Dimentica il solito mascara. Quello di questa primavera è virale, colorato e sensazionale

Fonte: iStock Photos Mascara colorato

In primavera dimentica il classico mascara! Il trend del momento è il mascara borgogna per ciglia semplicemente favolose e uno sguardo aperto, che non passa inosservato.

Il trend arriva da TikTok e Instagram dove il mascara borgogna è diventato una vera e propria ossessione, sfoggiato (e provato) da centinaia di creators. Così bello da fare concorrenza al mascara nero, il mascara burgundy è diventato di tendenza, con una caccia aperta per scovare il prodotto migliore.

Offerta Mascara Maybelline borgogna Mascara Borgogna Sky High

Fra quelli più apprezzati c’è il mascara di Maybelline New York che oggi puoi trovare in super offerta su Amazon. Con lo sconto dell’11% paghi il mascara Sky High solamente 9 euro. Un prezzo piccolo per un prodotto con ottime recensioni, capace di donare volume e lunghezza alle ciglia, oltre ad un colore strepitoso!

A chi sta bene il mascara borgogna

Il bello del mascara borgogna è che sta bene davvero a tutti, valorizzando lo sguardo con le sue sfumature burgundy. Consente di esaltare gli occhi nocciola e marroni, è perfetto con gli occhi verdi, ma anche con quelli azzurri. Inoltre è l’ideale per illuminare qualsiasi incarnato e carnagione.

Come sfoggiarlo? Per ottenere il massimo da questo prodotto il consiglio è quello di renderlo protagonista del make up. Indossalo da solo, definendo con lo scovolino le ciglia e regalandogli un colore super intenso.

In alternativa puoi abbinarlo all’eyeliner o alla matita tono su tono, ma anche a ombretti neutri, come il marrone chiaro, il beige o il taupe. Se vuoi un trucco che sia super d’impatto invece usa l’ombretto borgogna con ombretti nei toni del rame, del corallo, del prugna o del rosso.

Il mascara colorato trend della primavera-estate

Non solo borgogna, il mascara in primavera (ed estate) diventa colorato. Su Amazon puoi trovare lo Sky High di Maybelline New York in offerta in tantissime colorazioni.

Prima di tutto il mascara blu, intenso e favoloso, ottimo per esaltare l’abbronzatura e realizzare un make up completo con una sola passata di prodotto.

Offerta Mascara Maybelline Blue Mascara Blue Mist Sky High

Da non perdere pure il mascara verde, arricchito con pigmenti che illuminano le ciglia superiori e inferiori in modo spettacolare.

Offerta Mascara Maybelline Green Mascara Green Sky High

Vuoi osare ancora di più e regalarti un make up che lascerà tutti senza fiato? Allora prova il mascara Maybelline New York nella nuance pink!

Mascara Maybelline Pink Mascara Pink Sky High

Il Mascara Maybelline Sky High è senza dubbio uno dei più amati su Amazon. Garantisce infatti ciglia lunghissime e un volume intenso senza appesantire o creare grumi.

Tutto grazie allo scovolino flessibile che consente di catturare le ciglia, una per una e anche le più piccole, allungandole dalla radice sino alle punte. La formulazione inoltre è arricchita con fibre ed estratti di bambù per rinforzare le ciglia e renderle ancora più belle e sane.

Per applicare il mascara colorato (o quello nero) bastano pochi step. Prima di tutto posiziona la spazzola in orizzontale, poi muovi lo scovolino, applicando il prodotto, dalla radice sino alle punte, con un leggero movimento a zig zag.

