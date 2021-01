Carolyn Smith, continua la lotta contro il tumore: gli aggiornamenti su Instagram

editato in: da

Carolyn Smith, con grande forza e coraggio, non ha mai nascosto di star combattendo contro il cancro. Mostrando sempre estrema positività ed energia, anche nelle fasi più difficile della malattia e delle terapie, ha mantenuto aperto un canale di comunicazione con i suoi fan attraverso i social network, raccontando loro le sue sensazioni e i suoi progetti. E, proprio su Instagram, ha voluto fornire aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

La presidentessa di giuria di Ballando con le Stelle si è infatti sottoposta di recente ad alcune visite per capire se finalmente, dopo oltre cinque anni, poteva festeggiare e dire addio per sempre al tumore che sta combattendo. La sua lotta, però, deve continuare ancora per un po’.

Dopo alcuni giorni di silenzio sui social, Carolyn ha voluto innanzitutto rassicurare i suoi follower: non c’è più traccia del tumore. Tuttavia i medici hanno rivelato un’infiammazione e alcune cellule da tenere sotto controllo. Nonostante il suo innato ottimismo e la grinta che non l’ha mai abbandonata, la Smith ha ammesso che la notizia l’ha rattristata. Questa volta, infatti, sperava di poter finalmente ascoltare le fatidiche parole: “È finita”. Così non è stato e, per questo, ha preferito trascorrere alcuni momenti di solitudine con i suoi cari.

In questi giorni non sono stata tanto tranquilla, perché sto sempre aspettando quella bella notizia: “È finita, non devi fare più niente”. Però non ho sentito dire questo.

Dopo alcuni giorni in cui l’amarezza ha preso il sopravvento, Carolyn Smith è tornata a sfoggiare il suo magnifico sorriso, consapevole di doversi sottoporre ancora per alcuni altri mesi alla cura che sta seguendo per poter evitare, in futuro, nuove ricadute e terapie più pesanti.

Andiamo avanti, sempre sorridente, anche se chi è stato accanto a me in questi giorni non mi ha visto sorridente. Però io sono sempre positiva. Ogni tanto bisogna toccare il fondo per ripartire. […] Sto scaricando tutti quei dubbi, tutta questa negatività che ogni tanto mi viene, sono anche umana. Sto ripartendo, e fra qualche giorno ritrovo la Carolyn di una volta.

Nonostante lo spavento, Carolyn Smith è riuscita, ancora una volta, ad essere un esempio di positività, forza e coraggio per tutti coloro che la seguono e che le sono affezionati. “Sono fiduciosa“, ha infatti affermato pur ammettendo la delusione. Con determinazione, continuerà le sue cure finché non riuscirà a raggiungere il suo obiettivo: la completa guarigione e la possibilità di festeggiarla con fan, colleghi, amici e familiari.