Tagli ispirati ai vampiri, make up glaciali e glow alieni. Tutte le tendenze beauty del 2026 che ci stano già conquistando

Addio perfezione: i 5 trend beauty che domineranno il 2026 e che ci faranno divertire con tante novità

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Pubblicato:

Tagli ispirati ai vampiri, make up glaciali e glow alieni. Tutte le tendenze beauty del 2026 che ci stano già conquistando
iStock
Trend prediction Pinterest 2026

Se pensavate di aver visto tutto nel mondo del beauty, preparatevi a ricredervi. Il report annuale Pinterest Predicts ha appena svelato le carte per il 2026 e il messaggio è chiaro: l’era del “clean girl aesthetic” e della perfezione simmetrica è finita. Il prossimo anno sarà guidato da tre parole d’ordine: anticonformismo, auto-conservazione ed evasione.

Pinterest Predicts™, il report annuale sulle tendenze principali per il prossimo anno

Prima di immergerci nei look, è fondamentale capire perché questo report è così influente nel settore marketing e beauty. Pinterest Predicts non è una semplice rassegna di ciò che è andato di moda quest’anno (come il “Spotify Wrapped”), ma è una finestra sul futuro.

Pinterest analizza le ricerche di oltre 480 milioni di utenti in tutto il mondo. La particolarità della piattaforma è che le persone la usano per pianificare: cercano l’abito per un matrimonio che avverrà tra 6 mesi, l’arredamento per la casa futura o il make-up per la prossima stagione.

Analizzando i picchi di crescita delle parole chiave (ad esempio, se le ricerche per “rossetto blu” aumentano improvvisamente del 50%), Pinterest è in grado di prevedere con un’accuratezza storica dell’80% quali saranno le tendenze dominanti dei prossimi 12-24 mesi, prima ancora che esplodano su TikTok o Instagram. Cosa di dobbiamo aspettare per il 2026? Dimenticate i trend virali che ci vogliono tutti uguali. La Generazione Z e i Millennial useranno il make-up, le unghie e i capelli per rompere le regole, esplorare lati oscuri o fuggire in mondi onirici.

Il 2026 non ci chiederà di “aggiustarci”, ma di esprimerci. Come? Ci abbiamo pensato noi. Ecco le 5 tendenze beauty che vedremo ovunque e i consigli pratici per realizzarli oggi.

I Trend Beauty 2026 e come riprodurli con il make-up

Effetto Glitch (il make-up del caos)

Schermi rotti, pixel, colori che cozzano, asimmetria voluta: questo trend celebra l’errore digitale, la rottura della simmetria e l’abbandono della “clean girl aesthetic”. È la ribellione contro la perfezione dei filtri.

Come riprodurlo con il make-up:

  • Occhi asimmetrici: dimentica di fare l’eyeliner uguale su entrambi gli occhi. Prova un ombretto verde neon sull’occhio sinistro e uno viola elettrico sul destro. Oppure, disegna una linea grafica su un occhio e lascia l’altro “nudo” o solo con mascara.
Oulac
Oulac
Ombretto liquido metallizzato verde
6,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
  • Labbra Bicolore: applica un rossetto rosso sul labbro superiore e uno fucsia o arancione su quello inferiore. Non sfumarli insieme: il contrasto deve essere netto.
Kiko Milano
Kiko Milano
Rossetto smart fusion lipstick 423
4,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
  • Eyeliner “spezzato”: invece di una linea continua, crea dei trattini o delle linee a zig-zag che simulano un’interferenza video.
Catrice
Catrice
L’eyeliner Calligraph Pro Precise 24H Matt Eyeliner Waterproof 010
3,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

2. Romanticismo Vamp (Dark Feminine)

Romanzi gotici, vampiri anni ’90, velluto scuro, atmosfere notturne: il ritorno del gotico, ma in chiave romantica e struggente. Non è il trucco “grunge” disordinato, ma qualcosa di più curato, misterioso ed elegante.

Come riprodurlo con il Make-up:

  • La base: deve essere pallida o comunque luminosa, eterea (niente terra abbronzante o bronzer caldi). Usa un fondotinta dal finish satinato.
E.l.f
E.l.f
Soft Glam Satin Foundation, Medium Coverage, Long Lasting and Modulable for a Smooth Satin Finis
10,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
  • Labbra Protagoniste: usa rossetti color sangue, bordeaux profondo, prugna o addirittura nero. Il trend vuole labbra “vynil”, quindi aggiungi un gloss trasparente sopra il rossetto scuro per un effetto bagnato/lucido.
Offerta
Maybelline New York
Maybelline New York
Tinta Labbra a Lunga Tenuta Superstay Vinyl Ink Red Hot
12,95 EUR −27% 9,40 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
  • Sguardo “blurred”: crea uno smokey eyes nero o grigio, ma non grafico. Deve sembrare “vissuto”, sfumato morbido sotto la rima inferiore per dare un’aria malinconica.
Offerta
Kiko Milano
Kiko Milano
Milano Bright Quartet Eyeshadow Palette 04 | Palette Con 4 Ombretti Cotti
14,99 EUR −13% 12,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

3. Super Gommosi (Jelly & Candy)

Orsetti gommosi, gelatine di frutta, trasparenze colorate, pelle rimpolpata: è l’opposto del dark: un’esplosione di texture gelatinose, colori pastello traslucidi e morbidezza. Si ispira alle caramelle gommose e alla cultura Kawaii.

