Glitter makeup how to: come usare glitter occhi e su unghie

Glitter makeup, glitter viso, glitter occhi, makeup con strass e chi più ne ha più ne metta. Uno dei trend indiscussi del 2021, che però troveremo anche nel 2022, sono i glitter in ogni salsa. Che siano brillantini sugli occhi, strass sul viso o glitter su unghie, l’importante è brillare, luccicare e scintillare. E quale periodo migliore per farlo se non quello delle feste? Vediamo quindi come usare glitter occhi, come usare glitter su unghie, come applicare strass sul viso e sulla bocca.

Come usare i glitter su unghie, Il metodo più classico di utilizzare i brillantini

Forse il metodo più classico e che siamo abituati a vedere per utilizzare i glitter è proprio sulle unghie. Alzi la mano chi, almeno una volta, ha fatto la famosa accent nail, ovvero un’unghia di un altro colore che si abbina al resto della manicure. Il più delle volte si sceglie proprio di utilizzare dei glitter per creare ancora più stacco a livello di luminosità e texture. Non è detto, infatti, che dobbiate comprare per forza degli smalti colorati appositi per realizzare manicure particolari: vi baserà uno smalto trasparente, dei glitter del colore che preferite, un pezzetto di carta stagnola e un bastoncino di legno d’arancio.

Applicate lo smalto trasparente sulla stagnola, facendo cadere dei bei goccioloni, fate cadere i glitter sopra lo smalto e per la quantità regolatevi a seconda che preferiate un effetto glitter più pieno o solo un velo leggero. A questo punto con un bastoncino mescolate i glitter con lo smalto e poi applicatelo normalmente. Ricordatevi di pulire molto bene il pennellino con acetone prima di rimetterlo nello smalto trasparente, a meno che non vogliate riempire lo smalto di glitter.

Non solo glitter, perché sulle unghie è possibile realizzare nail art anche applicando degli strass di varie dimensioni. Ad esempio, potete impreziosire la parte finale dell’unghia con tanti mini brillanti, per incorniciare il letto ungueale, oppure applicare un brillantino al centro, proprio come fosse un puntino. Potete creare insomma varie decorazioni, vi basterà applicare una goccia di colla per unghie per posizionarli e ricordarvi poi di applicare un paio di passate di top coat per sigillare al meglio la vostra manicure. Con del verde, del rosso e dell’oro, ad esempio, potete realizzare una perfetta nail art natalizia da sfoggiare durante le feste.

Glitter occhi e makeup con strass, ecco come realizzarlo

Ormai, complici i social, non è difficile vedere sempre più spesso makeup glitter, sia più elaborati che trucchi glitter più semplici e sofisticati. Non parliamo di effetti luminosi dati da texture metallizzate, ma proprio di glitter posizionati sulle palpebre per creare makeup d’effetto, luminoso e pieni di riflessi. Non è difficile capire come usare glitter occhi, bastano solo alcune accortezze per evitare di ritrovarseli ovunque. Innanzitutto bisogna fare una distinzione tra glitter pressati e glitter liberi: i glitter pressati sembrano dei veri e propri ombretti, si trovano all’interno delle palette, di solito hanno una texture leggermente più spessa e sono miscelati con altri ingredienti affinché si attacchino abbastanza bene da soli sulla pelle. Tendono a fare un po’ di fallout, ecco perché sarebbe meglio applicare comunque un primer glitter o una colla per glitter.

I glitter in polvere libera, invece, hanno necessariamente bisogno di un primer perché altrimenti non aderiscono alla palpebra e cadono ancor prima di essere applicati. Hanno una granulometria più fine e quindi sono più confortevoli sulla pelle una volta stesi, ma sono più difficili da gestire perché tendono a cadere quando si prelevano e si applicano. In generale, ma soprattutto in questo caso, meglio prima realizzare il trucco occhi, poi struccare il viso per eliminare ogni residuo di glitter e solo dopo realizzare la base viso. Nel caso in cui, invece, vi siate già truccati il viso ma dobbiate rimuovere il fall-out di glitter, prendete un pezzo di scotch, passatelo qualche volta sul dorso della mano affinché non sia troppo appiccicoso e poi delicatamente passatelo nelle zone da pulire, senza esercitare troppa pressione per non eliminare totalmente il trucco sottostante.

Con i glitter potere realizzare davvero qualsiasi makeup, concentrando l’applicazione nell’angolo interno, realizzando un’intera palpebra di glitter o un halo smokey eyes, picchiettandoli solo al centro. Ancora, potete realizzare un eyeliner glitter perfetto per un trucco di Natale o un doppio eyeliner con un dettaglio glitter. Ma potete usare anche degli strass sugli occhi, per creare eyeliner o ad esempio sotto l’occhio, al posto di un makeup con puntino, per dare un tocco luminoso. In quel caso vi servirà non un primer ma una vera e propria colla per ciglia finte, per fare in modo che lo strass rimanga al suo posto.

Non solo occhi: provate i glitter anche sulle labbra

Chi l’ha detto che i glitter non si possono utilizzare anche sulle labbra? I brillantini infatti riescono a dare un tocco particolare a qualsiasi makeup, anche sulla bocca. In questo caso meglio utilizzare quelli in polvere libera, molto più fini e confortevoli, da miscelare ad esempio a un gloss trasparente per impreziosirlo di riflessi e piccoli bagliori che catturano la luce, regalando anche un effetto ottico di labbra più carnose e rimpolpate. In alternativa, potete applicare il vostro rossetto preferito, meglio se cremoso, tamponare dei glitter e poi applicare un gloss per un effetto specchio, ma in questo caso sarà più difficile essere precisi e realizzare un contorno labbra netto e definito.

Provate anche ad utilizzare micro glitter su rossetti a contrasto, ad esempio molto scuri, e guardate come le labbra acquisteranno tonalità cangianti. Se invece volete un tocco davvero particolare, provate ad utilizzare degli strass, da applicare sempre con colla, posizionandoli non solo sulle labbra, dove potrebbero risultare troppo scomodi, ma anche sotto al labbro o sopra, al centro dell’arco di cupido, proprio come fosse una sorta di piercing finto.