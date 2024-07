Fonte: IPA Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ballerà sulla pista di Ballando con le stelle 2024. A settembre avrà avvio la nuova stagione televisiva, i cui palinsesti sono stati presentati di recente sia da Pier Silvio Berlusconi per Mediaset, che da Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai. Tra le diverse novità e i cambi di conduzione, confermatissimo lo show della prima serata del sabato dell’ammiraglia della rete pubblica, Rai Uno. Si tratta di Ballando con le stelle, amatissimo dancing show che riprenderà a fine settembre, sempre nella solita programmazione oraria.

Al timone dello show televisivo, come sempre, Milly Carlucci che ha già svelato i primi nomi dei concorrenti che prenderanno parte alla nuova stagione del programma tv, diventando, così, dei ballerini provetti. Quattro i nomi già annunciati formalmente nei scorsi giorni ma, adesso, è arrivata la conferma della presenza nel cast anche di una vip molto amata, Federica Pellegrini.

Federica Pellegrini, l’annuncio social

L’edizione 2024 di Ballando con le stelle avrà avvio sabato dal 28 settembre su Rai Uno e avrà una durata più lunga delle passate stagioni. Prima di cominciare a scaldarsi in pista, si sta delineando, in questi giorni, la composizione del cast di vip che si cimenteranno nel ballo. Negli ultimi giorni, infatti, Milly Carlucci ha annunciato i primi nomi dei futuri ballerini di Ballando con le stelle 2024, ma, di recente, dal canale social ufficiale della trasmissione televisiva è arrivata la conferma di una danzatrice davvero molto amata.

Si tratta di Federica Pellegrini che ha svelato, con un video divertente, la sua partecipazione alla prossima edizione del dancing show. Nel filmato, infatti, si vede la nuotatrice che parla con il marito, svelando di stare cercando delle scarpe dal ballo. In seguito, Federica Pellegrini conferma a Matteo Giunta la sua partecipazione allo show tv e lui festeggia la notizia, dichiarando, però, che dovrà prima parlare con il ballerino, che farà coppia con la moglie.

Dopo diverse indiscrezioni, quindi, la nuotatrice è stata confermata come futura danzatrice del programma televisivo.

Ballando con le stelle 2024, i concorrenti

Federica Pellegrini è volata a Parigi per le Olimpiadi 2024. La nuotatrice, infatti, dopo la fine della sua carriera da nuotatrice, è ora membro del Comitato Olimpico Internazionale e, in questa veste, sta partecipando all’importante evento internazionale. Dopo la fine dei suoi impegni sportivi e delle vacanze estive, Federica Pellegrini dovrà cominciare la preparazione per partecipare a Ballando con le stelle 2024. Insieme a lei scenderanno in pista anche diversi altri volti del mondo dello spettacolo italiano. Alcuni di questi nomi sono stati già annunciati.

Faranno parte del cast di ballerini della prossima edizione del dancing show, infatti, anche Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli e Massimiliano Ossini. Secondo le indiscrezioni potrebbero, però, scendere in pista anche altri nomi importanti come Sonia Bruganelli, Barbara D’Urso e Chiara Ferragni.

Non è stata ancora svelata, però, la composizione della giuria del programma televisivo. Di recente, un post condiviso sul canale Instagram ufficiale del dancing show aveva fatto pensare all’arrivo di un’importante new entry: Mara Maionchi. Ma la notizia è stata, in seguito, smentita dalla stessa amatissima giurata.