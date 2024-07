Fonte: Ansa Milly Carlucci

Rai1 punta sui grandi nomi, e tra questi, vi è certamente Ballando con le stelle. Milly Carlucci torna in onda da settembre con un cast completamente nuovo e con una giuria che non ha ancora confermato, mentre sono ufficiali i nomi dei primi tre concorrenti della nuova edizione che sarà più lunga. La conduttrice l’aveva promesso e, come al solito, non ha deluso chi attendeva notizie sul cast del programma della Prima Rete.

Chi sono i primi concorrenti di Ballando con le stelle

Federica Nargi e Francesco Paolantoni sono i primi concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle. Ad annunciarlo sono i diretti interessati attraverso un video condiviso sul loro profilo Instagram. La prima è stata l’ex velina, già pronta per una nuova avventura. La vediamo tuffarsi elegantemente in piscina, con un fisico invidiabile e pronto per i passi di danza più complicati: “Dovrò abituarmi ai voti, perché quest’anno ci sarò anche io a Ballando con le stelle“. Scherza pure sul fatto di essere scoordinata: chissà come sarà sulla pista del programma. Su di lei nutriamo comunque grandi aspettative, com’era stato per Paola Barale che invece non era rimasta troppo soddisfatta della sua esperienza.

Segue a ruota Francesco Paolantoni, che vediamo in vacanza mentre ascolta un’interessante musica di sottofondo. Il comico è un volto noto e molto amato di Rai1. Negli ultimi anni ha partecipato a Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino e Tale e quale show in coppia con Gabriele Cirilli. Proprio da quest’anno, l’artista non sarà presente all’interno del programma di Carlo Conti, evidentemente per cimentarsi nel ballo alla corte di Milly Carlucci. È stato uno dei protagonisti del suo L’Acchiappatalenti, l’ultimo programma di Rai1 andato in onda al posto de Il cantante mascherato e che ha visto trionfare Mara Maionchi.

Al cast aggiunge anche Nina Zilli, che ha annunciato la sua partecipazione al programma con una bella strimpellata di chitarra. L’artista di Piacenza è diventata mamma di Anna Blue nel 2023 e non potrebbe esserne più felice. Ora l’attende una nuova avventura, sulla pista di Ballando con le stelle, e pare che sia già pronta per mettersi a dura prova davanti alla giuria.

Gli altri possibili concorrenti

I nomi dei concorrenti sono ancora top secret ma si parla insistentemente di Sonia Bruganelli. La produttrice ed ex moglie di Paolo Bonolis non gareggerebbe però con l’attuale compagno Angelo Madonia, col quale pare avere una storia. E ancora, Milly Carlucci è stata vista a cena insieme a Barbara D’Urso quindi in tanti sperano che possa esserci qualcosa in programma per lei. Già un anno fa, era stato smentito il suo arrivo in trasmissione ma in 12 mesi le cose possono cambiare e anche piuttosto rapidamente.

Sulla giuria vige il più stretto riserbo, anche se la conduttrice ha ribadito che non ci sono ancora conferme: sembra comunque difficile che possano esserci grandi sconvolgimenti in un banco ormai rodato e che negli anni ha fatto la differenza. Aspettiamo quindi il ritorno di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, la Presidentessa Carolyn Smith che sta ancora combattendo contro il tumore al seno, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

L’edizione 2024 dovrebbe inoltre essere più lunga, con una partenza anticipata a settembre e la finale a dicembre come accade da molti anni a questa parte. Di certo, il ritorno del programma su Rai1 è molto atteso e il cast sta prendendo forma giorno dopo giorno. Occhi puntati su Instagram: i concorrenti non tarderanno ad arrivare.