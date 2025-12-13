Addio perfezione: i 5 trend beauty che domineranno il 2026 e che ci faranno divertire con tante novità

Se pensavate di aver visto tutto nel mondo del beauty, preparatevi a ricredervi. Il report annuale Pinterest Predicts ha appena svelato le carte per il 2026 e il messaggio è chiaro: l’era del “clean girl aesthetic” e della perfezione simmetrica è finita. Il prossimo anno sarà guidato da tre parole d’ordine: anticonformismo, auto-conservazione ed evasione.

Pinterest Predicts™, il report annuale sulle tendenze principali per il prossimo anno

Prima di immergerci nei look, è fondamentale capire perché questo report è così influente nel settore marketing e beauty. Pinterest Predicts non è una semplice rassegna di ciò che è andato di moda quest’anno (come il “Spotify Wrapped”), ma è una finestra sul futuro.

Pinterest analizza le ricerche di oltre 480 milioni di utenti in tutto il mondo. La particolarità della piattaforma è che le persone la usano per pianificare: cercano l’abito per un matrimonio che avverrà tra 6 mesi, l’arredamento per la casa futura o il make-up per la prossima stagione.

Analizzando i picchi di crescita delle parole chiave (ad esempio, se le ricerche per “rossetto blu” aumentano improvvisamente del 50%), Pinterest è in grado di prevedere con un’accuratezza storica dell’80% quali saranno le tendenze dominanti dei prossimi 12-24 mesi, prima ancora che esplodano su TikTok o Instagram. Cosa di dobbiamo aspettare per il 2026? Dimenticate i trend virali che ci vogliono tutti uguali. La Generazione Z e i Millennial useranno il make-up, le unghie e i capelli per rompere le regole, esplorare lati oscuri o fuggire in mondi onirici.

Il 2026 non ci chiederà di “aggiustarci”, ma di esprimerci. Come? Ci abbiamo pensato noi. Ecco le 5 tendenze beauty che vedremo ovunque e i consigli pratici per realizzarli oggi.

I Trend Beauty 2026 e come riprodurli con il make-up

Effetto Glitch (il make-up del caos)

Schermi rotti, pixel, colori che cozzano, asimmetria voluta: questo trend celebra l’errore digitale, la rottura della simmetria e l’abbandono della “clean girl aesthetic”. È la ribellione contro la perfezione dei filtri.

Come riprodurlo con il make-up:

Occhi asimmetrici: dimentica di fare l’eyeliner uguale su entrambi gli occhi. Prova un ombretto verde neon sull’occhio sinistro e uno viola elettrico sul destro. Oppure, disegna una linea grafica su un occhio e lascia l’altro “nudo” o solo con mascara.

Oulac Ombretto liquido metallizzato verde

Labbra Bicolore: applica un rossetto rosso sul labbro superiore e uno fucsia o arancione su quello inferiore. Non sfumarli insieme: il contrasto deve essere netto.

Kiko Milano Rossetto smart fusion lipstick 423

Eyeliner “spezzato”: invece di una linea continua, crea dei trattini o delle linee a zig-zag che simulano un’interferenza video.

Catrice L’eyeliner Calligraph Pro Precise 24H Matt Eyeliner Waterproof 010

2. Romanticismo Vamp (Dark Feminine)

Romanzi gotici, vampiri anni ’90, velluto scuro, atmosfere notturne: il ritorno del gotico, ma in chiave romantica e struggente. Non è il trucco “grunge” disordinato, ma qualcosa di più curato, misterioso ed elegante.

Come riprodurlo con il Make-up:

La base: deve essere pallida o comunque luminosa, eterea (niente terra abbronzante o bronzer caldi). Usa un fondotinta dal finish satinato.

E.l.f Soft Glam Satin Foundation, Medium Coverage, Long Lasting and Modulable for a Smooth Satin Finis

Labbra Protagoniste: usa rossetti color sangue, bordeaux profondo, prugna o addirittura nero. Il trend vuole labbra “vynil”, quindi aggiungi un gloss trasparente sopra il rossetto scuro per un effetto bagnato/lucido.

