più inusuali: si spazia con facilità dal celebre e amatissimo french al più nuovo baby boomer, si sperimenta con le decorazioni e con le finiture. Voglia di qualcosa di diverso, ma senza necessariamente esagerare? La soluzione è gentilmente offerta dagli smalti colorati con micro glitter, per un tocco di luminosità addizionale.

Amazon

smalti semipermanenti colori pastello INPING

Qualora il tradizionale smalto non faccia al caso proprio o si desideri semplicemente che la meravigliosa manicure in questione duri il più a lungo possibile, date anche le vacanze al mare in programma, si può pensare di preferire ad esso il semipermanente. Il web è pieno di kit fai da te molto validi, alcuni persino provvisti di una vasta gamma di gradazioni colore tra cui scegliere, molto pratici ed intuitivi da utilizzare.

Amazon

olio cuticole alla frutta Lalill

Una volta steso lo strato colorato sulle unghie, in modo uniforme oppure secondo stili e tecniche più ricercate, di vitale importanza sarà andare a sigillare il lavoro eseguito tramite un buon Top Coat: secondo la tendenza in vigore questo dovrà essere lucido – ancor meglio se ad effetto bagnato – e lucente, pronto a restituire fedelmente a chi guarda l’immagine del mitico dessert a base acqua che noi tutti amiamo bere in estate.

A manicure ultimata, come sempre, teniamo particolarmente a consigliare di ricorrere ad un buon olio cuticole che possa consentire di reidratare la zona trattata in modo ottimale. Dopotutto è risaputo: per ottenere un bel risultato estetico è in primo luogo fondamentale prendersi cura della salute delle mani. Il twist in più per delle unghie sorbetto super realistiche, da pura invidia? Una irresistibile fragranza fruttata, da diffondere nell’aria al minimo gesto grazie ad olietti profumati ad hoc.