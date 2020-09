Ballando, Todaro in ospedale per appendicite. Parla la Isoardi

editato in: da

Non c’è pace per Ballando con Le Stelle. Dopo un inizio tumultuoso, rimandato a causa di alcuni concorrenti risultati positivi al Coronavirus, un altro imprevisto potrebbe mettere in difficoltà Milly Carlucci e il suo programma. Il ballerino Raimondo Todaro, infatti, è stato improvvisamente ricoverato in ospedale.

Proprio Raimondo, insieme ad Elisa Isoardi, aveva incantato il pubblico durante la prima scoppiettante puntata di Ballando con le Stelle con un tango estremamente sensuale. I due, infatti, hanno dimostrato di essere in grande sintonia e, soprattutto, hanno messo in mostra i frutti del loro duro allenamento. Un feeling straordinario, che ha dato adito anche a qualche pettegolezzo, ma che, adesso, potrebbe subire un freno momentaneo. Todaro, infatti, è stato ricoverato in ospedale a causa di un’appendicite.

A darne la notizia per prima Selvaggia Lucarelli tramite i suoi profili social. La giudice di Ballando con le Stelle ci ha tenuto, però, a rassicurare immediatamente il pubblico dello show. Il ballerino è stato sottoposto ad una operazione, ma non ha nulla di grave. A confermalo anche Elisa Isoardi, che tramite i social ha fatto sapere di essere in contatto con Milly Carlucci e con il suo partner di ballo:

Volevo rassicurarvi, perché Raimondo si sta operando in questo momento, è in sala operatoria per un piccolo intervento di rutine. Ci hanno rassicurato, io cerco di sentirlo e poi vi dirò come sta. Io sono preoccupata perché mi è caduta una certezza.

La concorrente, pur essendo dispiaciuta per quanto accaduto a Raimondo Todaro, è sicura che Milly Carlucci saprà gestire anche questo imprevisto e trovare una soluzione vincente per la messa in onda della prossima puntata di Ballando con le Stelle:

Milly sicuramente l’asso nella manica ce l’ha e quindi non vi deluderà e non ci deluderà. Ci pensa Milly. Io provo comunque e ballerò. Spero con lui, ma sicuramente per lui.

Fortunatamente, quindi, per Raimondo Todaro si tratta di un intervento sì fastidioso, ma dal quale potrà riprendersi velocemente. In attesa, però, che possa tornare a calcare il palco insieme alla Isoardi e a donarci incantevoli passi a due, Milly Carlucci dovrà trovare un modo per sostituirlo. Come ci sorprenderà la presentatrice?