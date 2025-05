Trucco a prova di acqua e sudore. Con oltre 46mila recensioni questo mascara waterproof è un must have

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Le prime giornate di sole hanno già messo a rischio il vostro make-up? Beh, siamo solo all’inizio, pensate a cosa potrebbe accade questa estate, quando tra sudore, caldo e bagni al mare o in piscina il rischio sbavatura non è solo un‘ipotesi, ma una poco piacevole realtà. Un problema che si può facilmente arginare optando per i prodotto giusti, come un mascara waterproof che con oltre 46mila recensioni e un prezzo ridottissimo su Amazon, è il must have per il vostro trucco estivo e per garantirvi la massima resa possibile in qualunque condizione vi troviate. Parliamo del mascara waterproof di Essence, Lash Princess, un prodotto che non solo vi regala una sguardo da favola e ciglia dal volume extra, ma che vi permette di averle sia fuori che dentro l’acqua, durante una giornata di sole e caldo afoso come anche durante una normalissima giornata di lavoro con l’aria condizionata accesa.

Come dire, il mascara waterproof di Essence va bene sempre e donerà al vostro sguardo un aspetto impeccabile e lasting.

Com’è il mascara waterproof di Essence, Lash Princess

Un mascara dalla consistenza cremosa, non troppo liquida, impedendo sbavature durante l’applicazione, ma nemmeno troppo corposa, eliminando il rischio che si formino grumi sulle ciglia. E che è dotato di uno scovolino in fibra a forma di cono per un effetto ciglia finte, funzionale e ben progettato, che permette di catturare anche le ciglia più piccole, donandogli un colore uniforme, massimo volume e lunghezza e senza appesantire la parte.

Un prodotto perfetto per la primavera/estate, poiché resistente all’acqua, al sudore e al caldo, garantendovi sempre di avere un trucco a regola d’arte in ogni occasione e momento della giornata, e sollevandovi dall’incombenza di dovervi ritoccare il make-up dopo ogni bagno al mare o tuffo in piscina (ma anche banalmente dopo una passeggiata al sole).

Perchè provarlo

Un mascara waterproof ad altissima precisione e dalla resa impeccabile. Dalla formulazione vegana e che si adatta a ogni tipologia di ciglia, prestando però massima attenzione in caso di occhi sensibili (sempre meglio testarlo in piccolissime dosi prima) e che vale la pena di provare:

primo per l’effetto ciglia finte che è in grado di donare, con un volume e una lunghezza davvero maxi;

secondo per la sua affidabilità durante tutta la giornata e stile di vita;

terzo per il suo applicatore pratico da usare e altamente performante.

Come si usa il mascara waterproof di Essence

Un mascara facile da usare e comodissimo da applicare e che rientra tra i best seller di Amazon anche per queste sue caratteristiche.

Per usare nel modo corretto il mascara di Essence, dovrete semplicemente applicare il prodotto dall’attaccatura alle punte delle ciglia, scuotendo delicatamente (e senza movimenti bruschi) la bacchetta mentre la si estrae dal contenitore e mentre la si usa, per ricoprire ciascuna ciglia in modo ottimale senza eccesso di prodotto.

Una o due passate saranno più che sufficienti per donarvi uno make-up occhi da favola e a lunga tenuta. Importantissimo, poi, è ricordarsi sempre di struccarsi a fine della giornata, utilizzando uno struccante bifasico, che grazie alla sua composizione oleosa e acquosa, vi permette di sciogliere anche il trucco più resistente. Come dire, questo si che è un vero alleato per la bella stagione e per garantirvi un make-up perfetto e senza pensieri dalla mattina alla sera.