Offerta Maybelline New York Tinta Labbra a Lunga Tenuta Superstay Vinyl Ink Red Hot

Sguardo “blurred”: crea uno smokey eyes nero o grigio, ma non grafico. Deve sembrare “vissuto”, sfumato morbido sotto la rima inferiore per dare un’aria malinconica.

Offerta Kiko Milano Milano Bright Quartet Eyeshadow Palette 04 | Palette Con 4 Ombretti Cotti

3. Super Gommosi (Jelly & Candy)

Orsetti gommosi, gelatine di frutta, trasparenze colorate, pelle rimpolpata: è l’opposto del dark: un’esplosione di texture gelatinose, colori pastello traslucidi e morbidezza. Si ispira alle caramelle gommose e alla cultura Kawaii.

Come riprodurlo con il Make-up:

Jelly blush: questo è il prodotto chiave. Scegli blush in texture crema o gel (non in polvere). Applicalo generosamente sulle guance picchiettandolo con le dita per un effetto “pelle sana e succosa”.

Essence Baby Got Blush

Colori: i tuoi occhi puntano tutto su rosa bubblegum, lilla trasparente, pesca fluo.

Makeup Revolution Mousse revolution shadow - Lilla

Effetto glass: la pelle deve sembrare quasi bagnata o di plastica morbida. Abbonda con illuminanti liquidi senza glitter, che diano solo l’effetto “rugiada”.

Offerta Maybelline New York Illuminante liquido con pigment perlescenti

Labbra: oli labbra (Lip Oil) colorati e volumizzanti sono essenziali per richiamare la texture della gelatina.

BioNike Defence Color - Lip Oil, Olio Labbra, azione idratante e nutriente, con Olio di Jojoba e Acido Ialuronico

4. Freddo Glaciale (Ice Queen)

Regine delle nevi, brina, stalattiti, riflessi azzurri e argento: l’inverno diventa un’estetica. I colori caldi della terra vengono banditi a favore di tonalità che ricordano il ghiaccio, la neve e il freddo siderale.

Come riprodurlo con il Make-up:

Palette fredda: usa solo ombretti argento, bianchi perlati, azzurro ghiaccio e blu polvere.

Offerta Kinretixia Palette di ombretti con 12 colori tonalità fredde – Opaco, Brillante e Glitter

Frosted look: torna di moda il finish “brinato” anni 2000. Applica un ombretto bianco shimmer nell’angolo interno dell’occhio e sfumalo verso l’esterno.

Offerta E.l.f Fine as Fleck Glitter Eyeshadow - White Hot

Dettagli: usa un mascara blu elettrico o applica dei glitter argentati sulle ciglia per simulare i cristalli di ghiaccio. L’illuminante deve essere rigorosamente a base bianca o bluastra, mai dorata.

Offerta Maybelline New York Mascara Ciglia Sensazionali Sky High - Blue

5. Inclinazione Spaziale (alien core)

Galassie, pelle metallica, ufo, colori olografici: se il “Freddo Glaciale” è terrestre, questo trend ci porta su altri pianeti. È un make-up futuristico che gioca con l’idea di una bellezza non umana, aliena e robotica.

Come riprodurlo con il Make-up:

Pelle aliena: La base è perfezionata al massimo, quasi irreale. L’illuminante è olografico (che cambia colore dal viola al verde a seconda della luce).

Wet'nWild Chameleon Chrome Highlighter in Polvere, Pigmenti Iridescenti per un Cambio Dinamico del Colore

Bleached Brows (o quasi): le sopracciglia decolorate o coperte con il correttore per farle “sparire” sono perfette per alterare i lineamenti umani.

Generique Decolorante per sopracciglia delicato

Metalli liquidi: usa ombretti liquidi cromati (argento, platino, verde acido metal).

Offerta Pupa VAMP Pupa Ombretto Liquido Vamp! Colore 001 Snow

Senza Mascara: Per un look davvero alieno, a volte si evita il mascara per rendere lo sguardo più vuoto e spaziale, concentrandosi solo sulla luminosità della palpebra.

Offerta 3INA Make Up The Eye Gloss 100 - Trasparente - Ombretto Effeto Bagnato

Che vi sentiate una creatura gotica, un’entità aliena o un’opera d’arte imperfetta, Pinterest ci dice che l’anno prossimo ci sarà spazio per ogni versione di voi stessi.

