Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro già protagonisti indiscussi

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono già i protagonisti indiscussi di Ballando con le Stelle. Bellissimi, talentuosi, ma sopratutto single, sono sotto i riflettori da quando Milly Carlucci ha annunciato le coppie dello show. D’altronde non potrebbe essere altrimenti: entrambi sono single, escono da storie d’amore finite male e sono in cerca di riscatto. Chi non vorrebbe vederli insieme?

Tanto bella, quanto sfortunata dal punto di vista sentimentale, Elisa Isoardi non ha ancora trovato l’uomo giusto per lei. Archiviata la relazione con Matteo Salvini, con cui sognava le nozze, ha vissuto una brevissima love story con Alessandro Di Paolo. Raimondo Todaro per anni era apparso innamoratissimo della moglie Francesca Tocca, ballerina di Amici, da cui ha avuto una figlia. Un’unione che è arrivata al capolinea, non prima di venire travolta dal gossip a causa delle rivelazioni di Valentin, che su Instagram aveva raccontato di aver vissuto un flirt con la Tocca. Todaro non ha mai nascosto il dolore per la fine del suo matrimonio, ma ha sempre rispettato l’ex moglie, chiudendo la loro relazione, pubblicamente, con un toccante post sui social.

Tornati single ora Raimondo ed Elisa sono in cerca di riscatto. Lo troveranno dentro la pista di Ballando con le Stelle e anche fuori? Il pubblico spera di sì e sono in tanti a fare il tifo per loro, forti anche di alcune foto in cui la conduttrice e il ballerino sembrano molto complici, fra abbracci e sorrisi. Settimane fa Todaro aveva smentito l’esistenza di un flirt con la Isoardi. “L’intesa c’è ma ci conosciamo da una settimana – aveva detto a SuperGuida Tv -. Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione. Ci troviamo benissimo a ballare insieme”. Poco dopo il settimanale Chi aveva pubblicato nuove foto dei due in cui sembrava che si scambiassero un bacio.

Di certo, almeno a giudicare dalle Stories di Instagram, l’intesa fra i concorrenti di Ballando con le Stelle non manca e di certo emergerà anche sulla pista da ballo. Fra un mambo, una salsa e un tango nascerà un sentimento profondo fra Raimondo ed Elisa? Per dirlo è ancora troppo presto, di sicuro non sarebbe la prima volta che Milly Carlucci, in modo inconsapevole, fa da Cupido nel suo programma.