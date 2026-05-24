Domenica In, anticipazioni del 24 maggio: Antonello Venditti super ospite di Mara Venier

Il cantautore romano Antonello Venditti e l'attrice Barbara De Rossi sono tra i protagonisti del nuovo appuntamento di "Domenica In" condotto da Mara Venier il 24 maggio

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Mara Venier

Mara Venier torna al centro del pomeriggio di Rai 1 con una puntata che si muove tra grandi ospiti, musica dal vivo e quel clima familiare che da anni rende Domenica In un appuntamento fisso per il pubblico. Il 24 maggio, in diretta dalle 14.00 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, il programma punta su volti molto amati e su un equilibrio ormai collaudato: il racconto personale, l’attualità, la memoria televisiva e una parentesi tutta glamour dedicata a Cannes 2026.

Domenica In, Antonello Venditti apre la puntata

Il nome più atteso della nuova puntata è sicuramente quello di Antonello Venditti, pronto a sedersi nel salotto di Mara Venier per un’intervista che promette di attraversare musica, vita privata e carriera. Il cantautore romano porterà in studio il suo mondo, fatto di canzoni che sono diventate patrimonio emotivo imprescindibile per ben più di una generazione, ma anche di nuovi progetti.

Al centro dell’intervista ci saranno anche il nuovo album e il tour estivo Daje! Live Summer 2026, con cui Venditti tornerà a incontrare il pubblico dal vivo. In studio ci sarà spazio anche per la musica: il cantautore proporrà alcuni brani simbolo del suo repertorio, quelli indimenticabili che hanno attraversato le epoche e che, a ogni ascolto, riportano subito a una storia, a un’estate, a un ricordo preciso.

Barbara De Rossi si racconta

Tra gli ospiti di Domenica In del 24 maggio ci sarà anche Barbara De Rossi, protagonista di una carriera lunga e molto amata dal pubblico. L’attrice ripercorrerà le tappe più importanti del suo percorso artistico, passando dalla televisione al cinema, senza dimenticare il teatro.

La sua presenza aggiunge alla puntata un momento più narrativo e personale: non una semplice intervista promozionale, ma un racconto fatto di ricordi, svolte professionali e incontri. Barbara De Rossi è uno di quei volti che il pubblico riconosce immediatamente, anche perché ha attraversato stagioni diverse dello spettacolo italiano mantenendo sempre un’identità forte e riconoscibile.

Gli altri ospiti

La musica avrà un ruolo centrale anche nella seconda parte della puntata. Mara Venier accoglierà Franco Ricciardi, reduce dalle nozze celebrate a Napoli. Il cantante porterà in studio Primmavera, brano che dedicherà alla moglie Anna Mellone. Spazio anche a Rosanna Fratello, che presenterà il nuovo singolo Tremenda. Una presenza che guarda alla tradizione della musica italiana ma con il desiderio di riportarla nel presente, davanti a un pubblico televisivo trasversale.

Come di consueto, non mancherà la finestra sull’attualità. Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno alcuni dei principali fatti della settimana insieme agli ospiti e agli esperti presenti in studio, portando nella puntata anche una parte più legata al racconto del presente.

Il programma continuerà poi a celebrare i suoi 50 anni con Pino Strabioli, che proporrà un nuovo capitolo dedicato alla storia di Domenica In. Un viaggio tra aneddoti, memoria televisiva e volti che hanno costruito un pezzo importante della domenica italiana. Arriverà anche Enzo Miccio, pronto a commentare i look delle star alla 79ª edizione del Festival di Cannes. Infine, Teo Mammucari guiderà il momento telefonico de La cassaforte, coinvolgendo il pubblico da casa.