Un racconto di speranza, quello di Carolyn Smith a Verissimo, che sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita. C’entra il tumore, contro il quale sta combattendo da ormai 10 anni, ma anche il cambio di punto di vista che l’ha costretta a rivedere le sue priorità. Oggi è una donna diversa che ha deciso di prendersi maggiormente cura di se stessa, dopo che era scivolata nell’oscuro baratro della depressione che stava rischiando di risucchiarla inesorabilmente. Ma la giurata di Ballando con le stelle non la chiama mai col suo nome, preferisce invece definirla come un periodo buio dalla quale oggi dice di essersi completamente ripresa.

Il racconto di Carolyn Smith a Verissimo

Dopo la diagnosi di tumore al seno, ricevuta nel 2015, non si è mai fermata. Neanche quando le notizie non erano buone come si aspettava. “Sta andando bene. Mi sto finalmente prendendo cura di me stessa perché penso sempre prima agli altri. Sono chiusa dentro casa da un mese e ora ho bisogno di curarmi. Sto andando sulla strada giusta. Ogni tre settimane devo fare la chemioterapia perché ci sono delle cellule che non si sa dove siano. Ma ho deciso di non fare una nuova cura perché non riuscivo a gestire la situazione. Non riuscivo a fare nulla. Abbiamo quindi controllato meglio le analisi del sangue e stiamo tentando di tenere sotto controllo alcuni valori”, ha detto a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

Il suo percorso non è comunque luminoso come al solito, anche se non ha mai perso il sorriso, proprio come le ha insegnato la sua mamma: “A un certo momento mi sono sentita persa. Ho avuto dei momenti bui che non sono abituata ad avere. Ho cercato di aiutarmi il più possibile e sono arrivata a una conclusione. Mi sono resa conto di aver soffocato quello che stavo sentendo e ne sono uscita da sola. Non è facile raccontare le cose personali a qualcuno che non ti conosce”.

Il suo anno più difficile

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, quello appena trascorso è stato il suo anno più complicato e quello che l’ha messa di fronte a una serie di evidenze che aveva negato anche a se stessa: “Il 2024 è stato l’anno più difficile. Sono andata avanti e ho capito che dovevo cambiare qualcosa. Sono brava ad arrampicarmi e sono riuscita a uscirne fuori, sto cercando di andare avanti, ma quando arriva il momento di capire se è finita viene fuori sempre qualcos’altro”.

E spiega perché si sia lasciata prendere dallo sconforto: “Ho anticipato i controlli perché c’era qualcosa che non tornava. Era novembre 2024. La situazione è stabile, i medici sono contenti. Io non tanto perché aspetto sempre che mi dicano ‘è finita’. Hanno trovato un linfonodo al polmone ma non è niente di grave, devo solo stare attenta a non prendere la polmonite perché sono soggetta alla malattia cronica. Ma non è preoccupante”, ha raccontato Carolyn Smith.

Non manca però il supporto di chi la ama di più, come il marito Tino che non ama le telecamere e la sostiene nelle retrovie, mentre l’amica Elena Sofia Ricci le ha fatto una bella sorpresa con un videomessaggio in cui l’ha ringraziata per la forza e la determinazione che è sempre in grado di trasmettere. La danza rimane il filo conduttore della sua vita e il vero supporto di tutta la sua esistenza.