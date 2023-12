Fonte: IPA Claudio Cecchetto, ha raccontato alcuni aneddoti sui vip che ha scoperto

Autore di moltissimi successi, ma anche di tante carriere di personaggi dello spettacolo tra i più talentuosi in circolazione, Claudio Cecchetto è parte stessa del mondo della musica, della radio e della tv. A raccontare il suo percorso professionale un documentario in onda mercoledì 20 dicembre alle 21,30 su Rai 1 in prima serata dal titolo People from Cecchetto, ma anche lui stesso.

Professionista di grandissimo talento, ha saputo ricoprire più ruoli nel corso della sua lunghissima carriera, basti pensare che ha condotto da giovanissimo tre Festival di Sanremo di fila. Ma non solo, perché a lui si deve anche la scoperta di molti talenti. E di quei “segreti” dei vip ha voluto rivelare qualcosa.

Claudio Cecchetto, i “segreti” dei vip: cosa ha raccontato

Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo sin da giovanissimo: prima come dj in discoteca e poi in radio, ma ben presto anche in televisione, nel mondo della produzione discografica e come talent scout. Riassumere la carriera e i successi di Claudio Cecchetto non è facile, perché le cose da dire sono tantissime. A cercare di sintetizzarle ci pensa il documentario People from Cecchetto, produzione Lotus, in collaborazione con Rai Documentari.

Dei tanti personaggi incontrati nel suo cammino e di come sia riuscito a riconoscerne il grande talento è stato lui stesso a parlarne. Lo ha fatto al Corriere della Sera dove ha raccontato anche alcune tappe del suo percorso professionale, per poi arrivare al ruolo di talent scout e a Fiorello, Amadeus, Sabrina Salerno e tanti altri.

Di Fiorello ha rivelato: “Il più pigro. E meno male, perché se no sarebbe presidente del mondo dello spettacolo. Lui è così: si è confezionato un programma al mattino presto perché si sveglia con il buio e va a fare colazione. E ha deciso che poteva diventare una trasmissione”.

Mentre del direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo Amadeus ha ricordato al Corriere della Sera: “Lo chiamavo la voce di piombo, con quel timbro pesante, bello, solido, che riempie tutte le frequenze, la risata che sprizza ottimismo. Il nome nasce dal pezzo di Falco, un singolo di grande successo. Era perfetto, c’era già la sigla del programma pronta”.

L’intervista è stata l’occasione per parlare di alcuni dei personaggi del mondo dello spettacolo con cui ha lavorato come la bellissima Sabrina Salerno, di lei ha rivelato che cosa l’ha colpito: “Ho visto in lei tanta energia e grinta. A Canale 5 la mettevano sempre in bikini, a lei non piaceva e io ero d’accordo: meglio immaginare che sbattere in faccia, meglio una maglietta larga e bagnata”.

E poi Gerry Scotti, fermato mentre stava partendo per un lavoro in America come copy per un’agenzia pubblicitaria e Jovanotti in cui ha rivisto sé stesso “all’ennesima potenza”. Di Max Pezzali, invece, ha detto: “Diciamo che la riconoscenza non è il suo forte”.

Claudio Cecchetto, il suo percorso professionale

Radio, televisione, musica, talent scout: le tante anime di Claudio Cecchetto coincidono con altrettanti successi, con nomi dello spettacolo che ha lanciato, con brani che ha reso celebri, con idee e intuizioni che hanno dato il via a percorsi professionali.

E, quindi, in onda su Rai Uno non solo si sentirà parlare lui in un’intervista, ma anche coloro che ha contribuito a lanciare. Come riporta TV Sorrisi e Canzoni, Claudio Cecchetto ha sottolineato: “Io non lo definirei un documentario su di me. Perché non conto io: conta ciò che ho fatto, le persone che ho aiutato. Io alla fine ho solo fatto il dj: sono partito scegliendo i dischi giusti per una serata, poi mi sono trovato a scegliere il personaggio giusto, la produzione giusta… E sempre variando: tra i tanti che ho lanciato, non ne trovate due uguali”.

L’appuntamento per scoprire di più di lui e della sua storia è per mercoledì 20 alle 21,30.