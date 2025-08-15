Il make up occhi dell’estate è glitter. Ti basta un solo prodotto per scintillare

Il make up di tendenza dell'estate è glitter! TI basterà un solo prodotto per scintillare e sentirti davvero favolosa!

Sarà l’influenza di Euphoria, la serie tv con Zendaya, oppure sarà la voglia di trasgredire, soprattutto d’estate, ma i glitter sono la nuova tendenza. Coloratissimi e luccicanti, aggiungono quel tocco in più al tuo make up, rendendolo davvero indimenticabile. Dunque sei pronta per brillare? Su Amazon si possono trovare tantissimi prodotti per un trucco occhi WOW che lascerà tutti senza fiato.

I prodotti migliori per un make up glitter

Sei poco pratica con i glitter e ai paura di combinare un pasticcio? Allora prova un prodotto semplice, ma efficace. Come quello di Essence, che propone dei glitter in stick da usare come preferisci. Nasce come un lipstick, per far brillare le labbra, ma puoi sfruttarlo come preferisci. Il bello di questo stick con glitter è che reagisce al pH della pelle, intensificando il colore naturale e donando un bagliore favoloso alla tua bocca e non solo! In più la formulazione è vegana, senza alcool, conservanti, parabeni o microplastica.

Essence Glimmer Glow Lipstick Lipstick glitter essence per make up brillante

Voglia di illuminare lo sguardo? Per farlo basta un pizzico di ombretto glitter. Quello di e.l.f. è uno dei più amati di Amazon, disponibile in tantissime shades. Sheer e luccicante, questo topper ombretto fa risaltare gli occhi, rendendo lo sguardo ipnotico. La formulazione è arricchita con microbrillantini ed è l’ideale per creare un look che cattura l’attenzione. Per rendere il colore ancora più bello e intenso, spalma l’ombretto con il dito, sfumando alla perfezione per un look brioso. Gli ingredienti sono super delicati per la pelle e privi di sostanze tossiche, vegani al 100% e non testati sugli animali.

Se cerchi un prodotto glitter ancora più facile da usare, prova quello firmato Oulac. Un ombretto liquido con riflessi metallici che si sfuma alla perfezione, regalando un colore intenso e favoloso. Grazie al comodo pennellino lo applichi in pochissimi step, per un look shimmer e abbagliante. Dal verde all’oro, passando per l’argento o il rosa, scegli le sfumature che preferisci per un make up glitter eccellente!

Oulac ombretto glitter Ombretto liquido metallico con effetto shimmer

E se il gel lo mettessi non solo sugli occhi e le labbra, ma anche sul corpo? Su Amazon trovi dei comodi flaconcini con glitter ad un prezzo bassissimo. L’ideale per sperimentare con il make up shimmer e aggiungere un tocco di brillantezza a qualsiasi look. Il prodotto ha una consistenza in gel, dunque non dovrai fare altro che applicarlo sulla pelle per regalarti luce e brillantezza. Puoi usarlo sugli occhi, ma anche su labbra, viso e sopracciglia per una finitura super brillante.

Gel glitterato per viso e corpo Gel glitterato in vari colori da usare per viso e corpo

Per chi si fosse lasciato stregare dal make up di Euphoria invece c’è l’eyeliner glitter. Elegante e super glam, consente di definire lo sguardo con dettagli scintillanti. Quello di Kiko Milano è amatissimo su Amazon e ha ottime recensioni, oltre ad un prezzo super conveniente. Puoi utilizzarlo da solo oppure come top coat, sovrapponendolo a ombretti, matite occhi o eyeliner.

Offerta Eyeliner glitter Kiko Milano Eyeliner glitterato con effetto olografico per make up occhi

Infine non potevano mancare in questa lista i glitter di Moon adatti non solo per occhi e labbra, ma anche capelli e unghie. Iridescenti e con effetto olografico, sono la scelta perfetta per creare un make up luminoso, sia di giorno che di sera.

