Ballando con le Stelle, tensione tra Carolyn Smith e Todaro: “Non voglio umiliare nessuno”

IPA Carolyn Smith a Ballando con le Stelle

Ancora uno scontro a Ballando con le Stelle, questa volta lontano dalla pista. Una tensione a distanza tra due protagonisti del dancing show di Milly Carlucci: Carolyn Smith e Raimondo Todaro. Com’è noto, la prima è la giurata del programma mentre il secondo uno degli ex ballerini del cast, colui che detiene ancora il maggior numero di vittorie nell’edizione italiana. Proprio il siciliano si è lasciato andare a qualche critica di troppo che non è andata giù alla giudice di Rai 1, che ha deciso di replicare a muso duro.

Ballando con le Stelle, cosa è successo tra Carolyn Smith e Raimondo Todaro

Tutto è cominciato lunedì 10 novembre durante la puntata de La Volta Buona, quando Raimondo Todaro è stato ospite nel salotto di Caterina Balivo per discutere dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle.

Commentando una frase dello stilista Giovanni Ciacci — secondo cui “i giudici, a parte Carolyn Smith, sono più opinionisti che giurati” — il ballerino non ha nascosto il suo dissenso: un secco “bah” accompagnato da parole decise.

“Non va bene che lei si faccia influenzare negativamente dagli altri, deve essere lei a influenzarli positivamente. Ha dato 9 a Filippo, così come a Nancy Brilli, che ha fatto tutto il ballo fuori tempo. Una giudice tecnica non dovrebbe comportarsi così, non può farlo”. E ancora: “Se Nancy Brilli prende 9 o 10 da chi non capisce nulla di ballo, va benissimo. Il tecnico, però, le deve dare due e basta“.

Un giudizio tagliente che, a quanto pare, non è proprio andato giù a Carolyn Smith, che ha risposto per le rime. “Capisco che per avere un po’ di visibilità si è scatenata una gara a chi la spara più grossa visto che Ballando è un grande successo e tutto quello che ruota attorno fa rumore”, ha scritto su Instagram.

“Preferisco non entrare nel merito perché non mi va di umiliare nessuno però voglio precisare che ho sempre fatto il mio lavoro con professionalità e rispetto. Non ho mai screditato nessuno. Chi lo fa dico la mia frase: stica**i”, ha concluso la giurata lanciando l’appuntamento per la prossima puntata di Ballando con le Stelle che sarà sabato 15 novembre.

Secondo alcuni queste parole potrebbero essere riferite alle recenti esternazioni di Enzo Paolo Turchi, che ha detto: “Lì non sono giudici ma opinionisti, la maggior parte non è competente. Ballando con le stelle non è un programma di danza, contiene balli per persone che non sono ballerine”.

Probabile dunque che la Smith abbia deciso di lasciarsi andare ad un unico sfogo rivolto però a due persone distinte che nell’ultimo periodo hanno avuto qualcosa da ridire sulla giuria di cui è presidente.

Carolyn Smith e il malore in diretta a Ballando con le Stelle

Tra l’altro nella puntata dello scorso 8 novembre Carolyn Smith si è sentita male durante la diretta di Ballando con le Stelle. Il motivo è presto detto: le intense sedute di radioterapia che ha ripreso nell’ultimo periodo per via del suo cancro al seno.

“Nessuno lo sapeva, ma stavo veramente male. Con la radioterapia ogni giorno devo fare una seduta e la stanchezza è incredibile. Ieri sera, stare dalle 9 e un quarto fino alle 2 meno venti dritta, mi sono resa conto che alla fine non riuscivo a muovermi. Anche in questo mi ha aiutato la danza, la disciplina, la consapevolezza che si debba andare avanti”, ha raccontato a Francesca Fialdini nella trasmissione domenicale Da noi…a ruota libera.

