Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 31 maggio: Pamela Prati super ospite della Fialdini

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Pamela Prati

Nuovo appuntamento domenicale con Da noi… A ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini che, ogni settimana, continua a conquistare il pubblico con interviste sincere, storie di vita e incontri ricchi di emozioni. Anche questa settimana la padrona di casa aprirà le porte del suo salotto televisivo a ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e della televisione, pronti a raccontarsi senza filtri.

Tra successi professionali, momenti difficili e ricordi personali, la puntata offrirà uno sguardo autentico sulle esperienze dei protagonisti, alternando leggerezza e riflessione: ecco gli ospiti della puntata del 31 maggio.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 31 maggio

La nuova puntata di Da noi… a ruota libera si preannuncia ricca di emozioni, ricordi e storie capaci di lasciare il segno: nel salotto di Francesca Fialdini si alterneranno infatti alcuni volti molto amati dal pubblico.

Tra gli ospiti più attesi c’è senza dubbio Pamela Prati, protagonista di un’intervista che promette di ripercorrere le tappe più significative della sua lunga carriera. Nata in Sardegna e diventata uno dei volti più popolari dello spettacolo italiano, la showgirl ha conquistato il pubblico grazie al suo talento, al fascino e alla presenza scenica che l’hanno resa una delle protagoniste indiscusse della televisione degli anni Novanta e Duemila.

Il grande successo è arrivato soprattutto con gli spettacoli del Bagaglino, dove ha interpretato ruoli rimasti nell’immaginario collettivo del pubblico. Nel corso degli anni ha saputo reinventarsi tra televisione, teatro e musica, affrontando anche periodi particolarmente delicati sotto i riflettori. A Da noi… a ruota libera si racconterà tra ricordi, emozioni e nuovi progetti, offrendo uno sguardo più intimo sulla donna dietro il personaggio.

Spazio poi a Maria Giovanna Elmi, uno dei volti più iconici della televisione italiana: indimenticabile Signorina Buonasera della Rai, la Elmi ha accompagnato milioni di telespettatori con il suo sorriso e la sua eleganza, conquistando il soprannome di Fatina della tv. Nel corso dell’intervista ripercorrerà una carriera straordinaria che l’ha vista protagonista di programmi storici e persino del Festival di Sanremo, diventando un simbolo della televisione degli anni Settanta e Ottanta.

Gli altri ospiti di Francesca Fialdini

Nel corso della puntata di Da noi…a ruota libera arriveranno anche Lorella Boccia e Fabio Gallo, pronti a raccontare la nuova avventura professionale che li attende. Dal prossimo 6 giugno saranno infatti tra i protagonisti di UnoMattina Weekly, il programma estivo di Rai 1 che accompagnerà il pubblico tra informazione, attualità, musica e viaggi alla scoperta delle eccellenze del nostro Paese. Un progetto che promette di valorizzare il territorio italiano attraverso racconti, curiosità e testimonianze.

Come da tradizione, non mancherà uno spazio dedicato alle storie di vita che rappresentano il cuore del programma. Francesca Fialdini accoglierà Manuel Lombardi, imprenditore campano che ha trasformato un dolore profondo in una nuova missione: dopo la scomparsa del fratello Fabio, infatti, Manuel ha scelto infatti di riscoprire le proprie radici e il legame con la terra, dedicandosi alla produzione di un formaggio rarissimo.

Quando e dove vedere Da noi… A ruota libera

La nuova puntata del programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, andrà in onda domenica 24 maggio dalle 17.20, subito dopo la conclusione di Domenica In con Mara Venier. I telespettatori potranno vedere la puntata anche in live streaming sulla piattaforma di RaiPlay, dove rimarrà visibile on demand anche nei giorni successivi alla messa in onda insieme alle precedenti puntate della stagione.