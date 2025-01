Come mettere il mascara per avere le ciglia lunghe? L’esperta ci svela il segreto

Ti sei sempre chiesta come mettere il mascara per avere le ciglia lunghe e folte? L'esperta risponde a tutte le nostre domande

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos Come mettere il mascara

Le ciglia lunghe e folte sono il sogno di tutte, ma averle spesso sembra un’impresa, fra grumi, prodotti che non durano e applicazioni sbagliate. Il mascara perfetto però esiste o – per meglio dire – esistono dei segreti per usarlo al meglio e creare un effetto wow sulle ciglia in pochi semplici passi.

Non ci credi? Allora prova a seguire i consigli della nostra make up artist Clara Battaglia e vedrai che risultati!

Come applicare il mascara per avere ciglia più lunghe

Applicare il mascara in modo perfetto non è affatto semplice, ma un aiuto ci arriva dai consigli della make up artist.

“Per prima cosa è fondamentale avere molta pazienza” – ci spiega – “Il consiglio che do è quello di scaricare lo scovolino prima di applicare il prodotto sulle ciglia, soprattutto se il mascara è nuovo”.

L’eccesso di prodotto infatti potrebbe causare l’effetto contrario, portando alla formazione di grumi e “incollando” fra loro le ciglia. “L’operazione è molto semplice” – aggiunge- “Basta aprire il mascara e scaricare l’eccesso di prodotto sul bordo. Poi si passa all’applicazione. In questa fase è essenziale realizzare delle passate decise e con movimenti a zig zag per catturare tutte le ciglia, dalla radice alle punte”.

La calma in questo caso è fondamentale, proprio per questo Clara Battaglia ci consiglia di prenderci tutto il tempo che serve per realizzare un buon lavoro.

“Il segreto è passare il prodotto poco per volta, ma senza far passare troppo tempo tra una passata e l’altra. Il mio consiglio? Fate un occhio alla volta. Passando da un occhio all’altro durante l’applicazione infatti si rischia di far asciugare il prodotto”.

Come fare delle belle ciglia con il mascara

Per avere delle belle ciglia, lunghe e folte, solo con l’ausilio del mascara è essenziale seguire alcune regole fondamentali: “Prima di tutto scaricare lo scovolino, poi effettuare un movimento a zig zag e non avere fretta, procedendo per step. Un trucco utile potrebbe essere quello di avere a disposizione uno scovolino usa e getta – ovviamente pulito – da usare per pettinare le ciglia, eliminando grumi ed eccesso di prodotto”.

E il piegaciglia ci può aiutare? L’esperta dice sì: “Consiglio di usarlo prima del mascara in caso di ciglia dritte oppure spioventi verso il basso. Infine per aprire lo sguardo insistete molto sull’angolo esterno delle ciglia che va valorizzato”.

Come mettere il mascara senza fare grumi

I grumi sono l’incubo di chiunque applica il mascara e teme di ritrovarsi con le odiatissime “ciglia a ragno” di cui si parla tanto su TikTok. Confermate? La soluzione per evitare il problema c’è, la make up artist Clara Battaglia ci spiega esattamente come mettere bene il mascara: “Sicuramente scaricando il prodotto prima di applicarlo. Le nuove formulazioni sono studiate per non portare alla formazione dei grumi, se il mascara presenta questo problema potrebbe essere vecchio oppure essere stato conservato male”.

Qual è il miglior mascara

Ma qual è il migliore mascara secondo l’esperta? “Partiamo da un presupposto importante” – precisa – Si tratta di un prodotto che consente di non spendere troppo, ma avere al tempo stesso qualità e un buon risultato”.

Partiamo con un bestseller di Amazon, amatissimo dagli utenti e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Si tratta del mascara Maybelline Sky High che promette (e mantiene) ciglia spettacolari, allungate e scure.

Definisce, incurva e dona volume grazie ad uno scovolino che cattura ogni ciglia, dalla radice sino alle punte.

Offerta Maybelline New York Mascara Mascara volumizzante e allungante

Ma qual è il mascara più usato dalla nostra esperta? Il Paradise di L’Oreal Paris. Un mascara volumizzante e allungante con una formulazione arricchita da oli preziosi.

“Arricchito con olio di ricino, questo mascara nutre le ciglia, oltre a disciplinarle. Inoltre l’applicatore flessibile è perfetto per arrivare anche all’angolo dell’occhio, regalando uno sguardo da cerbiatta”.

Offerta Mascara Vamp Pupa Mascara extra dark Pupa

Ottimo anche l’iconico mascara Pupa Vamp. Un prodotto volumizzante che regala ciglia super fitte ed extra black. La texture è cremosa, mentre un agente filmogeno aiuta ad aumentare la tenuta del mascara.

Offerta Mascara Essence Mascara Lash Princess di Essence

Infine non poteva mancare in questa classifica uno dei mascara più amati di TikTok e Instagram. Si tratta del Lash Princess di Essence che costa meno di 3 euro ed è in grado di donare un volume drammatico, scolpendo le ciglia una ad una.

Cosa si mette prima del mascara

Per migliorare l’effetto del mascara è possibile applicare qualcosa prima? L’esperta ci offre varie soluzioni: “Esistono dei mascara con fibre che si passano prima del mascara vero e proprio, ma si possono usare anche i primer. In alternativa in commercio sono disponibili dei sieri che favoriscono la crescita delle ciglia, ma è fondamentale in questo caso usali con costanza. Personalmente ho testato e apprezzato quello di OroLash”.

OroLash siero allungante ciglia Siero allungante e rinforzante per ciglia

Dermatologicamente testato, questo siero per ciglia deboli e corte è un vero e proprio elisir di bellezza. Rinforza alla radice, rendendo le ciglia più forti e sane nel tempo, con risultati che stupiscono.