Ballando, la finale: Isoardi e Todaro molto vicini. E Carolyn Smith scende in pista

editato in: da

È giunta alla fine anche questa edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, nelle scorse settimane, ha affrontato numerosi imprevisti e colpi di scena e ha proposto ai suoi telespettatori bellissime sorprese. Insomma, i momenti emozionanti e divertenti non sono mancati.

Sette le coppie arrivate in finale. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, che sono rientrati in gara dopo essersi ritirati a causa dell’infortunio che ha colpito la showgirl, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Paolo Conticini e Vera Kinnunen, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova e Alessandra Mussolini e Samuel Peron. Quest’ultimo, infatti, ha sostituito Maykel Fonts, risultato positivo al Coronavirus.

Questa – ha detto Milly Carlucci per dare il via all’ultima puntata – è stata una cavalcata incredibile. Una specie di romanzo popolare, che abbiamo scritto insieme con voi, con una sceneggiatura piena di colpi di scena. […] È stata veramente una grande edizione grazie al talento e al cuore di tutti coloro che hanno partecipato.

Un appuntamento speciale, quindi, che non poteva che avere una ‘ballerina per una notte’ veramente d’eccezione. Si tratta di Carolyn Smith, che per l’occasione, e per festeggiare il suo sessantesimo compleanno, ha tolto per un attimo le vesti di giudice per scendere in pista ed esibirsi con tutti i ballerini professionisti dello show.

Agguerrito Daniele Scardina, che per il suo ultimo ballo ha voluto dare tutto se stesso, mostrando grande grinta, e ha voluto raccontare una parte molto intima di se stesso, tornando a parlare dell’amore che ancora prova per Diletta Leotta:

Ancora sto cercando di uscirne dalla perdita ti un amore diciamo, dalla lontananza di un amore. Non so dirti cosa c’è o cosa ci sarà, posso solo dirti quello che provo e si vede. Si sa che è amore quello che provo.

Estremamente emozionati Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, che hanno disputato insieme la finale esibendosi in performance attraverso il quale hanno dimostrato tutto il loro talento e la loro passione per questa avventura. Bellissime, poi, le parole dedicate dalla showgirl al suo compagno di ballo:

Io ballo per lui, perché se lo merita. […] Mi innamoro, va bene? Mi innamoro perché siamo bellissimi. Punto, non c’è nient’altro da dire. Ed è pura la cosa, è amore, amore e amore. È bellissimo. La complicità, il volersi bene: è un qualcosa di straordinario.

Raimondo ed Elisa, infatti, hanno stretto un bellissimo rapporto durante questa edizione di Ballando con le Stelle. Per Todaro, il legame speciale che lo lega alla Isoardi è stato veramente importante in un anno in cui ha dovuto affrontare la separazione dalla moglie e un’operazione inaspettata:

È stato l’anno più brutto della mia vita. A quanto ho capito anche Elisa non è che venisse proprio da un periodo felice. Per questo forse ci siamo venuti incontro.

Altro ostacolo di questa edizione, Alessandra Mussolini che ha dovuto cambiare partner nell’ultima puntata e ha avuto solo un giorno per provare. A sostenerla, seppur solo a distanza con un collegamento video, Maykel Fonts e Samuel Peron. È così che è riuscita a concludere nel migliore dei modi la sfida di Ballando con le Stelle.

Insomma, una puntata finale colma di emozioni per Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, dopo aver risolto i numerosi imprevisti sorti in questa edizione, potrà ora riposarsi e iniziare a pensare come stupire nella prossima stagione televisiva.