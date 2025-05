Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Un colore caldo, che sta bene a tutti i tipi di incarnato e capace di valorizzare tutti gli occhi: se state cercando l’ombretto perfetto per la primavera sappiate che c’è solo una regola, deve essere pesca.

È questa, infatti, la nuance perfetta capace di svoltare il make-up regalandoci un aspetto super cool: può essere steso sulla palpebra da solo, oppure essere accompagnato da un tratto di matita o di eyeliner, si abbina perfettamente a un blush del medesimo colore e a un rossetto nude (o a un gloss), è versatile e lo si può applicare a qualsiasi ora del giorno e della sera.

Il trend beauty è l’ombretto pesca e lo si può trovare in nuance e sfumature diverse, opaco oppure shimmer: tutto quello che dobbiamo sapere per sfoggiarlo anche noi.

Ombretto color pesca, la nuance cool per essere (tutte) favolose

C’è un colore che sta bene a tutte: è il pesca, abbastanza delicato da essere elegante in ogni momento della giornata, caldo e avvolgente, è la sfumatura perfetta per valorizzare incarnati e occhi differenti. Come si può vedere anche si diversi video du TikTok.

Il segreto è quello di modularlo: può essere più leggero e impalpabile in un make-up da giorno e può diventare più intenso e inebriante se si sfoggia la sera. Lo si può accompagnare a matite o eyeliner, per sottolineare lo sguardo, avvolgerlo in lunghe ciglia effetto wow grazie al mascara, oppure sfumare leggermente sulla palpebra, da solo, con quell’effetto elegante e chic che è favoloso per un trucco da giorno.

E grazie alle giornate primaverili, che ci aiutano a trascorrere più tempo all’aria aperta, diventa anche il colore ideale per sottolineare la prima timida abbronzatura.

Basta scegliere la sfumatura che si preferisce, oppure se lo si desidera opaco o shimmer, e poi sperimentare per capire come modularlo al meglio per valorizzare il nostro viso e i nostri colori.

Luminoso: l’ombretto glitterato per brillare

Partiamo con tonalità pesca, ma luminose e shimmer. Come l’ombretto di Oulac, in crema e con glitter perlescenti che catturano lo sguardo. La formula di questo prodotto è impermeabile e resiste al sudore, perfetta quindi anche per le temperature più elevate.

Oulac ombretto glitterato Evidenzia lo sguardo e lo fa brillare

Sempre luminoso anche l’ombretto di Max Factor, in polvere e a lunga tenuta, ha una formula ultra-pigmentata: si chiama Masterpiece Mono Eyeshadow e la sua polvere liscia e vellutata è di una tonalità intensa, che promette di resistere al proprio posto tutto il giorno.

Finish opaco e sguardo favoloso: gli ombretti pesca

Per chi desidera, invece, un finish opaco, sempre modulabile a proprio piacere, in commercio ci sono tantissimi prodotti furbi. Facili da utilizzare, personalizzabili, questi ombretti sono il segreto per uno sguardo favoloso.

Oulac propone un prodotto liquido a bassa saturazione, ad alta coprenza e facile da usare. E il vantaggio in più è che lo si può utilizzare anche come bronzer liquido, per ottenere un make-up caldo e avvolgente, oltre che cool e che ci valorizza.

Ombretto Oulac liquido Si può usare sugli occhi ma anche sulle guance

Sempre di Max Factor, ma nella versione opaca, l’ombretto Masterpiece Mono Eyeshadow: è a lunga tenuta, ultra-pigmentato e con formula potenziata. Dura tutto il giorno.

Ombretto Max Factor Masterpiece Mono Eyeshadow ombretto ultra-pigmentato

Il suo colore è satin peach ed è di Stargazer: tra i suoi vantaggi il fatto che sia altamente pigmentato, in polvere e che prometta lunga durata.

Ombretto di Stargazer Satin peach, altamente pigmentato e in polvere

L’ombretto in cialda di Neve Cosmetics nella colorazione Peaches & Cream, è un rosa pesca satinato, con massima scrivenza e con un fondo magnetico ,che permette di inserirlo in un portacialde e di farsi la propria personalissima palette con e nuance preferite.

Ombretto di Neve Cosmetics In cialda il colore è rosa pesca satinato

Le palette migliori per un make-up nei toni del color pesca (ma non solo)

E per chi desidera indossare un colore nei toni del pesca, ma anche miscelarlo con altre tonalità che stanno bene insieme? La soluzione arriva dalle palette, grazie alle quali si ha davvero l’imbarazzo della scelta su quale sfumatura utilizzare.

Come quella di Tintark che si chiama Peach Please, composta da 18 colori che si suddividono in glitter, shimmer, matte, altamente pigmentati e facilmente miscelabili tra loro. La polvere è ultra-vellutata e setosa e dotata di una formula duratura, oltre che di un’alta pigmentazione. Sono colori resistenti e impermeabili.

Palette di Tintark Peach Please contiene 18 colori diversi

Kiko, infine, propone Green Me Eyeshadow, una palette con 9 ombretti muti-finish: matte, perlato e metallico, in polvere compatta. Per trovare la propria combinazione perfetta: pesca compresa.

Palette di Kiko Green Me Eyeshadow con nove ombretti multi finish