Come riprodurlo con il Make-up:

  • Jelly blush: questo è il prodotto chiave. Scegli blush in texture crema o gel (non in polvere). Applicalo generosamente sulle guance picchiettandolo con le dita per un effetto “pelle sana e succosa”.
Essence
Essence
Baby Got Blush
3,79 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
  • Colori: i tuoi occhi puntano tutto su rosa bubblegum, lilla trasparente, pesca fluo.
Makeup Revolution
Makeup Revolution
Mousse revolution shadow - Lilla
7,00 EUR
Acquista su Amazon
  • Effetto glass: la pelle deve sembrare quasi bagnata o di plastica morbida. Abbonda con illuminanti liquidi senza glitter, che diano solo l’effetto “rugiada”.
Offerta
Maybelline New York
Maybelline New York
Illuminante liquido con pigment perlescenti
9,95 EUR −20% 7,96 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
  • Labbra: oli labbra (Lip Oil) colorati e volumizzanti sono essenziali per richiamare la texture della gelatina.
BioNike
BioNike
Defence Color - Lip Oil, Olio Labbra, azione idratante e nutriente, con Olio di Jojoba e Acido Ialuronico
7,96 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

4. Freddo Glaciale (Ice Queen)

Regine delle nevi, brina, stalattiti, riflessi azzurri e argento: l’inverno diventa un’estetica. I colori caldi della terra vengono banditi a favore di tonalità che ricordano il ghiaccio, la neve e il freddo siderale.

Come riprodurlo con il Make-up:

  • Palette fredda: usa solo ombretti argento, bianchi perlati, azzurro ghiaccio e blu polvere.
Offerta
Kinretixia
Kinretixia
Palette di ombretti con 12 colori tonalità fredde – Opaco, Brillante e Glitter
7,69 EUR −22% 6,00 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
  • Frosted look: torna di moda il finish “brinato” anni 2000. Applica un ombretto bianco shimmer nell’angolo interno dell’occhio e sfumalo verso l’esterno.
Offerta
E.l.f
E.l.f
Fine as Fleck Glitter Eyeshadow - White Hot
8,00 EUR −21% 6,29 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
  • Dettagli: usa un mascara blu elettrico o applica dei glitter argentati sulle ciglia per simulare i cristalli di ghiaccio. L’illuminante deve essere rigorosamente a base bianca o bluastra, mai dorata.
Offerta
Maybelline New York
Maybelline New York
Mascara Ciglia Sensazionali Sky High - Blue
14,50 EUR −17% 12,00 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

5. Inclinazione Spaziale (alien core)

Galassie, pelle metallica, ufo, colori olografici: se il “Freddo Glaciale” è terrestre, questo trend ci porta su altri pianeti. È un make-up futuristico che gioca con l’idea di una bellezza non umana, aliena e robotica.

Come riprodurlo con il Make-up:

  • Pelle aliena: La base è perfezionata al massimo, quasi irreale. L’illuminante è olografico (che cambia colore dal viola al verde a seconda della luce).
Wet'nWild
Wet'nWild
Chameleon Chrome Highlighter in Polvere, Pigmenti Iridescenti per un Cambio Dinamico del Colore
9,29 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
  • Bleached Brows (o quasi): le sopracciglia decolorate o coperte con il correttore per farle “sparire” sono perfette per alterare i lineamenti umani.
Generique
Generique
Decolorante per sopracciglia delicato
11,60 EUR
Acquista su Amazon
  • Metalli liquidi: usa ombretti liquidi cromati (argento, platino, verde acido metal).
Offerta
Pupa VAMP
Pupa VAMP
Pupa Ombretto Liquido Vamp! Colore 001 Snow
19,00 EUR −19% 15,40 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon
  • Senza Mascara: Per un look davvero alieno, a volte si evita il mascara per rendere lo sguardo più vuoto e spaziale, concentrandosi solo sulla luminosità della palpebra.
Offerta
3INA Make Up
3INA Make Up
The Eye Gloss 100 - Trasparente - Ombretto Effeto Bagnato
16,95 EUR −20% 13,59 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Che vi sentiate una creatura gotica, un’entità aliena o un’opera d’arte imperfetta, Pinterest ci dice che l’anno prossimo ci sarà spazio per ogni versione di voi stessi.

Rimani sempre aggiornata sulle migliori offerte Beauty e Moda iscrivendoti al nostro canale Whatapp

 

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Makeup Stili e Tendenze