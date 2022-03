Simona Ventura vince: è la conduttrice di un programma di Maria De Filippi

Venezia 2021, Simona Ventura ciclone al Lido in pantaloni bianchi

Ci vuole davvero poco per amare Simona Ventura, conduttrice capace di coinvolgere il pubblico con un’energia fuori dal comune. Il suo Citofonare Rai 2, al fianco di Paola Perego, è stato un ritorno in grande stile sul piccolo schermo (dopo l’esperienza non proprio positiva di Game of Games), ma adesso Super Simo ha messo a segno davvero un bel colpo: sarà lei a condurre Ultima Fermata, il nuovo format ideato e prodotto da Maria De Filippi.

Simona Ventura al timone di Ultima Fermata

La bella notizia è stata confermata dalla stessa Simona Ventura con un post su Instagram: sarà ufficialmente la conduttrice di Ultima Fermata, scelta che premia il grande talento e l’esperienza di uno dei volti più amati della televisione italiana. Attualmente impegnata con il contenitore domenicale Citofonare Rai 2, che la vede al fianco della collega e amica Paola Perego (e che non abbandonerà, come lei stessa ha precisato), per Simona Ventura arriva una nuova sfida con il format di Maria De Filippi.

Non è la prima volta che Queen Mary punta l’attenzione sulla conduttrice di Chivasso, che scelse già nel 2016 per il programma Selfie – Le Cose Cambiano e successivamente, nel 2018, per la primissima edizione di Temptation Island Vip. Senza dimenticare, poi, la sua grande esperienza nel mondo del reality con ben otto edizioni de L’Isola dei Famosi, condotte dal 2003 al 2011.

A differenza dei soliti reality, però, Maria De Filippi ha pensato a impostare ciascuna puntata con il racconto di una voce narrante, pronta a guidare i telespettatori nelle vicende delle coppie (in crisi) protagoniste. Stando alle anticipazioni riportate da Davide Maggio, dunque, Super Simo sarà la narratrice delle storie, non direttamente coinvolta “in presenza”.

Ultima Fermata, quando e dove vederlo

Ultima Fermata è un programma su cui si è detto tanto, un format nato dalla mente di Maria De Filippi ma che non ha mai trovato modo di venire alla luce. Avremmo già dovuto vederlo anni fa (i primi casting furono aperti addirittura nel 2016), eppure tra un disguido e l’altro il programma non è mai stato realizzato e sempre rimandato a data da destinarsi.

Forse i tempi non erano maturi, come si suol dire. Quel che è certo è che sulla messa in onda ormai non c’è più alcun dubbio. Stando a quanto riporta Maggio, la prima puntata di Ultima Fermata dovrebbe andare in onda mercoledì 23 marzo 2022 in prima serata su Canale 5, non su Italia 1 come si diceva all’inizio, con le storie di alcune coppie in profonda crisi e sull’orlo della separazione, pronte a mettersi in gioco per cercare di recuperare il proprio rapporto.

Ultima Fermata al posto di Temptation Island

La notizia di Simona Ventura al timone di Ultima Fermata è una bella novità, ma sorge spontanea una domanda: il docureality non avrebbe dovuto andare in onda al posto di Temptation Island? Si era detto che Ultima Fermata avrebbe sostituito Temptation Island nell’estate 2022, poi le voci erano state smentite lasciando presagire che il “viaggio nei sentimenti” sarebbe andato in scena normalmente.

Adesso, Maggio, che parla dell’inizio imminente di Ultima Fermata, sembra mettere definitivamente un punto alla presunta sostituzione, ma la messa in onda di Temptation Island, prodotto sempre dalla Fascino, resta al momento un mistero. Resta ancora da capire se il reality condotto da Filippo Bisciglia si farà oppure no. Le sue parole non hanno di certo rassicurato i fan: “L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre, quindi aspetto di avere la conferma da lei”, ha detto in un’intervista a Nuovo Tv.