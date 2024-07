Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso e Bocelli Jr. concorrenti?

Fonte: Getty Images Matteo Bocelli e Barbara D’Urso

Il cast di Ballando con le Stelle è quasi al completo, ma Milly Carlucci sarebbe decisa a mettere a segno ancora qualche colpo prima della messa in onda dello show. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, sarebbero ancora in corso trattative per portare in pista Barbara D’Urso e Matteo Bocelli, figlio del celebre tenore Andrea.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sogna Barbara D’Urso e Matteo Bocelli

Milly Carlucci è decisa a fare le cose in grande per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Stando ad alcune anticipazioni del settimanale Oggi, la conduttrice vorrebbe con tutta se stessa Barbara D’Urso nel cast dello show, e anche se il colpo appare piuttosto difficile, sarebbero in corso incontri e contatti per superare qualche ostacolo. Già lo scorso mese, Milly aveva parlato di una possibile partecipazione della collega, spiegando: “Sì, ora è libera, ma far parte del nostro cast implica la voglia di una persona di mettersi in gioco, lavorare tutti i giorni, aprirsi e raccontarsi.”

Sarebbe invece meno remota la possibilità di avere nel cast Matteo Bocelli, figlio del famosissimo Andrea e già ballerino per una notte in una passata edizione del reality. “Esiste già una trattativa per cercare di ingaggiare il figlio di Andrea Bocelli. Non ci sono firme e non c’è il sì definitivo, ma i contatti vanno avanti da tempo. Così come ci sono riunioni per quanto riguarda Barbara d’Urso. Infatti continua il braccio di ferro tra la nota conduttrice e i dirigenti di Viale Mazzini per ‘arruolare’ tra i ballerini anche Barbara d’Urso” si legge sul settimanale. Insomma, nessuna conferma ufficiale, ma concrete possibilità di concludere le trattative.

Ballando con le Stelle, le ultime indiscrezioni

Barbara D’Urso e Matteo Bocelli non sarebbero comunque le uniche star pronte a calcare il palco di Ballando con le Stelle. Tra i possibili concorrenti ci sarebbe anche, secondo Dagospia, il giornalista Alan Friedman. Quasi certa, infine, la presenza di Sonia Bruganelli, che promette di fare la gioia degli appassionati di gossip: l’opinionista potrebbe infatti essere in gara con Angelo Madonia, che solo qualche giorno ha confermato il flirt con l’ex signora Bonolis.

“Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo” ha spiegato il ballerino. Parole che fanno sognare i più romantici, offrendo un motivo in più per sintonizzarsi su Rai Uno a partire dal prossimo 28 settembre, data della prima puntata dello show.



Il cast della prossima edizione dello show

La squadra del nuovo Ballando con le Stelle, intanto, è quasi al completo. Del cast dovrebbero far parte la cantante Nina Zilli, l’attore e produttore Luca Barbareschi, la storica signorina buonasera Marina Morgan, il comico Francesco Paolatoni, la conduttrice Enrica Bonaccorti, il conduttore Massimiliano Ossini (già vincitore nel 2015 di Notti sul ghiaccio) e la campionessa Federica Pellegrini. A loro, si dovrebbe aggiungere anche Furkan Palali, protagonista della soap opera Terra Amara.

Confermata, infine, la giuria, che vedrà ancora una volta la partecipazione di Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Al timone, come sempre, ci sarà invece Milly Carlucci.