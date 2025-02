Sabrina Salerno a Verissimo sul tumore al seno: “Ho ancora tanta paura”

Sabrina Salerno ha raccontato in tv, a Verissimo, la sua battaglia contro il tumore al seno. Ospite di Silvia Toffanin, la showgirl ha parlato del difficile percorso affrontato negli ultimi mesi, tra dolore, paura e indubbiamente una nuova consapevolezza della vita. La 56enne ha scelto di raccontare tutto pubblicamente solo per dare un senso a quello che le stava accadendo, per invitare altre donne a fare prevenzione perché una diagnosi precoce ha salvato la vita di Sabrina che però ancora oggi ha molto paura.

Come sta Sabrina Salerno dopo il tumore al seno

Sabrina Salerno ha raccontato a Verissimo la sua lotta contro il tumore al seno scoperto l’estate scorsa durante un controllo di routine. ” Mi hanno chiamato chiedendomi di tornare in ospedale. Quando sono andata mi hanno fatto un’ecografia e l’ago aspirato, perché si è capito subito che questo nodulo era qualcosa di serio”. Fortunatamente il tumore era piccolo, perché la diagnosi è stata precoce. “Mi sento fortunata per aver fatto la mammografia, la faccio ogni anno”, ha spiegato.

A settembre Sabrina Salerno è stata operata e subito dopo ha intrapreso un ciclo di radioterapia. “Nei primi giorni mi sentivo come dentro un incubo dal quale non riuscivo a svegliarmi, ho avuto tanta paura che mi ha accompagnata lungo questo percorso difficile“, ha ammesso una delle icone più amate degli anni Ottanta.

“Ho avuto tanta paura, ti accompagna come una cosa orribile. Una volta che entra nella tua vita ti rimane una sorta di paura che io cerco di elaborare, mi ha messo davanti a un percorso più serio. Vivere nella giornata nella maniera più intelligente. A volte ci facciamo prendere da cose inutili”, ha confidato Sabrina Salerno.

La paura della malattia ha temprato Sabrina nel profondo: “Ho intrapreso un percorso con me stessa dove ho imparato a vivere senza sprecare il tempo dietro a stupidaggini. Si è amplificata la mia voglia di vita e la necessità di rispettare di più le idee e i desideri”.

Le conseguenze sono però ancora evidenti visto che la Salerno non riesce ancora a dormire come un tempo: “La notte mi sveglio. Mi è rimasto questo allarme. Sono sempre in allerta. Credo che ci vorranno un po’ di mesi prima di riuscire a rilassarmi”.

Sabrina Salerno e il rapporto col figlio

Durante il suo periodo più complicato, Sabrina Salerno ha potuto contare suLuca, il figlio nato nel 2004 dal rapporto col marito Enrico Monti. “Mio figlio si è preoccupato, non lo ha esternato ma credo che nel suo intimo abbia vissuto un terremoto. Non mi sono mai fatta vedere debole. Ho sempre cercato di dare l’esempio che nella vita bisogna trasformare le cose difficili. – ha fatto sapere – Forse mi ha sentito una volta piangere e ho chiuso la porta perché non volevo appesantirlo, ha solo 20 anni. Lui c’è. La mamma deve dare il buon esempio. Parliamo veramente di tutto. Ha anche una certa precauzione verso gli altri”.

Oltre alla battaglia fisica, Sabrina ha intrapreso un percorso interiore legato alla fede. “È un mistero, un percorso faticosissimo. Spero in un’entità, non so se è un’illusione. Questo è un altro percorso che sto facendo. Ci credo? Ho fede? Mi piacerebbe, darebbe più senso alla mia vita”.