Che fine ha fatto Sergio Muniz e chi è la sua compagna

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Sergio Muniz è ancora oggi uno dei volti più amati del piccolo schermo: l’attore, che ha alle spalle una lunga carriera, ha recitato sia in tv che in teatro, ha vinto nel 2004 l’Isola dei Famosi, ha partecipato a Tale e Quale Show, e ha anche un passato da cantante. Oltre ad essere spesso ospite in trasmissioni televisive come quella di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno.

Sergio Muniz, la lunga carriera e cosa fa oggi

Originario di Bilbao, a vent’anni Sergio Muniz si è trasferito in Italia, dove ha raggiunto la popolarità nel 2004, vincendo la seconda edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Simona Ventura su Rai 2.

Da quel momento per lui si aprono le porte del mondo dello spettacolo: l’anno successivo esordisce come protagonista, nel ruolo di Alfredo Germonti, nella miniserie tv di Canale 5 La signora delle camelie, e nel 2006 inizia la carriera da attore anche in Spagna.

Muniz ha anche un passato da cantante: l’artista ha infatti pubblicato il suo primo singolo nel 2009, dal titolo La Mar, mentre nel 2014 è arrivato il primo Ep, La Playa. La carriera da attore negli anni si arricchisce di numerosi ruoli: nel 2008 interpreta il ruolo del dottor Nicola Palumbo nella serie targata Rai Terapia d’urgenza; nello stesso anno torna a Mediaset nella fiction di Canale 5 Io non dimentico, mentre nel 2011 è nella fiction Squadra antimafia – Palermo oggi 3.

Nel 2020 ha partecipato a Tale e Quale Show, ottenendo un ottimo riscontro tra il pubblico, e ha continuato la sua avventura in teatro con il musical Mamma Mia!, con il quale sta ancora girando l’Italia. Da qualche settimana è uscito il suo primo singolo in lingua italiana, Camminare, scritto insieme a Luca Battistini.

Sergio Muniz, chi è la sua compagna

Sergio Muniz è legato da oltre cinque anni a Morena Firpo. L’attore ha conosciuto l’istruttrice di yoga a un open day dedicato allo disciplina, dove aveva accompagnato la figlia acquisita Giorgia, nata da una precedente relazione dell’ex moglie Beatrice Bernardin.

“Mi ha colpito un po’ tutto di lei. Mi ha colpito il suo sorriso, sicuramente. Ha un’aurea che la circonda che è magnifica. Poi ci sono le liti, è normali, ma lei è una persona meravigliosa e lo si nota già in lontananza, senza parlarsi”, ha raccontato Sergio Muniz a Oggi è un altro giorno, ricordando il primo incontro con Morena. L’attore era reduce dal divorzio con Beatrice Bernardin: “Non volevo mettermi subito in un’altra relazione, ma è capitato. Non ho voluto fare resistenza, più freni e più scivoli: ho buttato la testa avanti e sono andato”.

A gennaio 2021 Sergio Muniz e Morena sono diventati genitori di Yari. L’annuncio è arrivato su Instagram, con delle foto e una poesia di José Saramago: “Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per dargli i migliori esempi”.

Sergio Muniz, le confessioni sulla vita privata a Oggi è un altro giorno

Sergio Muniz, prima di conoscere la sua attuale compagna, è stato sposato con Beatrice Bernardin. Il matrimonio è durato fino al 2017, fino a quando il loro amore non è sfiorito. Nonostante questo l’attore si è sempre sentito padre di Giorgia, la figlia di Beatrice, nata da una precedente relazione, come ha raccontato nel salotto di Serena Bortone nella puntata del 22 marzo 2022: “È cresciuta con me da quando è nata, è come se fosse mia e il nostro legame è molto forte”.

Parlando delle sue storie d’amore passate, Sergio Muniz ha confessato di essere stato un po’ farfallone in passato: “Non lo sono mai stato di natura, ma lo sono stato in determinati periodi. Ma se sto bene con una persone non ho bisogno di fare il farfallone. Sono fedele di natura: sono stato infedele nella mia vita, ma con le donne con cui sono stato bene non lo sono mai stato”.