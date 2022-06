French manicure sfumata: la tendenza e i colori da copiare subito

Skincare expert e consulente beauty, sui miei canali troverai una guida pratica per approcciarsi al mondo della skincare o per approfondire il tema.

Fonte: 123rf Baby boomer delicato su unghie a mandorla

La french manicure è un evergreen: bianca classica o colorata è sempre delicata ed elegante. Ancor di più se si opta per una decorazione sfumata evitando linee grafiche e nette. In estate soprattutto, si presta ad armoniosi mix di colori accesi o pastello, effetti super naturali e brillantini.

Uno dei motivi per cui amo la french manicure è la possibilità di mantenere a lungo lo stesso set senza che la ricrescita si noti in maniera eccessiva. Se si sceglie una base naturale infatti, il colore di base sarà molto simile a quello della tua unghia naturale mascherando i primi millimetri di ricrescita e consentendoti di rimanere in ordine più a lungo. Ottima scelta anche in estate, quando con le ferie e le vacanze può essere più difficile rispettare gli appuntamenti per rinnovare la cura delle mani.

Vediamo alcune proposte originali da copiare!

French a due colori

La scelta dei due colori è ovviamente importantissima: è fondamentale che ci sia un’armonia tra di loro per consentire una sfumatura delicata e regolare, l’effetto può essere davvero originale! Il trucco è sfumare bene a partire dalla metà superiore dell’unghia in modo da mantenere sempre un equilibrio tra base ed allungamento. Si avrà un’unghia piena ma con un effetto slanciato che ricorda una french manicure. Puoi anche optare per una base rosa accesso o giallina per ricordare comunque toni molto basici e poi esplodere sulla punta con una tonalità molto particolare.

Mantieni le punte bianche se preferisci la parte esterna naturale e fai la base con il tuo colore preferito. Sfuma sempre con una spugnetta o con un pennello morbido. Tieni conto che il bicolore può anche essere alternato tra un’unghia e l’altra. Si mantiene quindi una base naturale ed uniforme mentre le puntine vengono fatte di colori diversi.

Baby Boomer

Questo termine deriva dall’unione di due parole: appunto “baby”, che rimanda a qualcosa di soft e delicato e “boomer” ovvero la rivisitazione di qualcosa di più vecchiotto come la french manicure dai contorni netti.

Il Baby Boomer è infatti una french manicure sfumata che rispetta i colori naturali dell’unghia in un mix delicatissimo ed elegante. Si tratta di sfumare una base nude tendente al rosa con un bianco lattiginoso per le lunghezze. L’effetto è estremamente femminile e versatile, donando alle unghie un aspetto naturale ma lucido ed ordinato.

Si possono ottenere effetti diversi in base alla lunghezza delle tue unghie. La particolarità del Baby Boomer è quella di essere adattabile anche ad unghie molto corte in quanto la sfumatura consente di creare un cambio di colore senza dover necessariamente rispettare dei confini definiti.

French sfumato rosso

Il rosso è un colore che su una manicure si adatta sempre, adatto a moltissime occasioni puoi facilmente renderlo coerente con la stagione in corso scegliendo toni più aranciati per l’estate, rosati per la primavera, bordeaux/marroncini per l’autunno e classico per l’inverno. Purtroppo per qualcuna le unghie rosse possono risultare troppo accese o diventare impegnative se non si è abituate a portare la manicure.

Perché non optare allora per un french sfumato? L’effetto naturale della base smorzerà la tonalità piena del rosso e la sfumatura renderà il tutto più delicato.

Se vuoi cominciare con questo tipo di colore, scegli una tonalità più tenue o rosata e parti da unghie medio/corte per abituare l’occhio a una mano molto vistosa.

Hai pensato di poter creare delle differenze di colore facendo soltanto alcune unghie colorate e altre no? In questo modo anche un’unghia più lunga o con una decorazione impegnativa avrà un impatto minore a prima vista.

Sfumatura glitterata

I glitter sulle unghie sono sempre molto “childish” soprattutto su un’unghietta corta o decorata con colori pastello. La mano risulterà quindi sempre delicata anche se dovessi scegliere brillantini più accesi.

Si tratta anche del metodo più semplice se fai le unghie da sola: infatti sarà sufficiente stendere una base di colore nude sul letto ungueale e poi applicare i glitter dalla punta verso il basso, fino al livello desiderato.

I brillantini spargendosi creeranno automaticamente l’effetto sfumato graduale la cui intensità potrà essere regolata aggiungendo del prodotto solo dove lo ritieni necessario.

Pastel color

Colori soft, principeschi ed estivi perfetti se vuoi osare con un colore diverso dal solito senza dare troppo nell’occhio. Anche con i colori pastello è semplice fare da sé, infatti le colorazioni tenui si prestano bene a sfumature mixate con colori naturali, nude e beige.

Puoi sceglierne uno o due e mixarli insieme per creare un effetto degradè molto elegante. Se hai la pelle olivastra o abbronzata scegli colori più chiari come il pesca o il giallo. Se hai pelle naturalmente chiara ti doneranno toni più freddi come il lilla e il verdino.

Scegli quelle che ti piacciono di più anche in base alla lunghezza delle tue unghie, è importante regolare la decorazione non solo in base a criteri di tendenza e di effetto visivo ma tenendo conto anche del proprio incarnato, forma dell’unghia, stile personale. Porta le tue unghie come un accessorio e rendile originali secondo la tua personalità!