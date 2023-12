Su Rai 1 il documentario "People from Cecchetto" sfida la Coppa Italia con la partita Inter-Bologna, trasmessa su Canale 5

Fonte: IPA Claudio Cecchetto con Patrizia Rossetti a Sanremo 1982: ascolti tv del 20 dicembre 2023

People from Cecchetto è il documentario presentato in prima serata su Rai 1 mercoledì 20 dicembre e si scontra con la partita di Coppa Italia, Inter-Bologna su Canale 5. Mentre su Rai 2 c’è un nuovo episodio della miniserie Noi siamo leggenda.

La prima serata di Rai 1 è dedicata a Claudio Cecchetto con un documentario sulla sua vita artistica e personale attraverso un collage di racconti e aneddoti, con la colonna sonora degli anni ’80 e ’90. Deejay, presentatore televisivo, promoter di eventi, fondatore di una radio, produttore discografico, manager e perfino cantante, Cecchetto è anche uno dei più importanti talent scout. A lui devono il loro successo Gerry Scotti, Fiorello, Amadeus, Jovanotti, Sabrina Salerno, Leonardo Pieraccioni, Fabio Volo, solo per fare alcuni nomi.

Su Rai 3 l’appuntamento del mercoledì è con Chi l’ha visto?. La puntata è dedicata al caso Liliana Resinovich e alla scomparsa dell’imprenditore Salvatore Legari. Mentre su Rete 4 Mario Giordano con Fuori dal Coro si dedica al Natale.

Prima serata, ascolti tv del 20 dicembre: Cecchetto sconfitto

Su Rai 1 People from Cecchetto incolla al piccolo schermo 1.828.000 spettatori pari al 10.2% di share mentre su Canale 5 la partita di Coppa Italia Inter-Bologna è seguita da 3.945.000 spettatori con uno share del 21.2% (primo tempo: 4.195.000 – 19.8%, secondo tempo: 3.980.000 – 21.5%, tempi supplementari: 3.566.000 – 23.1%); su Rete 4 Fuori dal coro raggiunge 900.000 spettatori (6.4%), su Rai 3 Chi l’ha visto? interessa a 1.902.000 spettatori pari all’11.4%. Su Italia 1 il film La banda dei Babbi Natale appassiona 1.253.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai 2 Noi siamo leggenda ottiene 894.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Habemus papam interessa 756.000 spettatori e il 4%. Su Tv8 Un amore a 5 stelle piace a 624.000 spettatori (3.5%). Sul Nove Cash or Trash? Chi offre di più – Xmas Special sigla 452.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, dati del 20 dicembre

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.491.000 spettatori con il 22.9% ; Affari Tuoi interessa a 4.906.000 spettatori pari al 23.2%; Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge 3.401.000 spettatori pari al 17.1%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa a 667.000 spettatori (3.1%) mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene spettatori (); Un posto al sole piace a spettatori ().

Mentre NCIS su Italia 1 interessa a spettatori con il %, Stasera Italia su Rete 4 ottiene () nella prima parte e individui all’ascolto () nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo fa registrare spettatori (). Mentre su Nove Little Big Italy in replica raccoglie spettatori con il . Su Tv8 Quatto Hotel intrattiene spettatori con il .

Il preserale, dati del 20 dicembre

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente su Rai 1 ha un ascolto medio di spettatori () mentre Reazione a Catena ha raccolto spettatori (). Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna spettatori () mentre Caduta Libera ha interessato spettatori (). Su Rai2, dopo TG Sport Sera si assesta su (), Castle raccoglie spettatori con il . Il Mercante in Fiera – Fuori Due piace a spettatori () mentre Il Mercante in Fiera attrae spettatori (). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge spettatori con il . Blob segna spettatori con il % e Via dei Matti n°0 raggiunge spettatori con il %.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge spettatori con il , C.S.I. Miami si porta sugli spettatori (). Su Rete 4 Tempesta d’Amore piace a spettatori (). Su La7 Padre Brown è visto da spettatori (). Su Tv8 Celebrity Chef ottiene spettatori con il . Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di spettatori con il .

