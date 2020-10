Ballando, Raimondo Todaro operato: la foto dall’ospedale e le parole di Elisa Isoardi

editato in: da

Dopo il ricovero e l’operazione, Raimondo Todaro su Instagram ha postato una foto dall’ospedale, svelando come sta. Un messaggio rivolto ai fan di Ballando con le Stelle, ma anche a Elisa Isoardi che era apparsa molto preoccupata per il ballerino. Dopo la strepitosa esibizione dello scorso sabato, sulle note di un tango sensualissimo, Todaro nelle scorse ore era stato ricoverato in ospedale a causa dell’appendicite.

“Raimondo sta bene”, ha annunciato Elisa Isoardi su Instagram, cercando di rassicurare i fan. Poco dopo anche il ballerino di Ballando con le Stelle ha pubblicato una foto nelle Stories, mostrandosi sorridente nel letto d’ospedale dopo l’intervento. Nello scatto Raimondo ha taggato sia la trasmissione di Rai Uno che Elisa Isoardi, aggiungendo la sigla dello show. Non è ancora chiaro cosa accadrà nei prossimi giorni e se l’artista riuscirà a scendere in pista oppure Milly Carlucci deciderà di sostituirlo.

Di certo la coppia formata da Todaro e dalla Isoardi e stata sin dall’inizio fra le favorite per la vittoria. Merito della forte intesa fra la conduttrice e il ballerino, testimoniata da video pubblicati su Instagram e foto scattate fuori dagli studi televisivi. Nella prima puntata di Ballando con le Stelle, Elisa e Raimondo si erano esibiti sulle note di un tango sensualissimo. Terminata l’esibizione, Paolo Belli aveva rivolto alla coppia la domanda che, ormai da settimane, si fanno in tanti: “Ma state insieme? – aveva chiesto – Vorrebbe saperlo mia moglie”. I due avevano scherzato senza però rispondere: “Noi non volevamo rispondere” aveva detto Todaro. Poco dopo il ballerino in una clip aveva parlato della collega: “Mi piace perché è un po’ come me. È una persona seria, ma le piace giocare, scherzare. Mi piace il fatto che ci sia feeling. Lei è solare, scherzosa, bimba, è onesta”.

Raimondo Todaro è reduce dall’addio a Francesca Tocca, ballerina di Amici con cui è stato sposato per diversi anni e che gli ha regalato la figlia Jasmine. Elisa Isoardi dopo la fine della relazione con Matteo Salvini (oggi legato a Francesca Verdini) e la breve love story con Alessandro Di Paolo, è tornata single ed è ancora in cerca del grande amore.