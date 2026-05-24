Il mascara preferito di Alexandra Leclerc l’accompagna da quando era adolescente perché le regala uno sguardo profondo e intenso e costa pochissimo

GettyImages Il mascara preferito di Alexandra Leclerc rende le ciglia più voluminose

L’abbiamo iniziata a conoscere come la fidanzata di Charles Leclerc, ma Alexandra Saint Mleux in pochissimo tempo si è fatta notare per il suo stile impeccabile che ha conquistato prima i paddock della Formula 1 e poi i social. La modella francese di origine italiana e argentina si è rivelata in pochissimo tempo la it-girl a cui guardare se siamo alla ricerca di uno stile elegante e misurato.

Quella che da poco è diventata la signora Leclerc ogni volta che si mostra in pubblico fa centro con un look ben ponderato che gioca su un mix sapiente dove alla semplicità inserisce dettagli chic che si tratti di outfit per lo streetwear o completi per occasioni formali.

Alexandra è diventata in pochissimo tempo fonte di ispirazione anche quando si parla di beauty per la sua estetica “acqua e sapone”. Come molte influencer anche la modella francese condivide i suoi segreti di bellezza sui social e recentemente ha svelato che uno dei suoi prodotti preferiti è alla portata di tutti per il suo prezzo super low cost: il mascara Maybelline New York Lash Sensational.

Maybelline New York Mascara Lash Sensational Il mascara dona volume alle ciglia e regala uno sguardo più profondo

Questo mascara accompagna Alexandra fin dall’adolescenza

È uno dei prodotti fondamentali nel make-up perché basta una semplice passata e ci sentiamo subito truccate. Il mascara è uno di quei prodotti che non possiamo non avere nel beauty. Se c’è chi non fa che testarne continuamente di nuovi perché non ha trovato quello che la soddisfa in pieno, ci sono altre che trovano il loro mascara del cuore al primo colpo. Questo è il caso di Alexandra Leclerc che in un video pubblicato da Vogue Australia oltre a rivelare diverse chicche di bellezza, ha affermato che usa da sempre – nel verso senso della parola – il mascara Maybelline New York Lash Sensational.

La modella francese, infatti ha iniziato a utilizzarlo da adolescente, quando aveva solo 14 anni e da quel momento non se ne è più separata tanto che ha dichiarato che non lo cambierebbe mai con nessun altro. Una vera e propria dichiarazione d’amore per il mascara che trova moltissimi altri sostenitori.

Il mascara amato da Alexandra Leclerc… e non solo

Tra i brand di make-up Maybelline New York è uno dei più famosi e non ha bisogno di presentazioni, ma Alexandra Leclerc non è la sola che si è innamorata di questo marchio. Molte altre star del calibro di Miley Cyrus hanno affermato di usarlo o ne sono diventate ambassador. Ma perché proprio il mascara Lash Sensational è così amato dalle star e online? Con una sola passata questo prodotto ti regala uno sguardo più aperto e ciglia molto più voluminose.

Maybelline New York Mascara Lash Sensational Il mascara dona volume alle ciglia e regala uno sguardo più profondo

La formula liquida cattura le ciglia, anche le più piccole dalla radice alla punta separandole e dandogli volume, ma lasciandole sempre molto flessibili. Il merito va al pennello a ventaglio con dieci strati di setole che riesce ad aggiungere spessore e volume senza formare grumi. In un attimo lo sguardo appare molto più intenso e seducente grazie anche al colore intenso arricchito da pigmenti ad alta intensità. Se a questo aggiungi che ha un prezzo davvero competitivo perché costa poco più di 10 euro capiamo il motivo per cui Alexandra Leclerc lo ha inserito nel suo make-up e non lo ha più “mollato”.

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