Sabrina Salerno in ospedale per un’operazione al seno: “Un nodulo maligno. Mesi di paura”

Momento difficile per Sabrina Salerno. La showgirl divenuta celebre negli anni ottanta ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram dall’ospedale, raccontando ai follower di doversi sottoporre a un intervento dopo aver scoperto un nodulo maligno al seno.

Sabrina Salerno in ospedale per un nodulo maligno

Sabrina Salerno sta passando un momento piuttosto complicato: la cantante e amatissimo volto della tv sta facendo i conti con un nodulo al seno che da mesi mina la sua salute e la sua tranquillità. Lo ha dichiarato lei stessa con un post Instagram in cui si fa vedere all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, pronta ad entrare in sala operatoria.

“Ci siamo. Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno. Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita”. ha scritto la Salerno.

Un messaggio che, oltre a raccontare le sensazioni che la showgirl ha vissuto negli ultimi mesi dopo aver fatto la mammografia, lancia un messaggio di speranza e un invito alla prevenzione.

Moltissimi i messaggi dei fan che hanno deciso di commentare il post della showgirl dimostrandole tutto il supporto necessario ad affrontare l’intervento. Da Eleonora Pedron, passando per i Jalisse, Antonella Clerici fino a Giovanni Ciacci, colleghi e amici si sono stretti a Sabrina per augurarle tutto il bene e manifestare vibrazioni positive.

Insieme a loro, Sabrina può contare anche sul supporto della sua famiglia: suo marito Enrico Monti, con cui è sposata dal 2006, e loro figlio Luca Maria.

Sabrina Salerno, reagire davanti alla paura

Tra la paura e l’ansia che la scoperta di un nodulo al seno porta con sé, il messaggio di Sabrina Salerno sottolinea la sua incredibile determinazione e la voglia di non arrendersi ai grandi ostacoli della vita.

Un pensiero che racconta molto della sua personalità sempre determinata e pronta alle sfide, anche quelle più complicate. A confermarlo, oltre a una carriera incredibile che l’ha portata a far cantante e ballare generazioni grazie a pezzi come Boys, Yeah Yeah e l’iconica Siamo donne e alcune relazioni che all’inizio della sua avventura sotto i riflettori l’hanno messa in difficoltà senza però affondarla, anche Claudio Cecchetto: una figura importante per la carriera della Salerno, che in un’intervista aveva raccontato che a colpirlo sono state proprio l’energia e grinta di una donna consapevole e volenterosa.

Una grinta che Sabrina dovrà tirare fuori anche in questo momento, provando ad allontanare i brutti pensieri legati a una delle sue paure più grandi: quella della morte.

Nel 2023, durante un’intervista a I Lunatici su Rai Radio2, Sabrina si era aperta a confessioni profonde raccontando: “Io sono terrorizzata all’idea di morire. La morte mi spaventa. Mi dispiacerebbe lasciare questo mondo. E il problema è che non credo in un’altra cosa. Vorrei andare in un’altra dimensione, vorrei che la mia anima proseguisse il viaggio. Ma mi chiedo: e se non ci fosse niente? Questa idea di niente mi spaventa da morire”.