Temptation Island potrebbe non tornare il prossimo anno: l’indiscrezione

Il futuro di Temptation Island è incerto. Il programma targato Fascino potrebbe non tornare per il prossimo anno. Nonostante gli ottimi ascolti – è dopotutto il tv show estivo per eccellenza – pare che sia nata una frattura tra la Fascino, la casa produttrice con a capo Maria De Filippi, e la Banijay, che invece detiene i diritti internazionali di Temptation.

Una notizia che di certo lascia deluse le fan storiche del programma e che nessuno, in realtà, si aspettava: il classico fulmine a ciel sereno, visti gli ascolti abbastanza stabili. L’indiscrezione è stata lanciata da TvBlog e ha già fatto il giro del web, soprattutto per gli appassionati. All’orizzonte, si affaccia un nuovo progetto targato Fascino, che farà rimanere indietro Temptation Island.

La famosa “Isola delle Tentazioni” ha accompagnato il pubblico per anni, soprattutto in estate. All’insegna della leggerezza e di storie d’amore (da non prendere a esempio), di favole spezzate e di principi poco azzurri (oltre che principesse arrabbiate), Temptation era una delle certezze di Fascino, un programma di punta su cui investire.

Qual è il motivo per cui Temptation Island sarebbe dunque saltato? Sempre secondo le indiscrezioni di TvBlog, l’accordo tra Fascino e Banijay non sarebbe stato confermato: l’edizione del 2022 non vedrà mai la luce. In onda dal 2014, a condurre il programma sono stati Filippo Bisciglia e Alessia Marcuzzi (quest’ultima nel 2020). L’edizione del 2021 di Temptation potrebbe essere stata l’ultima: chissà se c’è ancora speranza, o se il programma tornerà in futuro. Certo, manca ancora l’ufficialità, ma chissà.

C’è di più, al momento: durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per il 2021/2022, è apparso chiaro che Maria De Filippi ha in cantiere un altro programma, di cui al momento si sa ben poco. I suoi fan, però, sanno già di non rimanere delusi: “Queen Mary” – questo il soprannome della De Filippi per gli appassionati dei suoi show – indubbiamente stupirà e rinnoverà.

Aria di cambiamenti, in ogni caso, perché è molto probabile che a questo punto sarà lo show in questione a prendere il posto di Temptation Island. Intanto, però, per Maria è tempo di nuovi inizi: settembre è alle porte, e ciò significa che manca pochissimo per la nuova edizione di Uomini & Donne.