Ballando con le Stelle, Milly Carlucci trionfa. La Isoardi seduce Todaro con un tango

“Ancora non ci credo dopo tutto quello che è successo”: Milly Carlucci ha aperto la prima puntata di Ballando con le Stelle carica e visibilmente emozionata dopo i problemi che hanno segnato la partenza di questa edizione.

La conduttrice è apparsa entusiasta e raggiante: per la serata ha optato un look total white, con un top dalle maniche a sbuffo di tendenza, pantaloni dal taglio morbido e décolleté panna. Milly Carlucci ha scelto di portare i capelli sciolti e lisci, e un make up che ha valorizzato la sua bellezza, con uno smokey eyes e un gloss dal colore intenso. Ad arricchire il look orecchini e un bracciale turchesi, che hanno dato un tocco di colore all’outfit.

La nuova stagione dello show di Rai 1 è andata in onda con una serie di novità: come annunciato, la giuria, composta come già da qualche anno da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyne Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, è stata distanziata da una serie di barriere di plexiglass.

Nonostante l’assenza di pubblico in studio, non è mancata la carica degli spettatori, grazie al collegamento di alcuni esperti di ballo pronti a partecipare al programma e a sostenere i ballerini durante le loro esibizioni.

Tra i cambiamenti di questa edizione anche l’antigiuria, composta da Antonio Razzi, Gianni Ippoliti e Rossella Erra, i tribuni del popolo, che ha regalato momenti di grande umorismo.

Da perfetta padrona di casa, la Carlucci è riuscita a regalare una serata leggera e divertente, tra le performance dei concorrenti, che dopo i continui stop non vedevano l’ora di esibirsi, e le battute al vetriolo della giuria, come sempre parte fondamentale del programma.

A conquistare pubblico (in collegamento) e giuria la coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, protagonisti annunciati di questa edizione di Ballando con le Stelle. I due hanno ballato un tango molto passionale: tra applausi fragorosi e fischi, la coppia non si è certo risparmiata nella sua performance, regalando un’esibizione da togliere il fiato.

L’intesa dimostrata nelle scorse settimane è emersa sul palco dello show: tra un passo di ballo e un altro nascerà una storia d’amore fra Raimondo ed Elisa?