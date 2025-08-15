Il make up occhi dell’estate è glitter. Ti basta un solo prodotto per scintillare

Il make up di tendenza dell'estate è glitter! TI basterà un solo prodotto per scintillare e sentirti davvero favolosa!

Foto di Valentina Vanzini

Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Pubblicato: 15 Agosto 2025 08:00

Il make up occhi dell’estate è glitter. Ti basta un solo prodotto per scintillare
iStock Photos
Make up glitter

Sarà l’influenza di Euphoria, la serie tv con Zendaya, oppure sarà la voglia di trasgredire, soprattutto d’estate, ma i glitter sono la nuova tendenza. Coloratissimi e luccicanti, aggiungono quel tocco in più al tuo make up, rendendolo davvero indimenticabile. Dunque sei pronta per brillare? Su Amazon si possono trovare tantissimi prodotti per un trucco occhi WOW che lascerà tutti senza fiato.

I prodotti migliori per un make up glitter

Sei poco pratica con i glitter e ai paura di combinare un pasticcio? Allora prova un prodotto semplice, ma efficace. Come quello di Essence, che propone dei glitter in stick da usare come preferisci. Nasce come un lipstick, per far brillare le labbra, ma puoi sfruttarlo come preferisci. Il bello di questo stick con glitter è che reagisce al pH della pelle, intensificando il colore naturale e donando un bagliore favoloso alla tua bocca e non solo! In più la formulazione è vegana, senza alcool, conservanti, parabeni o microplastica.

Essence Glimmer Glow Lipstick
Essence Glimmer Glow Lipstick
Lipstick glitter essence per make up brillante
10,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Voglia di illuminare lo sguardo? Per farlo basta un pizzico di ombretto glitter. Quello di e.l.f. è uno dei più amati di Amazon, disponibile in tantissime shades. Sheer e luccicante, questo topper ombretto fa risaltare gli occhi, rendendo lo sguardo ipnotico. La formulazione è arricchita con microbrillantini ed è l’ideale per creare un look che cattura l’attenzione. Per rendere il colore ancora più bello e intenso, spalma l’ombretto con il dito, sfumando alla perfezione per un look brioso. Gli ingredienti sono super delicati per la pelle e privi di sostanze tossiche, vegani al 100% e non testati sugli animali.

e.l.f. Fine as Fleck Glitter Eyeshadow
e.l.f. Fine as Fleck Glitter Eyeshadow
Ombretto glitterato per uno sguardo ipnotico
8,00 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Se cerchi un prodotto glitter ancora più facile da usare, prova quello firmato Oulac. Un ombretto liquido con riflessi metallici che si sfuma alla perfezione, regalando un colore intenso e favoloso. Grazie al comodo pennellino lo applichi in pochissimi step, per un look shimmer e abbagliante. Dal verde all’oro, passando per l’argento o il rosa, scegli le sfumature che preferisci per un make up glitter eccellente!

Oulac ombretto glitter
Oulac ombretto glitter
Ombretto liquido metallico con effetto shimmer
6,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

E se il gel lo mettessi non solo sugli occhi e le labbra, ma anche sul corpo? Su Amazon trovi dei comodi flaconcini con glitter ad un prezzo bassissimo. L’ideale per sperimentare con il make up shimmer e aggiungere un tocco di brillantezza a qualsiasi look. Il prodotto ha una consistenza in gel, dunque non dovrai fare altro che applicarlo sulla pelle per regalarti luce e brillantezza. Puoi usarlo sugli occhi, ma anche su labbra, viso e sopracciglia per una finitura super brillante.

Gel glitterato per viso e corpo
Gel glitterato per viso e corpo
Gel glitterato in vari colori da usare per viso e corpo
11,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Per chi si fosse lasciato stregare dal make up di Euphoria invece c’è l’eyeliner glitter. Elegante e super glam, consente di definire lo sguardo con dettagli scintillanti. Quello di Kiko Milano è amatissimo su Amazon e ha ottime recensioni, oltre ad un prezzo super conveniente. Puoi utilizzarlo da solo oppure come top coat, sovrapponendolo a ombretti, matite occhi o eyeliner.

Offerta
Eyeliner glitter Kiko Milano
Eyeliner glitter Kiko Milano
Eyeliner glitterato con effetto olografico per make up occhi
10,99 EUR −30% 7,69 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Infine non potevano mancare in questa lista i glitter di Moon adatti non solo per occhi e labbra, ma anche capelli e unghie. Iridescenti e con effetto olografico, sono la scelta perfetta per creare un make up luminoso, sia di giorno che di sera.

Sconti, offerte imperdibili e must have beauty: trovi tutte le ispirazioni per lo shopping nel nostro canale Telegram dedicato alla bellezza.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Makeup Stili e Tendenze