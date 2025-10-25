Ballando con le Stelle, Carolyn Smith sul tumore: “Ho ripreso il mio percorso oncologico, non ne esco”

IPA Carolyn Smith

Visibilmente emozionata, prima dell’inizio della gara e del collegamento con la sala delle stelle, Carolyn Smith ha voluto condividere un messaggio a Ballando con le Stelle riguardo al tumore. Da 10 anni, la Smith sta combattendo contro il cancro: ha invitato gli spettatori a sottoporsi alla prevenzione, a fare gli esami, proprio perché non augura a nessuno il percorso che ha dovuto iniziare ormai un decennio fa. “E non ne esco fuori”.

Carolyn Smith parla del tumore a Ballando con le Stelle

La puntata di Ballando con le Stelle è iniziata nel segno di un messaggio importante: quello di Carolyn Smith, che fa parte della giuria del dance show condotto da Milly Carlucci. Poco prima di collegarsi con la sala delle stelle, quindi prima dell’inizio ufficiale della gara di stasera, ci ha tenuto a rivolgersi agli spettatori.

“Prima di dirti il primo nome, se mi permetti di dire una cosa. Il fatto che io ho dovuto purtroppo iniziare di nuovo il mio percorso oncologico, voglio lasciare un messaggio a tutti: dovete fare prevenzione, dovete fare gli esami, dovete fare qualsiasi cosa. Non auguro a nessuno di passare per questo viaggio. Il mio viaggio è abbastanza lungo, è da 10 anni e non ne esco fuori”. Sono arrivate subito le parole di incoraggiamento della padrona di casa, Milly Carlucci: “Noi siamo con te, tu sei un esempio di forza. Sei la nostra mitica Carolyn”. Grande applauso per lei in studio.

La diagnosi di tumore al seno 10 anni fa

Nelle scorse settimane Carolyn Smith ha parlato della diagnosi di tumore ricevuta 10 anni fa: era il 2015. Prima della partenza di questa edizione di Ballando, che è la ventesima, ha raccontato sui social i suoi ultimi anni: “Sorrido perché sono ancora qui a parlare con voi. Sono vent’anni che sono in onda. Il 2 ottobre di quest’anno è il ‘compleanno’ della mia situazione oncologica. Dieci anni fa mi hanno detto ‘hai un tumore’. Sono ancora qua, sto facendo un cu*o grande come una casa per stare il meglio possibile perché la mia situazione non è finita”.

A marzo del 2023 aveva annunciato di aver ricominciato la chemioterapia. Non ha mai smesso di curarsi, e ha sempre lottato con il sorriso: “Costantemente mi curo, non sono libera di dire che sono guarita. Ma mi sveglio ogni giorno pensando che sta andando bene, lotto sempre con il sorriso. Perché la vita è bella nonostante i problemi e io ringrazio Dio di essere una ballerina. Il ballo mi ha salvato e poi voi. Senza il pubblico, senza il vostro supporto sarebbe stata molto più dura”.

Sebbene ci siano stati dei momenti difficili durante la sua lotta, si è aggrappata alla vita, a se stessa. Il 2024 è stato l’anno più difficile per lei: continua a sottoporsi ai controlli e monitora costantemente le sue condizioni di salute. Oggi non ha ancora scritto la parola “fine” alla sua battaglia, ed è per questo che ha voluto lanciare il messaggio sulla prevenzione. “Io però sogno che mi dicano: ‘È finita, sei guarita’”, aveva confessato a Silvia Toffanin a Verissimo.