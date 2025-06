Anticipazioni Da noi… A ruota libera dell’1 giugno, Valeria Marini tra gli ospiti

Fonte: IPA Francesca Fialdini

Ultimo appuntamento della stagione per Francesca Fialdini e il suo show Da noi… A ruota libera. La trasmissione, amatissima dal pubblico, chiuderà i battenti domenica 1 giugno e regalerà agli spettatori, come ogni fine settimana, momenti di leggerezza ed emozionanti interviste, con personaggi molto amati del piccolo schermo e non solo, pronti a raccontarsi senza filtri.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni dell’1 giugno

Cala il sipario sulla stagione di Da noi… A ruota libera, il talk show condotto da Francesca Fialdini e che ha tenuto compagnia agli spettatori per mesi, con le storie emozionanti di personaggi del mondo dello spettacolo e non, che hanno avuto il coraggio di raccontarsi a cuore aperto.

L’ultimo appuntamento della stagione, quello di domenica 1 giugno, si preannuncia ricco di sorprese, tra racconti inediti e tante emozioni. Tra i protagonisti della puntata ci sarà Nek, che non sarà un semplice ospite, ma anche coprotagonista di un curioso scambio di ruoli. Dopo essersi raccontato come artista, conduttore e uomo, sarà lui a intervistare la padrona di casa, in un momento che garantisce sincerità e complicità.

La carriera del cantautore, in continua evoluzione, quest’anno lo ha visto diventare anche conduttore: ha infatti fatto il grande salto (con successo) da Rai2 a Rai1 con la trasmissione Dalla strada al palco, che ha presentato insieme a Bianca Guaccero, reduce dalla vittoria di Ballando con le stelle.

Il salotto di Da noi… A ruota libera accoglierà un altro personaggio amatissimo dal pubblico, una vera e propria diva dello spettacolo italiano. Si tratta di Valeria Marini: attrice, showgirl, e anche imprenditrice, la sua storia è un caleidoscopio di successi, colpi di scena e storie da raccontare. Dai fasti del Bagaglino ai reality, fino ai nuovi progetti, Valeria Marini si racconterà tra luci, ombre e sorrisi, senza dimenticare il litigio con la madre Gianna Orrù. La donna ha dovuto combattere contro una lunga depressione, durata più di due anni, dopo essere stata ingannata con finti investimenti in Bitcoin e il rapporto con la figlia ne è uscito irrimediabilmente compromesso.

Gli altri ospiti della puntata

Durante l’ultimo appuntamento di questa edizione spazio anche a uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Tornerà infatti sul piccolo schermo Sergio Múñiz. Dalla vittoria all”Isola dei famosi nel 2004 a una solida carriera tra teatro e fiction, l’attore spagnolo presenterà il suo ultimo progetto musicale. Si tratta de Il pescatore, un brano tratto dal suo spettacolo di teatro-canzone Tra le mie onde, in cui fonde parola e musica in un racconto intimo e suggestivo.

Dove e quando vedere Da noi… A ruota libera

L’ultima puntata della stagione di Da noi… A ruota libera andrà in onda su Rai 1 dalle 17.20 in poi, subito dopo la puntata di Domenica In, che presenterà il meglio delle interviste di questa edizione. Il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, è fruibile anche in streaming su RaiPlay, dove troverete anche le repliche della trasmissione, per riguardare le puntate quando e dove preferite.