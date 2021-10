Temptation Island addio, il nuovo programma che potrebbe sostituirlo

Maria De Filippi: Maurizio Costanzo, figlio, età e programmi

I fan di Temptation Island si stanno pian piano rassegnando alla brutta notizia: il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia con molta probabilità (ormai quasi certezza) non tornerà nell’estate 2022. Poteva la Fascino di Maria De Filippi restare con le mani in mano? Naturalmente no e non sembra casuale che in questi giorni siano stati aperti i casting per il nuovo format Ultima Fermata, che di fatto potrebbe sostituire Temptation.

Perché Temptation Island non andrà in onda

La notizia della cancellazione di Temptation Island dal prossimo palinsesto estivo di Canale 5 circola già da alcuni mesi e, anche se non sono arrivate conferme ufficiali, pare proprio che il viaggio nei sentimenti non andrà in onda nel 2022. Il motivo sarebbe puramente tecnico: a quanto pare la Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi, non avrebbe rinnovato il contratto tra con la Banijay, società di produzione e distribuzione francese che detiene i diritti internazionali del reality delle tentazioni.

Ultima Fermata, il nuovo reality di Canale 5

Non sembra affatto casuale che abbia fatto capolino l’annuncio dei casting di Ultima Fermata che, con molta probabilità, potrebbe andare in onda la prossima estate proprio al posto di Temptation Island. La Fascino di Maria De Filippi – che produce anche Uomini & Donne, Amici e C’è posta per te – lavora da alcuni anni a questa nuova produzione, anche se finora non ha mai portato a termine il progetto.

Già nel 2016 erano stati aperti i casting, poi la messa in onda era stata rimandata al 2018 (con la probabile conduzione di Stefano De Martino) ma alla fine non se ne fece più nulla. Questa sembra proprio la volta buona, dato che resterebbe da occupare l’importante spazio lasciato vuoto da Temptation Island, show di punta nella programmazione estiva di Canale 5.

Di cosa parla il nuovo reality Ultima Fermata

“Sei separato in casa e pensi che il vostro rapporto meriti un’ultima possibilità?”, così recita l’annuncio dei casting di Ultima Fermata che ha fatto capolino sui canali social di WittyTV. Come Temptation Island, anche questo nuovo reality punta sulle emozioni e i sentimenti ma in modo un po’ diverso, rivolgendosi con molta probabilità a relazioni più mature e che sono giunte a un bivio.

Attualmente non abbiamo ulteriori informazioni, ma non viene difficile pensare che Ultima Fermata possa conquistare il cuore dei telespettatori. Riuscirà a non farci sentire la mancanza di Temptation Island?