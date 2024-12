Tubing mascara, si scioglie con l’acqua ed è perfetto per gli occhi sensibili. I migliori da provare

Fonte: GettyImages Tubing mascara, il trend del momento

Ami utilizzare il mascara per valorizzare il tuo sguardo? Allora sappi che c’è una novità che non ti puoi assolutamente perdere. Se, nonostante utilizzino mascara waterproof, anche tu non accetti le antiestetiche sbavature sotto gli occhi (il cosiddetto ”effetto panda”) o le macchie di colore che si stampano sull’arcata sopraccigliare, devi conoscereil tubing mascara, un prodotto innovativo sempre più popolare nel mondo del beauty per sua capacità di performare al meglio su tutte le ciglia, evitando sbavature e facilitandone la rimozione.

La tendenza che viene dalla Corea del Sud non si chiama così perché esce da un tubetto, ma perché la sua formula crea piccoli “tubi” che avvolgono ogni ciglia, una tecnologia che permette al prodotto una durata eccezionale, resistendo a sudore, lacrime e umidità. Il ”plus” è che, a differenza dei mascara waterproof che contengono oli e cere che lasciano residui difficili da rimuovere, il tubing mascara può essere rimosso con estrema facilità utilizzando solo acqua tiepida.

Differenze tra il tubing mascara e mascara tradizionale

Le differenze principali tra un tubing mascara e un mascara normale riguardano due aspetti fondamentali: la composizione e il metodo di rimozione. I mascara tradizionali contengono cere e oli, che tendono a coprire le ciglia creando uno strato uniforme. I tubing mascara, invece, utilizzano polimeri sintetici al posto delle cere. Questi polimeri, presenti in altri prodotti (ad esempio sono comuni nelle lacche e schiume per capelli), avvolgono le ciglia singolarmente come una struttura leggera ma resistente senza il fastidioso effetto “zampe di ragno”.

Inoltre, a differenza dei mascara tradizionali che molto spesso richiedono struccanti ad hoc e qualche sforzo ancora in più per rimuoverli completamente quando si tratta di prodotti waterproof, i tubing mascara possono essere eliminati in pochissimi gesti con acqua tiepida. Questo li rende ideali per chi vuole evitare l’uso di prodotti aggressivi o la necessità di strofinare gli occhi, rischiando di rovinare le ciglia o irritare gli occhi sensibili.

Nota importante: anche se sui social si vedono spesso video che mostrano la rimozione del prodotto direttamente con le dita, in realtà è meglio evitare di farlo. Questo perché i polimeri sintetici possono trasformarsi in microplastiche che rischiano di finire nei fiumi, nei mari e, di conseguenza, nella catena alimentare. Meglio struccare il prodotto con acqua calda aiutandosi un dischetto di cotone idrofilo e gettandolo nei rifiuti, invece che nel lavandino o nel water, puoi ridurre l’impatto ambientale.

Ma quali sono i migliori tubing mascara in circolazione, per ciglia extra lunghe, sane e facili da struccare?

Ecco una selezione che accontenta tutte le tasche e le esigenze.

I migliori tubing mascara da provare

La ”Scelta Amazon” ricade su questa tipologia di tubing mascara dal packaging prezioso e dalle alte performance del brand Allunodac. Si tratta di un tubing mascara nero a rapida asciugatura che permette di modellare il prodotto sulle ciglia senza il rischio di sbavature o scaglie. Addio agli occhi da panda grazie alla sua tenuta di 24 ore che ti permetterà di essere perfetta da mattina a sera. Ma può un mascara che si toglie così facilmente essere anche a lunga tenuta, infoltente e allungante? Ebbene sì. L’ampia testina del mascara raggiunge tue ciglia, allungandole e infoltendole fino a 5 volte a seconda del numero di passate.

Allunodac Tubing mascara allungante volumizzante preferito su Amazon

Il tubing mascara di Venicebeauty unisce il potere della tecnologia tubing che avvolge e definisce perfettamente ogni singola ciglia con il vantaggio curativo dell’olio di avocado, olio di ricino ed estratto di foglie di rosmarino per rafforzare la salute delle ciglia e stimolare la crescita. Non serve strofinare perché si rimuove facilmente e senza lasciare residui con acqua tiepida, mantenendo le ciglia pulite e sane, pronte a continuare a crescere senza danni da trazione.

Venicebeauty Tubing mascara arricchito con oli curativi

Dalla linea di make-up Formula Pura Deborah Milano, con formule delicate, arricchite con ingredienti naturali e studiate per essere ben tollerate anche dai soggetti più sensibili, nasce la linea di Mascara Formula Pura, pensata per gli occhi facilmente irritabili. Il tubing mascara di questa linea è il Mascara Volume Aqua Wash, formulato con ingredienti di origine naturale ( e senza SLES e parabeni) a base di acqua per uno struccaggio rapido, sempre donando ciglia volumizzate e allungate. Nella formula sono presenti estratti di bambù e mango per donare protezione e volume alle ciglia. Oftalmologicamente testato.

Deborah Mascara aqua wash

Catrice, brand low cost famoso per aver dato vita ad un make up di qualità a piccoli prezzi, ha esordito nel mondo dei tubing mascara con il Catrice Glam & Doll Easy Wash Off. Come scritto nel packaging, l’immagine del piccolo panda accompagna la scritta ”No panda eyes”, arrivando dritto dritto al punto che più lo caratterizza. Infatti la formulazione evita lo scioglimento del prodotto durante la giornata e facilita la rimozione che risulta essere davvero easy. La pigmentazione è ultra black e non contiene alcool o glutine. Non da meno, il prezzo (anch’esso davvero easy!)

Catrice Catrice Glam & Doll Easy Wash Of

Ecco un mascara che non ha bisogno di troppe presentazioni perché già famosissimo per tutti gli appassionati make up: stiamo parlando di Clinique High Impact Zero Gravity. Clinique è stata una pioniera dei tubing mascara con questo prodotto che, recensioni alla mano, difficilmente deluderà le aspettative. Grazie alla sua formula leggera in gel con polimeri flessibili, mantiene le ciglia leggere come una piuma, sollevando e incurvando istantaneamente le ciglia del 50% per 24 ore. Non teme la pioggia, sudore, umidità e lacrime, ma si risciacqua facilmente con acqua tiepida.

Clinique Clinique High Impact Zero Gravity

Se anche tu vuoi struccarti velocemente, senza danneggiare le tue ciglia con struccanti aggressivi e facendo trazione sul bulbo, ora sappi che hai un nuovo alleato (e i tuoi occhi ringraziano!).

