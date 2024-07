Ballando con le stelle, Mara Maionchi è la nuova giurata

Fonte: IPA Mara Maionchi

Mara Maionchi siederà al tavolo dei giudici di Ballando con le stelle, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Un annuncio inaspettato rilasciato sul canale Instagram dello show dopo che il programma ha iniziato a svelare i primi concorrenti.

Mara Maionchi giudice a “Ballando con le stelle”

Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci che da anni vanta un enorme successo, sta iniziando a rivelare le novità della stagione programmata per questo autunno. Il programma che vede le celebrità cimentarsi nel ballo aprirà la porte della prossima stagione a settembre e fervono i preparativi per regalare agli spettatori un’altra edizione piena di emozioni.

Tra le grosse novità di queste ore, il nome più chiacchierato è quello di Mara Maionchi. La nota produttrice discografica avrà un ruolo decisamente rilevante a Ballando: farà parte della giuria. Ad annunciare la sua presenza gli stessi canali social del programma, che hanno pubblicato un video in cui la Maionchi, seduta in camerino, delinea la sua idea di giurata: “Il lavoro batte il talento, se il talento non lavora duro.”

Proprio per questo, come giurata sarebbe difficile per lei dare uno zero ai ballerini: “Se uno è molto giovane si più tentare di fargli capire che qualcosa non va in maniera seria dando un voto discutibile. Perché magari l’hai visto non preparato, non pronto, quindi bisogna lavorare molto. Perché quello che tutti si dimenticano è che si diventa ballerini o cantanti lavorando molto, ascoltando. Però no, non zero, ma tre.” Per lei, i due fattori che determinano il voto sono capacità nel ballo e il fascino.

In molti sono rimasti sorpresi dalla possibile presenza di Mara tra i giudici del programma e, sotto il post pubblicato sui social, sono comparsi moltissimi commenti che si interrogano su chi potrebbe essere sostituito dalla produttrice discografica. Mara non ha ancora confermato la sua presenza a Ballando, ma Milly Carlucci ha mantenuto moltissimo riserbo per ciò che riguarda il tavolo della giuria di questa stagione sottolineando che, almeno fino a prima del video di Mara, non ci sono ancora conferme.

Il sodalizio Maionchi-Carlucci è tutto fuorché impossibile, considerando che Mara ha da poco partecipato e vinto L’Acchiappatalenti, il programma di Milly Carlucci in cui i protagonisti mettono alla prova le loro capacità di talent scout per accaparrarsi il talento più meritevole.

I concorrenti di “Ballando con le stelle”

Nell’attesa di annunciare finalmente una giuria più delineata, Ballando con le stelle ha iniziato a confermare i nomi dei primi concorrenti in gara.

La prima a svelarsi come ballerina è Federica Nargi: la showgirl, immortalata in un video in cui si butta in piscina, ha dichiarato “Quest’anno farò parte anch’io del cast di Ballando con le stelle”. Ex velina e influencer, Federica proverà a entrare nel cuore dei giudici con tutta la sua simpatia.

Secondo nome confermato è Francesco Paolantoni: il comico, che ha partecipato a Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino e Tale e quale show, è di casa in Rai. Dopo aver partecipato a L’Acchiappatalenti proprio come la Maionchi, per lui a settembre inizierà la sfida sulla pista da ballo. Terzo nome, ma non per importanza, Nina Zilli, che ha annunciato la sua partecipazione a Ballando sulle note della sua chitarra.