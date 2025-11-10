Ballando con le Stelle, Carolyn Smith svela il malore in diretta: “Non riuscivo a muovermi”

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Carolyn Smith, storica presidente di giuria di Ballando con le Stelle, è tornata a parlare della propria salute, che in questi mesi è tornata a vacillare ma che di certo non l’ha ancora abbattuta. La coreografa scozzese, che da anni affronta con coraggio una tumore al seno recidivante, ha raccontato di aver vissuto un momento di grande difficoltà proprio durante la puntata di sabato 8 novembre, quando – pur senza lasciarlo trasparire – ha accusato un malore in diretta.

Negli ultimi mesi, l’ex ballerina ha ripreso le sedute di radioterapia, un trattamento che, come lei stessa ha spiegato, comporta una fatica intensa e costante. Nonostante ciò, la sua presenza in televisione rimane impeccabile: dietro la compostezza e il sorriso, si nasconde una forza di volontà che la danza continua a nutrire, come una disciplina interiore che ancora adesso trasforma il dolore in energia positiva.

Carolyn Smith, la confessione a Da noi… a ruota libera

Nel salotto di Francesca Fialdini, durante la trasmissione Da noi… a ruota libera, la giudice ha ripercorso quel momento difficile, rivelando quanto accaduto la sera precedente, durante la puntata dell’8 novembre: “Ieri sera nessuno lo sapeva, ma stavo veramente male. Con la radioterapia ogni giorno devo fare una seduta e la stanchezza è incredibile. Ieri sera, stare dalle 9 e un quarto fino alle 2 meno venti dritta, mi sono resa conto che alla fine non riuscivo a muovermi. Anche in questo mi ha aiutato la danza, la disciplina, la consapevolezza che si debba andare avanti.”

Le sue parole sono quindi un racconto della fatica quotidiana che accompagna la malattia e, allo stesso tempo, la determinazione con cui sceglie di non arrendersi. Carolyn Smith vede nella danza un modo per restare ancorata alla vita, un esercizio di equilibrio tra mente e corpo che le consente di affrontare le prove più difficili senza lasciarsi sopraffare dalle difficoltà.

La malattia portata in tv

Oltre alla dimensione personale, Carolyn Smith ha portato la propria esperienza di fronte al pubblico come una vera e propria battaglia, tesa a scardinare il silenzio che ancora circonda il tema del cancro. Nel corso dell’intervista, ha ricordato l’episodio che, dieci anni fa, la spinse a rompere il tabù mediatico sulla malattia: “Non sapevo che non si potesse parlare di questa malattia. La prima volta che andai in tv con il turbante, da Vespa, lui mi chiese se poteva farmi una domanda in merito. Gli dissi di sì, ma poi capii che non avrebbe potuto pronunciare quella parola. Mi resi conto che era importante che fossero i pazienti a parlare, non solo i medici. Da allora ho deciso di farmi portavoce della questione”.

Nel tempo è diventata un esempio, perché il suo racconto ha contribuito a rendere più umana la dimensione che si crea intorno alla malattia oncologica, spingendo molti a sentirsi meno soli nel proprio percorso. “Non auguro a nessuno di trovarsi in questa situazione”, ha aggiunto con la sua consueta sincerità, “ma ho cercato di essere d’aiuto a chi la sta vivendo.”

Una testimonianza che va oltre il mondo scintillante dello spettacolo: Carolyn Smith continua a insegnare che la vera forza non è l’assenza di dolore, ma la capacità di affrontarlo con dignità, coraggio e consapevolezza.

